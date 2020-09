Piotr Biesiekirski gotowy na kolejne wyzwania w Mistrzostwach Świata

Kariera Piotrka Biesiekirskiego podąża w zawrotnym tempie, a on sam nie ma zamiaru oglądać się za siebie. Dzięki temu ma za sobą pierwszy start w Moto2 i właśnie szykuje się do kolejnego.

W 5 lat od pierwszych jazd do Mistrzostw Świata

Patrząc na to, że w miniony weekend zadebiutował w Motocyklowych Mistrzostwach Świata , aż trudno uwierzyć, że Piotr Biesiekirski pierwsze kroki w ściganiu się na motocyklach stawiał zaledwie pięć lat temu. „Na pewno to wszystko kosztowało mnie dużo ciężkiej pracy, ale największym szczęściem było to, na jakich ludzi trafiłem już na początku mojej przygody z motocyklami. Są to osoby, z którymi jestem do teraz i widzę, że nie ma ich aż tak dużo. Im dłużej jestem w tym sporcie, tym coraz lepiej widzę, jak ogromne szczęście miałem".

El Polaco przed swoim pierwszym startem w MŚ © Łukasz Świderek

Piotr mając kilkanaście lat wyprowadził się z rodziną do Hiszpanii, by tam móc trenować i rozwijać swój talent. Dzięki temu w rok po pierwszych jazdach, zdominował Puchar Polski klasy Moto3 i zaproszono go na testy do Red Bull Rookies Cup , potem zdobył tytuł drugiego wicemistrza Hiszpanii klasy Open 600 i zadebiutował w Mistrzostwach Europy Moto2.

„Kiedy ja zaczynałem, to wyjazd z Polski był konieczny, jako że na miejscu nie było żadnych możliwości trenowania w zimę" – mówił i jednocześnie dodawał, że od czasu jego debiutu na motocyklu, w polskiej infrastrukturze wiele się zmieniło: „Teraz już nie ma w Polsce najmniejszych problemów z jazdą. Jedynie warto rozważyć zimą jakieś okazjonalne wyjazdy na treningi, na tydzień, dwa, lub trzy do Hiszpanii. W Polsce jest coraz więcej torów kartingowych, od 2015 roku pojawiło się kilka nowych obiektów. Do tego jest nowy, duży tor Silesia Ring, który co prawda nie jest homologowany i nie odbywają się na nim wyścigi, ale można tam trenować. Trzeba do tego dodać hale treningowe, w których można trenować w zimę – które mają nie tylko powierzchnię taką garażową, ale prawdziwy asfalt. Coraz więcej osób jeździ na pit-bike’ach i myślę, że teraz w Polsce pod tym względem jest naprawdę dobrze".

Pierwszy raz w paddocku Grand Prix jako zawodnik

Paddock Motocyklowych Mistrzostw Świata nie jest jednak nowym miejscem dla Piotrka, który w przeszłości kilkukrotnie pojawiał się w nim jako gość, chociażby podczas zeszłorocznej rundy o GP Czech . Tym razem jednak, po raz pierwszy w życiu, przekroczył bramy toru MotoGP jako pełnoprawny zawodnik: „Oczywiście był lekki stres, ale naprawdę bardzo mały w porównaniu do skali wydarzenia. I głównie wynikał z podekscytowania, aniżeli ze strachu".

Poczułem, że pasuję do tego miejsca Piotr Biesiekirski

Przed Piotrem sporo nauki © Łukasz Świderek

„Myślałem jednocześnie, że będzie to coś bardziej ekscytującego, ale poczułem, że tam pasuję. Od dłuższego czasu wyobrażałem sobie siebie w tym miejscu i faktycznie nie byłem aż tak zaskoczony" - przyznał Piotr, który wypracował nawyki, dzięki którym radzi sobie ze stresem znacznie lepiej niż na początku kariery.

W kilka dni od informacji do startu

Kalendarz MotoGP na rok 2020 jest niezwykle napięty – dość powiedzieć, że ostatnich dziewięć rund rozegranych zostanie w szalonych jedenaście tygodni! Przy takim natłoku ścigania nie ma miejsca na błędy. Każdy upadek zakończony kontuzją , praktycznie eliminuje zawodnika z kilku kolejnych rund. Tak było w przypadku Jesko Raffina , który z powodu problemów zdrowotnych opuścił już kilka wyścigów, a po pierwszej rundzie na Misano zadecydował, że musi znów zrobić sobie przerwę i podreperować zdrowie.

