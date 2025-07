Piotr “Grabo” Grabowski: Nie mogę się doczekać MŚ w koszykówce 3x3 w Polsce

Piotr “Grabo” Grabowski po raz kolejny udowodnił, że w lataniu nad obręczami na punkty jest najskuteczniejszy. I do pokaźnej gabloty z pucharami i medalami dołożył kolejne trofeum. W ekspresowym konkursie w Ułan Bator podczas mistrzostw świata w koszykówce 3x3 przeszedł jak burza przez eliminacje, a w finałowym konkursie co rundę zbierał najwyższe noty. W decydującej rozgrywce pokonał Chińczyka Dengxing Chena wsadem po przeskoczeniu nad stojącą na krześle osobą oraz przekładając piłkę pod prawą nogą i z impetem pakując ją do kosza. W czerwcu przyszłego roku będzie bronił tytułu w Warszawie, która będzie gospodarzem seniorskich mistrzostw świata kobiet i mężczyzn. “Nie mogę się doczekać tego konkursu. To będzie naprawdę jeden z najbardziej niesamowitych momentów w mojej karierze” - mówi “Grabo”.

Red Bull: Gratulacje. Wygrałeś konkurs wsadów podczas mistrzostw świata w koszykówce 3x3. Jak Ty odbierasz ten sukces?

“Grabo”: Dziękuję bardzo. Był to bardzo specyficzny konkurs. W finale w każdej serii mogliśmy wykonać maksymalnie po trzy próby, do tego był limit czasu - 75 sekund. To bardzo niewiele, więc błyskawicznie pojawia się stres i szybko widać, kto potrafi wykonać efektowny i skuteczny wsad na zawodach, a kto jest specjalistą od tworzenia trików pod social media, często na niżej zawieszonych koszach.

"Grabo": Uwielbiam turnieje koszykówki 3x3. To piękna, szybka, dynamiczna, nieprzewidywalna gra

Kompaktowa formuła konkursu, gdzie w ciągu dwóch dni odbyły się eliminacje i konkurs główny też miała znaczenie.

Tak, dokładnie. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na aspekt fizyczny. Skakanie jest bardzo wymagające, a dunkerzy rzadko trenują tak intensywnie dzień po dniu. A tutaj mieliśmy właśnie takie obciążenia. Trzeba było się szybko zregenerować. Startowało nas siedmiu, więc format konkursu musiał być stworzony z myślą o kibicach, by mogli się tymi wsadami nacieszyć.

Presja czasu, normalne kosze, silna grupa rywali, publiczność... Czy to dodatkowy element tej rywalizacji?

Podczas treningu warunki są komfortowe, ale gdy przychodzą zawody, na trybunach są kibice i zaczyna się konkurs, emocje są naprawdę niesamowite. Czuć klimat, bas z głośników, jest głośno i właśnie wtedy trzeba pokazać, co się potrafi. Idealny przykład z mistrzostw świata w Mongolii – Joel Henry z Wielkiej Brytanii, który pokazał fantastyczne wsady w eliminacjach i to miał być mój główny rywal, ale w finale nie udźwignął presji – pierwszy wsad spudłowany, zero punktów, a potem już trudno odrobić. Tylko doświadczony dunker może jeszcze poradzić sobie w tak trudnej sytuacji odpada.

Ale w Twoim przypadku takich trudnych momentów nie było. W finale wszystkie próby zebrały po 29 punktów, czyli blisko perfekcji. To może zapytam kontrowersyjnie: czego zabrakło do czterech trzydziestek?

“Grabo”: Właśnie to jest fajne w mojej dyscyplinie, że jednej osobie wsad się podoba, innej nie. My, dunkerzy, musimy wyczuć jury – za co dają wyższe noty, jakie wsady lubią. Trzeba znaleźć balans. Mnie się to udało w eliminacjach, wtedy za wsad pod obiema nogami dostałem trzy trzydziestki.

