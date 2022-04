Piotr Kryczka zapowiada zawody bowlowe w Gdańsku

Piotr Kryczka: Jeszcze kilka lat temu nie było zbyt wielu ciekawych bowli w Polsce. Nie było nawet perspektyw na ich powstanie. Teraz sytuacja wygląda trochę inaczej. W 2020 roku zacząłem zastanawiać się co zrobić, żeby zacząć budować fajne miejscówki na własnym podwórku. Inspiracją do zbudowania skateparku Skate Care w Galerii Metropolia w Gdańsku była praca nad budową bowla w galerii handlowej w centrum Sztokholmu, we współpracy z firmą budującą skateparki - Bryggeriet. Szwedzi stworzyli to ultra przystępne miejsce przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Kiedy przyjechałem do Gdańska zrozumiałem, że w Polsce chcę zrobić to samo, tylko lepiej. Nie zastanawiając się zbyt długo, zainwestowałem w swój autorski skatepark wszystkie środki które miałem (i których nie miałem :) i otworzyłem kryty skatepark z najlepszym bowlem w Polsce.