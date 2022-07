Eco-Piter. Pawlicki: „Walka o wielkie rzeczy zaczyna się od małych kroków”

Niedawno Piotr Pawlicki opowiedział nam o tym, że najlepszym lekiem jest dla niego adrenalina . Tym razem zdradził, jak podchodzi do tematów ekologii i ochrony środowiska. Czy gość, który ściga się motocyklem bez hamulców może mieć dobre serce? Pewnie, że może, podobnie jak Maciej Janowski. Sprawdźcie sami!

Jak traktujesz zagadnienia ekologiczne?

Bardzo serio. Przyroda jest dla mnie ważna z wielu względów. Najbardziej istotne jest chyba to, że ja po prostu uwielbiam naturę. Świetnie wypoczywam w terenie. Bieganie, motocykl enduro, rower, poranne rozruchy i wszystkie zajęcia kondycyjne. To wszystko daje unikalny kontakt z przyrodą. Niezależnie od pory roku, jak najwięcej staram się przebywać na dworze. Bardzo to cenię i może dlatego też staram się o dbać o środowisko, jak tylko mogę.

Jak to robisz?

W moim sporcie podzieliłbym to na dwie płaszczyzny. W zawodach wiele spraw regulują regulaminy sanitarne i ekologiczne. Motocykl w parku maszyn musi stać na specjalnej macie pochłaniającej skapujący olej i resztki paliwa tak, by nic nie przedostało się do środowiska. Zużyty olej zlewamy do dedykowanych beczek. Tu wszystko wymuszają przepisy.

Ale jest jeszcze prywatny warsztat, prawda?

I tu, moje własne przepisy, są jeszcze bardziej restrykcyjne (śmiech). Cały mój team musi przestrzegać wielu zasad. I przyznaję, że rygor jest ostry. Przede wszystkim segregujemy wszelkie odpady. Nie ma mowy, by wyrzucać cokolwiek byle gdzie. Są odpowiednie pojemniki, kontenery i oddzielne kosze na śmieci różnego rodzaju. Tu także zlewamy wszelkie płyny do konkretnych zbiorników. To samo z oponami – mniej zużyte przekazuję do dalszego użytku innym zawodnikom, a te, które nie nadają się już do niczego, odwozimy we właściwe miejsce. W domu jest podobnie. Też segreguję śmieci, a dodatkowo zbieram nakrętki. W wielu punktach stoją serca, do których można je wrzucać i ja to robię. Jest wiele osób potrzebujących pomocy, więc jeśli mogę się do czegoś przyczynić, jednocześnie dbając o środowisko naturalne, to chętnie to robię.

Skąd u ciebie takie podejście?

Mam świadomość, że zalewamy nasz świat tonami niepotrzebnych śmieci. Dlatego staram się eliminować plastik, gdzie tylko mogę. Żadnych jednorazowych torebek foliowych, plastikowych opakowań i sztućców. Swoje posiłki przewożę w szklanych pojemnikach, które potem myję. A puszki po Red Bullu lądują w kontenerze na aluminium i wracają do ponownego przetworzenia (śmiech). Klimat się ociepla i dzieje się to w tempie, które może niepokoić. Staram się świadomie wybierać swoje formy aktywności i nawet jeśli do tej walki z globalnym ociepleniem dokładam maleńką cegiełkę, to chcę to robić. Zamiast jechać gdzieś samochodem, kiedy tylko mogę wsiadam na rower. Kiedy nie mam obligatoryjnego treningu na motocyklu, zostawiam go w garażu i idę do lasu pobiegać. Może to są niewielkie rzeczy, ale czuję, że tak należy postępować.

Zawsze taki byłeś?

Z jednej strony to się pewnie zmieniało z wiekiem. Do pewnej świadomości trzeba dorosnąć. Dawniej mógłbym całe dnie spędzać na motocyklu albo w samochodzie i nic innego nie było wtedy w mojej głowie. Z drugiej jednak, od małego miałem kontakt z naturą. W domu zawsze było mnóstwo psów, kotów. No i konie… Wyjątkowe zwierzęta. Uwielbiam chyba wszystkie czworonogi, ale konie są niesamowite. Wcześniej naprawdę sporo jeździłem konno, z bratem nawet skakaliśmy przez przeszkody. Duża w tym zasługa mojej młodszej siostry Dajany, która uprawia ten sport na poważnie. Kiedy mogę, zawsze chętnie zaglądam do stajni. Kontakt z końmi i przejażdżka dają niesamowitą energię. To jest właśnie najfajniejsze połączenie ruchu i natury.

Dużo energii poświęcasz także psom.

Zdecydowanie. Teraz mam dwa. Odi i Pico są ze mną w ciągłym ruchu. Razem biegamy i jeździmy na rowerze, bo mam dla nich specjalne nosidełka. To małe pieski, więc nie wytrzymałyby długich dystansów. Zabieram je na spacery i truchty, a kiedy widzę, że nie mają już sił, biorę je na ręce i ciśniemy dalej (śmiech). Swego czasu wziąłem też do siebie pitbulla. To był skrzywdzony pies i postanowiłem go uratować, bo nie mogę przejść obojętnie wobec cierpienia zwierzęcia. Pod tym kątem jestem naprawdę wrażliwy. To żywe istoty, tak jak my.

Czujesz, że to ma sens?

Tak, inaczej nie postępowałbym w ten sposób. Walka o wielkie rzeczy zaczyna się od małych kroków. Każdy musi sam zdecydować, jak chce żyć. Od naszych wyborów zależy, jaki świat po sobie zostawimy. Ja staram się dbać o moje otoczenie i robić wszystko, by przynajmniej mu nie szkodzić. Jak wspomniałem, przyroda jest w moim życiu bardzo ważna. Najprzyjemniej męczę się i odpoczywam na świeżym powietrzu. Nie możemy tego stracić. Sami jesteśmy przecież ostatecznie częścią środowiska, prawda? Świat to nasz wielki dom. Tylko ktoś skrajnie nieodpowiedzialny może zaniedbywać miejsce, w którym żyje. Ja z natury jestem pedantyczny. W domu musi być porządek na błysk. I to samo nastawienie staram się przenosić na szersze otoczenie, w którym funkcjonuję.