Czy te eliminacje pomogły Ci wyczuć, co zrobić w finale?

Tak, od początku miałem w głowie plan. Wiedziałem, że jeśli zdobędę najwięcej punktów w eliminacjach, wystartuję w finale jako ostatni, dzięki czemu mogłem zobaczyć, co robią inni, i dostosować się, wybrać wsad, który da jak najwięcej punktów. To była przemyślana strategia.

Jesteś zadowolony z przebiegu finału? Realizowałeś swój plan, czy trzeba było reagować?

Miałem zdecydowanie inny plan przed zawodami. Patrząc, co się dzieło i co pokazywali rywale, reagowałem. Musiałem podejmować decyzje w ułamku sekundy. Czas między wsadami rywali leci bardzo szybko. Trzeba myśleć błyskawicznie. Więc dostosowałem się do tego, co robili inni zawodnicy.

Piotr "Grabo" Grabowski dodaje sobie skrzyyydeł po teningu © Red Bull Polska

Miałem wrażenie, że po pierwszym finałowym wsadzie zszedł z Ciebie stres, a z każdym kolejnym wsadem budowałeś pewność siebie. Czułeś to?

Nie, w zawodach do samego końca była presja i skupienie. Po wsadzie Chińczyka Dengxing Chena, który dostał dużo punktów, wiedziałem, że muszę zrobić coś naprawdę mocnego. Spudłowałem pierwszą próbę, a nabiegając do drugiej, miałem w głowie mętlik: jeśli teraz to wsadzisz, masz dużą szansę wygrać. Jeśli spudłujesz – przegrasz. Nie miałem takiej pewności, że „jest dobrze, lecę z tematem”. Było skupienie, presja. Jak zapakowałem piłkę do kosza, wiedziałem, że mam zwycięstwo.

Konkurs podczas mistrzostw świata jest wyjątkowy, bo dunkerzy reprezentują swoje kraje i walczą o medale, a nie nagrody finansowe. Jak się czułeś w takiej roli?

Mieć na sobie koszulkę reprezentacji Polski z orzełkiem to niesamowite uczucie, wspaniałe emocje i ogromna radość. Dziękuję fanom i wszystkim Polakom za doping.

Piotr "Grabo" Grabowski © Red Bull Polska

Oprócz swoich zawodów dopingowałeś też polskie koszykarki, które zajęły czwarte miejsce. Byłeś ich meczach. Pomogło to wczuć się w atmosferę wydarzenia?

Tak, uwielbiam turnieje koszykówki 3x3. To piękna, szybka, dynamiczna, nieprzewidywalna gra. Dziewczyny zajęły czwarte miejsce. Byłem na ich zaciętym i emocjonującym meczu z Francją. Gdy tylko mogę, staram się oglądać naszych sportowców. Zawsze kibicuję, wspieram, daję energię. Chcę, żeby Polska wygrywała.

Za rok mistrzostwa świata 3x3 odbędą się w Warszawie. Czekasz już na to wydarzenie i obronę tytułu pod Pałacem Kultury i Nauki?

Tak, zdecydowanie. To będzie naprawdę jeden z najbardziej niesamowitych momentów w mojej karierze. Tak wielka impreza w takim miejscu będzie czymś wspaniałym. Nie mogę się doczekać.

Po mistrzostwach świata w Mongolii masz chwilę wolnego?

Nie, sezon jest w pełni. W sobotę walczyłem w finale w Ułan Bator, a już we wtorek z samego rana ruszam na legendarny konkurs wsadów – Ghetto Kings of Air, który wraca po kilkuletniej przerwie. To duża impreza dla dunkerów, bardzo wymagająca pod względem fizycznym, bo czasami między wsadami będą nawet trzy godziny przerwy, więc trzeba się będzie rozgrzewać i przygotowywać specjalnie do każdej próby. Następnie mam sporo eventów w Polsce i kolejne turnieje w ramach FIBA World Tour.