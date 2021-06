Piotr Pawlicki: „Musiałem coś zmienić i w końcu pracuję z uśmiechem”!

Piotr Pawlicki przeżywa w tym sezonie wzloty i upadki. Po dobrym początku ligowym przyszedł kryzys. „Piter” odrodził się w najważniejszych jak dotąd zawodach sezonu i po inauguracyjnym turnieju prowadzi w cyklu Speedway Euro Championship, który wyłania indywidualnego Mistrza Europy. Trzy dni po walce w Bydgoszczy przystąpił do eliminacji Speedway Grand Prix 2022. We włoskim Terenzano wygrał swoje dwa pierwsze wyścigi, ale w trzecim upadł na tor i nie był w stanie kontynuować jazdy. Jak o tym wszystkim opowiedzieć? Ano, tak! Zapraszamy na świeżutki wywiad z Piotrem Pawlickim.

Ochłonąłeś już po ogromnym pechu we Włoszech?

Piotr Pawlicki: Bardzo żałuję, że tak to się skończyło w Terenzano. Cóż, taki jest żużel… Szkoda, bo czułem się coraz lepiej na motocyklu, co potwierdziły wyniki w Bydgoszczy, no i te dwa wyścigi, które wygrałem w Ialii.

Jak się czujesz?

Na szczęście nie mam poważnych urazów, obyło się bez złamań, ale jestem solidnie poobijany. Największy problem mam z barkiem, który kilka lat temu już leczyłem. Wygląda na to, że będę musiał się nim porządnie zająć jesienią. Mam nadzieję, że dam radę dokończyć sezon. Mimo wszystko pozostaję optymistą.

Piotrek, sezon żużlowy zaczął się 4 kwietnia. Ile razy od tego czasu uśmiechałeś się tak szczerze, jak na podium inauguracyjnego turnieju Speedway Euro Championship?

W tym roku, jak dotąd, faktycznie niewiele było takich radosnych dni… Na pewno czułem się świetnie po meczu ligowym w Częstochowie (Unia wygrała, Pawlicki zdobył 12 pkt – przyp. redakcji). Wierzyłem wtedy, że już na początku sezonu znalazłem optymalne ustawienia i wszystko będzie układać się pomyślnie. Niestety, kolejne starty boleśnie to zweryfikowały…

Jak reagowałeś, kiedy nie szło, kiedy punktów brakowało?

Zawsze staram się być twardym i zachowywać spokój w ciężkim czasie, bo mam świadomość, że na tym także polega życie sportowca. Zwycięstwa łatwo się przyjmuje, ale charakter wychodzi z człowieka wtedy, gdy nic się nie ukłąda. To był trudny i żmudny okres. Z jednej strony po kolejnych kiepskich zawodach starałem się nie rozpamiętywać porażek, by nie obciążały nadto mojej głowy, a z drugiej musiałem je przecież stale analizować, żeby znaleźć przyczynę słabszej jazdy. Byłem konsekwentny. Zacisnąłem poślady i szedłem dalej. Nie było innego wyboru.

Doszedłeś do finału SEC. Podium w inauguracyjnym turnieju i pozycja lidera cyklu. Jak?!?

Po starcie w lewo i tak przez cztery okrążenia (śmiech). Żużel przez miesiąc się nie zmienił, to ja musiałem być inny. Reset głowy, dużo zmian sprzętowych, mnóstwo treningów. Myślę, że te wszystkie czynniki dały taki efekt końcowy.

Co czułeś na podium?

Kiedy kibice wyśpiewali moje imię i nazwisko, przeszły po mnie ciarki, a w oku pojawiły się łzy wzruszenia. Naprawdę… Bardzo długo czekałem na tak budujący moment. Gorąco wierzę, że gorsze chwili już za mną i teraz będzie tylko lepiej.

Jak oceniasz serię Speedway Euro Championship?

Bardzo ciekawy cykl. Mocna i różnorodna stawka, po każdym zawodniku można spodziewać się widowiskowej jazdy. Cztery turnieje, rozgrywane w krótkim czasie, duża dynamika serii i wielka stawka, bo przecież zwycięzca awansuje do Speedway Grand Prix. Wracam do SEC z dużymi nadziejami i ambicjami. Dziękuję organizatorom, że postawili na mnie i przyznali mi jedną ze stałych „dzikich kart”. Zrobię wszystko, by nie zawieść oczekiwań kibiców i pokazać fajny speedway na tak wysokim poziomie.

