@bratosiewicz o fotografii - droga do niedoścignionej perfekcji

Kolekcjonowanie stempli idzie mi chyba całkiem nieźle. Spokojnie, powoli, bez pośpiechu. Zamarzyłem sobie, żeby odwiedzić wszystkie kraje świata, ale absolutnie nie jest to dla mnie kwestia jakiegokolwiek rekordu, czy walki z czasem. Na liczniku 107 ze 193 państw. Ostatni rok faktycznie trochę utrudnił sprawę, ale tak naprawdę dla chcącego, nic trudnego. Jeśli ktoś jest zdeterminowany, zawsze znajdzie drogę do celu. Kraje zamykały się i otwierały regionami, roszady trwały tygodniami, a nawet miesiącami. Każdy kto potrzebował, mógł sobie jakoś poradzić. Ja postanowiłem wykorzystać ten czas na zwolnienie, refleksję, czas bliżej domu. Powoli wracam na trasę i do końca roku spodziewam się jeszcze około 10 nowych stempli.

