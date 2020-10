Złoty Piotr Pawlicki: "Cztery tytuły to nie jest skończone zadanie!"

Unia Leszno sięgnęła po czwarte z rzędu żużlowe mistrzostwo Polski. W finale „Byki” pewnie pokonały Stal Gorzów . Ostatni raz po cztery kolejne złota sięgnęli właśnie gorzowianie, ponad… 40 lat temu! O sukcesie, kluczach do niego, stracie i planach opowiedział nam kapitan Unii, Piotr Pawlicki .

Piotrek, prawdopodobnie największe brawa w tym roku usłyszałeś nie po fantastycznej akcji, nie po wygranym wyścigu i nawet nie po zapewnieniu sobie kolejnego mistrzostwa Polski, ale po… biegu, w którym pomagałeś utrzymać prowadzenie młodemu Kacprowi Pludrze! Ten wyścig nie miał już żadnego innego znaczenia, poza prestiżowym…

Piotr Pawlicki: Ale to też bywa bardzo ważne! Faktycznie, to była w sumie trochę dziwna sytuacja, bo kolejny tytuł mistrzowski mieliśmy już w kieszeni, mecz był wygrany itd. Trener dał szansę naszemu najmłodszemu juniorowi. Sam byłem zaskoczony tym, jak świetnie Kacper wystartował i jak szybki był na trasie. Oczywiście, moim zadaniem jako kapitana i bardziej doświadczonego kolegi, było mu pomóc – robiłem to, najlepiej, jak umiałem. Musiałem przez to uwikłać się w walkę z Andersem Thomsenem, straciłem nawet na chwilę drugą pozycję, ale okazało się, że było warto. Na mecie było super!

Słyszałeś euforię kibiców?

Tak, i to było niebywałe! To świadczy o tym, że mamy w Lesznie naprawdę wytrawną żużlową publiczność, która wie, na czym polega speedway. To nie tak, że trybuny doceniają tylko ostre ataki i wygrane wyścigi, ale potrafią zajarać się też jazdą drużynową albo obroną pozycji. Kacper też na pewno bardzo to przeżył. W kolejnym sezonie cała nasza formacja juniorska kompletnie się zmieni i on na pewno przejmie dużą część odpowiedzialności. Taki wygrany wyścig w finale i entuzjazm kibiców mogą mu pomóc.

Kto tobie pomagał na torze, kiedy byłeś w wieku Kacpra?

Oj, tego nie da się tak po prostu przenieść w inne czasy i porównać mnie z kimś. To była inna era Unii Leszno i inna drużyna. Dzisiaj wielu chłopaków – Janusz Kołodziej, Emil Sajfutdinow, czy ja – jest w stanie, jak to się mówi, „pociągnąć młodego za uszy” (śmiech). Kiedy ja zaczynałem, w drużynie było więcej indywidualistów i nie każdemu zależało na takich akcjach. Wiadomo, że kiedy tylko była taka możliwość, to pomagał mi Przemek, ale moja jazda w wieku juniora to były jednak trochę inne czasy.

Piotr Pawlicki © FORUM

Tak wielu kolegów chętnych do pomocy to klucz do sukcesów Unii?

Jeden z wielu. Na pewno to, że się lubimy, kumplujemy i trzymamy sztamę ma duży wpływ na nasze wyniki na torze. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Łatwo powiedzieć, ale dojście do takiego stanu nie trwa krótko. To zasługa ludzi, którzy nas dobrali i prowadzą od lat. Wielki szacun dla trenera Barona. Piotr zajmuje się nami na okrągło, nie tylko podczas meczów. Sezon się kończy, a on nadal jest z nami. Przychodzi na nasze treningi sprawnościowe i wydolnościowe, rozpisuje programy itd. No i walczy o to, byśmy zimą wyjeżdżali na zgrupowania do Hiszpanii. Także ten klimat powstawał przez kila lat i teraz zbieramy owoce.