Co dla ciebie oznaczają cztery dodatkowe turnieje w pełni sezonu ligowego?

Dla mnie to bardzo ważne. Brakowało mi jazdy poza ligą. Wypadłem z SGP, przez różne zawirowania nie jeździłem w reprezentacji Polski, przez pandemię wypadło z kalendarza wiele imprez indywidualnych i czułem, że potrzebuję więcej startów o dużą stawkę, bo nawet najlepszy trening nie zastąpi zawodów o punkty. Liczy się też charakter turniejów SEC. Mam na myśli rywalizację indywidualną. Liga jest inna. W lidze zawsze mam na torze kolegę z drużyny, o którym też – z racji, że jestem kapitanem – muszę myśleć, a to z kolei czasem sprawia, że zapominam o sobie i popełniam błędy, których w wyścigu nie mam już czasu nadrobić. W mistrzostwach Europy gram na swoje konto, odpowiadam tylko za siebie i mam nadzieję, że właśnie taka formuła pozwoli mi się odbudować.

Dużo mówisz o nadziei, podkreślasz, że wierzysz w przełamanie itd. Czy swój optymizm opierasz właśnie na nadziejach, czy też zrobiłeś coś konkretnego, co pozwala ci domyślać się, że będzie lepiej?

Wiesz co… Poczekaj, pomyślę chwilę… Ok, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nigdy dotąd w swojej karierze nie trenowałem tak dużo. Nigdy nie spędzałem na motocyklu i w warsztacie tylu godzin, co w ostatnich tygodniach poprzedzających turniej SEC w Bydgoszczy. Analiza, burza mózgów z chłopakami z teamu, wnioski, trening. Powrót do warsztatu. Analiza, burza mózgów, wnioski, trening. Warsztat, analiza, trening. I tak w kółko, non stop, przez kilka tygodni…

Jaki był kluczowy wniosek?

Postanowiliśmy zmienić silniki. Dla żużlowca i jego teamu to zawsze jest bardzo trudna zmiana, wymagająca odpowiedniego podejścia, czujności i otwartości na to, co nowe. Trzeba wyrzucić z głowy stare przyzwyczajenia i w pewien sposób zacząć robotę od nowa. Byłem jednak już tak zdeterminowany, że zdecydowałem się na ten krok w środku sezonu. Przesiadłem się na jednostki napędowe przygotowywane przez Fleminga Gravesena. Bardzo pomogło mi najbliższe otoczenie. Jak zwykle zaangażowany był trener klubowy Piotr Baron, a wielki wkład w tę całą operację miał też prezes Unii Leszno, Piotr Rusiecki. Dziękuję im za pomoc, wsparcie i gotowość do przejścia ze mną tej trudnej operacji.

Widzisz zmianę? Czujesz, że ten motocykl chce jechać, można się na nim ścigać, decydować się na akcje, których jeszcze kilka tygodni temu nie brałbyś pod uwagę?

Przejechałem na tym silniku dwa turnieje i dwa wyścigi kolejnego. To zbyt wcześnie, by deklarować hurraoptymistyczne przemiany, ale na pewno czuję się o niebo lepiej i wiem, że z tym sprzętem chcę pracować dalej. Przede mną mnóstwo pracy. Muszę zrozumieć ten silnik, rozgryźć jak zachowuje się w danych warunkach, wiedzieć, jak dostroić go do konkretnych torów. Będę go testował w różnych sytuacjach, na treningach przerobię pewnie dziesiątki wariantów, postaram się ustalić, jakich dysz powinienem używać, kiedy potrzebuję trochę mniej mocy, do jakiego stopnia mogę maksymalnie zjechać zapłonem itd… Ale wiem też, jak inna będzie to praca (śmiech)! Jak człowiekowi wyjdą zawody, to takiego treningu wręcz nie może się doczekać! Atmosfera jest naprawdę dobra, nastawienie pozytywne, energia odpowiednia. Zrobię wszystko, by uratować ten sezon. Normalnie chce mi się harować, jak nigdy!