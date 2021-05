Spacerem przez Bajkał

Finalnie w bazie u Nikity spędzam ponad tydzień. Trzeciego dnia miałem wyjść z powrotem na lód, jednak wciąż coś stawało mi na drodze. Ciało fizycznie odzyskało pełnię sił już drugiego dnia odpoczynku, czego nie mogę powiedzieć jednak o psychice. Jeszcze dwa dni wcześniej byłem absolutnie przekonany, że następnego dnia rano wyruszę. Kierowca zamówiony, by podwieźć mnie do brzegu, klamoty przepakowane, zapasy uzupełnione, wszystko gotowe do drogi. Czułem się tak, jak wyobrażam sobie, że czują się alpiniści czekający na okno pogodowe - w ciągłym zawieszeniu, stresie i niepewności. Czwartego dnia podejmuję decyzję o przerwaniu wyprawy. Całe ciało mówi mi, że nie tym razem, a ja staram się go słuchać. Choć mógłbym pójść i na siłę dojść do końca, wiem, że nie o to w tym chodzi. Czuję, że nie tędy droga. Dużą częścią takich wypraw i pomysłów jest umiejętność odpuszczenia wtedy kiedy trzeba. W innym wypadku kolejnej może już nie być. Chowam ego do kieszeni, uczę się pokory i podejmuję jedyną możliwą i odpowiedzialną decyzję. Z każdym dniem lód topnieje coraz bardziej, a co za tym idzie, choć racjonalnie wiem, że jest to wciąż dość bezpieczne, moja psychika cierpi i boryka się z ciągłym strachem. Ponadto, pomimo, że w przeszłości tygodniami, a nawet miesiącami, podróżowałem po świecie sam, na taki rodzaj samotności gdzie najbliższy człowiek jest dziesiątki kilometrów dalej i nie ma się żadnego kontaktu ze światem oprócz wysyłanych bezzwrotnie w eter wiadomości z codziennymi geolokacjami telefonem satelitarnym, być może w tym roku nie byłem po prostu jeszcze gotowy.