Starty w Grand Prix a jazda motocyklem na co dzień

W lipcu, po intensywnej pierwszej połowie sezonu w mistrzostwach Europy Moto2 i mistrzostwach Hiszpanii Superstock 1000, wróciłem na chwilę do Polski i zadebiutowałem w roli instruktora torowej jazdy na motocyklu. Zaowocowało to kilkoma przemyśleniami, którymi bardzo chciałbym się z Wami dziś podzielić.

Jak wiecie, w porównaniu do takich asów MotoGP, jak

Patrząc na to z perspektywy czasu myślę, że poszło mi to całkiem sprawnie, ale wiązało się z koniecznością przelania litrów potu i benzyny na różnych torach i najróżniejszych motocyklach.

Gdy zaczynałem, nikt w Polsce nie słyszał o czymś takim jak „pit bike”, a ja byłem w Hiszpanii pierwszym Polakiem, który zaczął trenować na takich motocyklach. Dziś to u nas standard, dzięki któremu przygodę z motorsportem rozpoczyna każdego roku wielu kilkulatków, ale co jeśli jesteś – albo przynajmniej wydaje Ci się, że jesteś – za duży i za stary na tak małe pojemności? O tym za chwilę.

Ja zaczynałem jako nastolatek w hiszpańskiej szkółce LEM pod Walencją, a jazda na „kompaktowych” motocyklach do dzisiaj jest ważnym elementem mojego treningu. Jego podstawą jest zresztą zróżnicowanie; od jazdy wokół pachołków na małym placu, po treningi na popularnym „litrze” na dużych torach MotoGP, ze wszystkim - od Supermoto po 600-tkę - po drodze.

Bardzo często podczas zimowych treningów na dużych torach w Hiszpanii, np. w Kartagenie, spotykam polskich motocyklistów o szerokim przekroju umiejętności i zaawansowania; od czołówki WMMP i największych polskich zespołów, jak Wójcik Racing Team czy Team LRP Poland, aż po całkowitych amatorów, którzy krótki urlop zamiast pod palmami wolą spędzać na torze, nawet jeśli robią to wyłącznie dla przyjemności, a nie rekordów.

Jednocześnie bardzo często piszą też do mnie ludzie, którzy dla przyjemności jeżdżą sobie amatorsko po torach w Polsce i chcą poprawić swoje umiejętności. Imprez tego typu nie brakuje, ale instruktorów czy szkoleniowców z doświadczeniem w seriach na poziomie mistrzostw Europy czy świata jest niewielu.

Zaskoczyło mnie to, że pojawiła się na nim zarówno czołówka mistrzostw Polski Supermoto, jak i motocykliści jeżdżący całkowicie rekreacyjnie, ale chcący poprawić swoje umiejętności, jak np. Krzysztof, który dosiada… Ducati Diavela!

Pierwsze szkolenie pokazało, że niezależnie od stopnia zaawansowania uczestników byłem w stanie pomóc każdemu z nich, czy to pod względem pozycji i techniki podczas wykonywania ćwiczeń na placu lub np. awaryjnego hamowania, czy to podczas naprawdę szybkiej jazdy na czas.

Zresztą najlepszym tego potwierdzeniem niech będzie fakt, że Tomasz, który na co dzień sam jest instruktorem, na koniec naszego szkolenia poprawił swoją życiówkę i zszedł już na zaledwie sekundę od rekordu toru, który ustanowiłem rok temu.

