„Jestem zaszczycony faktem, że zespół z mistrzostw świata docenił naszą ciężką pracę i postępy w mistrzostwach Europy, dając mi szansę spełnienia mojego marzenia i zadebiutowania w cyklu Grand Prix" – przyznaje Piotrek. „To gdzie jesteśmy po pięciu latach od mojego debiutu na torze jest efektem ciężkiej, wieloletniej pracy całego zespołu ludzi. Oczywiście jestem bardzo podekscytowany, ale jednocześnie nie mam złudzeń i doskonale zdaję sobie sprawę, że czeka mnie nie lada wyzwanie. Podczas gdy dla wszystkich pełnoetatowych zawodników będzie to po prostu kolejny wyścig, do tego drugi z rzędu na tym samym torze, mnie czeka debiut w nowej serii, na zupełnie nowym dla mnie obiekcie i motocyklu. Przede mną więc bardzo dużo nauki, a moje pierwsze Grand Prix potraktuję bardziej jako test niż zawody. Życzę Jesko szybkiego powrotu do zdrowia. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo zastąpić zawodnika, który dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Europy Moto2, ale tak jak zawsze dam z siebie wszystko. W debiucie liczę przede wszystkim na dobrze przepracowany weekend, podczas którego uda nam się zebrać jak najwięcej danych i zrobić jak największe postępy”.

Piotr Biesiekirski w Moto2 – kiedy i gdzie oglądać Polaka w TV?

, będącej swoistym przedsionkiem MotoGP. To stąd do klasy królewskiej awansowali chociażby dwaj tegoroczni zwycięzcy wyścigów MotoGP –

To jednak nie załamało Piotrka, który przyznawał wprost: „Na debiut w mistrzostwach świata będę musiał poczekać do sezonu 2021, ale to nie oznacza, że ten rok będzie stracony. Poza walką w ME Moto2 chcę także regularnie testować motocykl z MŚ, napędzany silnikiem Triumpha, aby jak najlepiej przygotować się do przesiadki na taką maszynę na pełen etat".

