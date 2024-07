Piotr Biesiekirski o nowej erze MotoGP

22-letni Piotr Biesiekirski na swoim koncie ma kilkanaście startów w mistrzostwach świata Moto2, czyli przedsionku „królewskiej” kategorii MotoGP. Choć w tym roku będzie rywalizował w padoku WorldSBK, nadal bacznie przygląda się temu, co dzieje w wyścigach Grand Prix. Oto jego spostrzeżenia przed Grand Prix Kataru.

Choć samo widowisko w tym sezonie znów jest całkiem niezłe, a wyścigów oglądanych w MotoGP na stojąco nie brakuje, to jednak wśród kibiców regularnie słychać głosy, że przydałoby się nie tylko ograniczyć rolę aerodynamiki i elektroniki, ale też wywrócić do góry nogami układ sił w stawce.

Trudno się z tym nie zgodzić, dlatego cieszę się, że w sezonie 2027 czeka nas cała masa dużych zmian technicznych. Po pierwsze zmieni się pojemność silników, która zostanie ograniczona z 1000 do 850 ccm, a to oznacza, że wszyscy będą musieli zacząć od zera i przygotować całkowicie nowe motocykle.

Mniejsza pojemość, a co za tym idzie waga silnika, powinna sprawić, że motocykle będą nieco łatwiej przerzucały się z zakrętu w zakręt, ale trudno powiedzieć, jaki wpływ będzie to miało na samo ściganie.

Mniejsza pojemność, to łatwiejsze przerzucanie motocykla w zakrętach

Tym bardziej, że mniejsza pojemność powinna oznaczać także krótszą drogę hamowania, a to może jednak utrudniać wyprzedzanie. Myślę jednak, że organizatorzy wyciągnęli wnioski ze zmiany przepisów z 990 na 800 ccm sprzed kilkunastu lat i drugi raz nie popełnią tych samych błędów.

Ograniczona zostanie przede wszystkim rola aerodynamiki, a szerokość przednich owiewek (ze skrzydełkami włącznie) zostanie zmniejszona o blisko 10%, z 600 do 550 mm. Z jednej strony to niewiele, ale z drugiej powinno mieć spory wpływ zachowanie motocykli.

Co prawda niektórzy są zdania, że ze skrzydełek i wszystkich rozwiązań aero powinno się zrezygnować całkowicie, ale ja się z tym nie zgodzę. Aero sprawia, że MotoGP jest ciekawsze i bardziej kompleksowe, ale jednocześnie w ostatnich latach ten obszar wydawał się wymykać spod kontroli.

