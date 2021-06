Pawlicki liderem cyklu o żużlowe mistrzostwo Europy!

„Cieszę się ogromnie i na pewno zrobię wszystko, żeby tego plastronu nie oddać do końca (śmiech). Uśmiecham się, bo to dla mnie bardzo ciężki sezon i taki turniej sprawił mi mnóstwo frajdy. Uczucie na podium było wspaniałe, uroniłem nawet łezkę – tak bardzo brakowało mi takiego wyniku. Mocno wierzę w to, że to były przełomowe zawody i teraz będzie mi już łatwiej. Bardzo na to liczę. Spinam poślady, biorę się do roboty i jadę dalej. Muszę robić wszystko, by zrozumieć nowe silniki, ale po takich zawodach przystępuje się do pracy w doskonałym humorze” – podsumował turniej Pawlicki.