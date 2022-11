Piotr Pawlicki: Zmiana klubu była dla mnie trudna, ale konieczna

Wróciłem do treningów dużo szybciej, niż w poprzednich latach. Właściwie już pod koniec września zacząłem fizyczne przygotowania do kolejnego sezonu. Siłownia, cardio, dieta – wszystko już jest w trybie „on”. Teraz realizuję program przygotowany przez Mariusza Cieślińskiego, który w Sparcie odpowiada za treningi kondycyjno-motoryczne. To żmudne ćwiczenia na wzmocnienie mięśni głębokich, dużo pracy z gumami i wykorzystywaniem własnego ciała jako obciążenia. To nie są najciekawsze na świecie rzeczy do roboty (śmiech). Wzmacniając biceps, ćwiczysz, podnosisz, pompujesz i widzisz efekt. W tego rodzaju ćwiczeniach efektu nie widzisz wcale, ale wiesz, że on jest. Mięśnie głębokie są w naszym fachu bardzo ważne i mogą czasem naprawdę uratować tyłek, dlatego tym bardziej trzeba się przyłożyć do pracy.