Polak tuż przed debiutem w Mistrzostwach Świata © Łukasz Świderek

To sprawiło, że Piotrek ze swoimi najbliższymi miał zaledwie kilka dni na to, by dopełnić wszystkich formalności i pojawić się w paddocku. A ten – w porównaniu z ubiegłym rokiem – świeci pustkami z powodu wprowadzonych norm sanitarnych. „Myślę, że ten brak tłumów trochę mi pomógł, ale brak stresu raczej wynikał z psychicznego przygotowania do tego wydarzenia. Od początku roku szykowaliśmy się na jakieś potencjalne zastępstwo, bo wiedzieliśmy, że jest na to duża szansa. Myślę, że dobrze się do tego przygotowaliśmy" – dodawał Piotr, który początkowo debiut w Grand Prix miał zaliczyć na początku czerwca, startując z dziką kartą w Barcelonie.

Trudny debiut i sporo do nauki

Debiut w Moto2 nie był łatwy, bo do nauki nowego motocykla doszła też jazda na zupełnie nieznanym obiekcie. Owszem, można było pójść na skróty i wystartować dopiero w najbliższy weekend w Barcelonie, ale start na Misano Piotr potraktował jako testy.

Po pierwsze, musiał nauczyć się toru Misano World Circuit, który – jak zgodnie przyznają rywale Piotrka – jest jednym z najtrudniejszych w kalendarzu. „Trzy prawe były trudne, ale najtrudniejsze jest to, że niektóre zakręty na początku wydają się proste, a są jednak bardziej złożone. Ósemka, dziesiątka i czternastka to tak naprawdę agrafki, czyli nawroty o 180 stopni. Niby nic specjalnego, ale każdy z nich ma w sobie coś charakterystycznego, jak nierówne wyprofilowanie w ósemce, otwierająca się druga połowa zakrętu numer 10, czy czternasty zakręt, w środku którego można jechać znacznie szybciej, niż się wydaje" – tłumaczył 18-latek.

Biesiekirski co prawda w tym roku dwukrotnie testował motocykl Moto2 rodem z Grand Prix, ale była to zupełnie inna maszyna. Na ramach japońskiej marki NTS jeździ w Moto2 tylko ekipa RW Racing GP, więc i jej rozwój jest znacznie trudniejszy, niż ma to miejsce w przypadku Kalexa, dosiadanego przez większą część stawki. NTS w klasyfikacji konstruktorów zgromadził na razie 9 punktów i do liderującego Kalexa traci ich... 191.

Pierwszy start i już łokieć na asfalcie © Łukasz Świderek

„Podczas testów w Walencji i Barcelonie jeździłem Kalexem, a tutaj dosiadam motocykla z ramą NTS. Kalex ma to do siebie, że w żadnym miejscu nie jest niesamowity. Nie jest najlepszy w żadnym punkcie zakrętu, ale jest najbardziej stabilny i nie ma słabych punktów. Nie ważne na jaki tor się pojedzie – można nim pojechać szybko. Na pewno jest łatwiejszy w ustawieniu i bardzo stabilny. Nie trzeba na nim aż tak bardzo pracować jak przy innych ramach".

Podczas pierwszej sesji treningowej w Misano Piotrek stracił ponad 5,5 sekundy do lidera i aż 4 do poprzedzającego go zawodnika. W rozgrzewce były już tylko 3 sekundy wolniejszy od lidera i zaledwie sekundę od zawodnika przed nim. W tym miejscu warto mieć na uwadze to, że dla wszystkich zawodników był to drugi z rzędu weekend na tym samym obiekcie, więc Biesiekirski był w jeszcze trudniejszym położeniu.

To są zwykli ludzie, zwykli zawodnicy i że można dojść do takiego poziomu, na jakim są Piotr Biesiekirski

Piotr Biesiekirski © Łukasz Świderek

„Na początku trudno było się czegoś nauczyć od rywali, bo ta różnica była bardzo duża, ale już w warm-upie byłem w stanie podholować się za nimi dwa-trzy zakręty. Kiedy ta różnica jest większa niż pół sekundy, to trudno jest złapać punkty referencyjne. Ale to, co zauważyłem, to nie są to kosmici. To są zwykli ludzie, zwykli zawodnicy, i że można dojść do takiego poziomu, na jakim są" – mówił #74. „Czułem się wyjątkowo spokojnie, kiedy jeden zawodnik mnie wyprzedził i po kombinezonie poznałem, że to Luca Marini , a więc lider klasyfikacji generalnej. I pomimo że był to pierwszy zawodnik, który mnie wyprzedził, czułem że… czułem się wyjątkowo normalnie. Nie byłem zaskoczony. A ten brak zaskoczenia trochę mnie zdziwił".