Czwarte mistrzostwo z rzędu! Tu już nie ma żartów…

Pamiętam, jak mocno walczyliśmy o tytuł w 2017 roku! Potem, późną jesienią, nieśmiało zaczęliśmy coś przebąkiwać o walce w obronie złota. Dzisiaj wspominam te rozkminki z uśmiechem (śmiech). Wtedy marzeniem i czymś niebywale ciężkim do wykonania były dla nas dwa mistrzostwa, a teraz mamy na koncie cztery z rzędu i wcale nie chcemy na tym kończyć! Nikt z nas nie myśli „ok, zrobiliśmy coś historycznego, zadanie wykonane”, czy coś w tym stylu. Nie! Każdy z nas jest cholernie ambitny, każdy ma swoje cele indywidualne – kiedy je realizujemy, siłą rzeczy Unia Leszno wygrywa kolejne mecze. Jeśli nadal będziemy tak zawzięci, a myślę, że tak właśnie będzie – znów będziemy mocni. Żużel jest specyficznym sportem – drużynowym, w którym wynik zależy jednak od możliwości i determinacji jednostek.

Czwarte mistrzostwo z rzędu dedykowaliście Tomkowi Skrzypkowi, który odszedł niemal dokładnie rok temu…

Nie było tu żadnych wątpliwości. Ani ja, jako kapitan, ani koledzy z drużyny, ani sztab szkoleniowy – wszyscy czuliśmy, że tak właśnie należy zrobić. Te złote medale są dla niego. Na pewno patrzy na nas z góry i mam nadzieję, że byłby z nas dumny. Tomek był szalenie ważną częścią naszej drużyny. Bardzo nam go brakuje…

Żużlowcy nieczęsto tak wiele zawdzięczają akurat trenerowi od przygotowania fizycznego…

Tomek był dla nas kimś znacznie więcej, niż tylko trenerem od kondycji. Wiele nas nauczył, bo sam miał w życiu przeróżne doświadczenia. Wiedział, na jakie obciążenia psychiczne narażeni są żużlowcy, na czym polega nasz sport i potrafił postawić się w naszej sytuacji. Doskonale czuł, kiedy przycisnąć, a kiedy dać nam żyć swoim życiem, czego potrzebowaliśmy, by w kluczowych momentach stanąć za sobą murem. Miał wielki wkład w to, jaką drużynę stworzyliśmy. Potrafił nakierunkować nas na wspólny cel, nauczyć właściwego podejścia do pracy, ale też do życia – dużo z nami rozmawiał, dyskutowaliśmy o tym, co jest najważniejsze. Wspaniały człowiek.

Łatwo miał z wami?

Oj, na pewno nie! Z jednej strony pewnie domyślał się, na co się pisze, a z drugiej pewnie i tak go trochę zaskoczyliśmy. Drużyna żużlowa to grupa niełatwych charakterów, indywidualistów. Dla każdego trzeba znaleźć odpowiednie miejsce w zespole i sprawić, by ta ekipa poszła za sobą w ogień. On umiał to zrobić. Wierzę, że jego dzieło przetrwa długie lata. Zaszczepił w nas pasję do unikalnego sportowego życia. Jeszcze długo będziemy mu za to wdzięczni.

A ty osobiście? Co będziesz pamiętał?

Wiele sytuacji. Wspólne treningi, na których nieraz doprowadzał mnie do granicy możliwości. Sparingi bokserskie. Nigdy nie zapomnę, kiedy pierwszy raz udało mi się go czysto trafić – zły był (śmiech). Taki miał charakter… No i godziny wspólnych rozmów, w różnych miejscach, w różnych chwilach. Wspólne oglądanie walk MMA, żużla, innych dyscyplin sportowych. Przy nim nie można było się żalić, bo na każde narzekanie miał garść przykładów ze swojego życia, przy których twoje problemy wydawały się wręcz śmieszne. W szczególny sposób potrafił wpoić wiele cennych zasad. Przede wszystkim to, że nigdy nie wolno się poddawać.

Piotr Pawlicki © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

To motto na kolejny rok?