Po czym rozpoznasz Piotrka na torze?

Chociaż dopiero debiutuje w Mistrzostwach Świata, Piotrka trudno na torze nie zauważyć. I nie mamy tu tylko na myśli motocykla w niezwykle jaskrawych, pomarańczowych barwach. Co najbardziej wyróżnia zawodnika? Oczywiście jego kask. I tak jak Marc Marquez ma swoją mrówkę, a Valentino Rossi słońce i księżyc, tak Biesiekirski na głowie ma... parę oczu Gacusia ze SpongeBoba.

I od razu wyjaśniamy! Jego numer #74 wcale nie pochodzi od słynnego Daijiro Kato, a od... temperatury wody. Gdy Piotrek pierwszy raz jeździł po torze Poznań, zespół kazał mu pilnować temperatury wody, a tam wyskakiwały 74 stopnie. Kiedy przyszło do wyboru numeru – Piotr od razu postawił na #74. Z kolei jego hiszpańscy znajomi nadali mu pseudonim, dzięki któremu nie musieli tak często wymawiać jego nazwiska. Zaczęli nazywać go po prostu El Polaco i... tak już zostało.

Gacuś, to Ty? © Łukasz Świderek

To wciąż jest nowy motocykl, nowe mistrzostwa i nadal muszę się dużo nauczyć Piotr Biesiekirski

Czas na Barcelonę!

W nadchodzący weekend Piotr ponownie wystartuje w Moto2, znów w barwach NTS RW Racing GP. Tym razem jednak stawka przenosi się na tor w Barcelonie, a więc obiekt, który Polak już zna, i na którym w tym roku testował motocykl ekipy SAG Racing.

„Znam ten tor i lubię go. Do tego będzie to pierwszy weekend na tym torze, a nie jak na Misano, gdzie reszta jechała tam drugi tydzień z rzędu. Myślę, że mogę pojechać lepiej, głównie z tego względu, że w pierwszym treningu będziemy na takim poziomie, na jakim byliśmy podczas rozgrzewki w Misano czy przy starcie wyścigu. Znając lepiej zespół i motocykl, tak naprawdę da nam to dodatkowe sesje, ale też nie liczę na jakiś ogromny przełom".

„To wciąż jest nowy motocykl, nowe mistrzostwa i nadal muszę się dużo nauczyć, ale myślę, że będzie lepiej niż w Misano" – dodawał Piotr, jednocześnie studząc nieco oczekiwania kibiców.

Jak mierzyć, to tylko wysoko!

Biorąc pod uwagę, z jakiego i na jaki poziom Piotr wskoczył przez pięć lat, nic dziwnego, że oczekiwania kibiców są wysokie. "Na pewno chciałbym zostać mistrzem świata Moto2 i myślę, że wejście do dobrego zespołu w MotoGP, który umożliwi potencjalną jazdę w czołówce i wygranie sezonu – to byłoby największe życzenie" – odpowiada pytany o marzenia związane z Mistrzostwami Świata.

"Są to może trochę takie daleko zarzucone cele, ale tak samo wydawało się, że jazda w Mistrzostwach Świata po 5 latach od rozpoczęcia jazdy na motocyklu, jest niemożliwa. Myślę, że nie ma co się ograniczać i... idziemy po swoje!"

Piotr Biesiekirski w Moto2 w Barcelonie - kiedy i gdzie oglądać?

Piątek, 25 września 2020

10:55 – 11:35 – trening wolny 1 (polsatsport.pl, IPLA)

15:10 – 15:50 – trening wolny 2 (polsatsport.pl, IPLA)

Sobota, 26 września 2020

10:55 – 11:35 – trening wolny 3 (polsatsport.pl, IPLA)

15:10 – 15:25 – kwalifikacje #1 (polsatsport.pl, IPLA)

15:35 – 15:50 – kwalifikacje #2 (polsatsport.pl, IPLA)

Niedziela, 27 września 2020

10:10 – 10:30 – rozgrzewka (polsatsport.pl, IPLA)

13:20 – wyścig Moto2 (Polsat Sport News, polsatsport.pl, IPLA)

Dowiedz się więcej o historii Motocyklowych Mistrzostw Świata w filmie Racing Together dostępnym w Red Bull TV: