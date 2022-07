Piotr Pawlicki: „Adrenalina to najlepszy lek”

wrócił po kontuzji i popisał się świetną jazdą w Speedway Euro Championship oraz Ekstralidze. Urazu nabawił się blisko miesiąc temu, ale robił wszystko, by jak najszybciej zameldować się na torze. Opowiedział nam, z jakimi dolegliwościami się zmagał i co najbardziej pomogło mu w rehabilitacji. Zapraszamy na wywiad!

To był 5 czerwca, pierwszy wyścigu meczu w Grudziądzu. W powtórzonym biegu walczyłem o punkt z Nickim Pedersenem i na wejściu w łuk doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Sytuacja, jakich w żużlu wiele, ale tym razem, z powodu haka, który wszedł w koło rywala, skończyło się bardzo poważnym karambolem. Obaj przyłożyliśmy naprawdę mocno.

To był 5 czerwca, pierwszy wyścigu meczu w Grudziądzu. W powtórzonym biegu walczyłem o punkt z Nickim Pedersenem i na wejściu w łuk doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Sytuacja, jakich w żużlu wiele, ale tym razem, z powodu haka, który wszedł w koło rywala, skończyło się bardzo poważnym karambolem. Obaj przyłożyliśmy naprawdę mocno.

To był 5 czerwca, pierwszy wyścigu meczu w Grudziądzu. W powtórzonym biegu walczyłem o punkt z Nickim Pedersenem i na wejściu w łuk doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Sytuacja, jakich w żużlu wiele, ale tym razem, z powodu haka, który wszedł w koło rywala, skończyło się bardzo poważnym karambolem. Obaj przyłożyliśmy naprawdę mocno.

Tak. Czułem krew w ustach i nie mogłem złapać oddechu. To było mega stresujące. Nie przesadzę chyba, jeśli powiem, że to był najgorszy wypadek w mojej karierze. Bardzo obawiałem się o swoje zdrowie i wiedziałem od razu, że szybko się z tego nie wyliżę. W szpitalu zrobiono mi serię badań. Pierwsze diagnozy były naprawdę kiepskie i lekarze sami nie byli zgodni, co mi się stało. Pewne było, że złamałem obie łopatki. Na szczęście okazało się, że wszystkie organy wewnętrzne są w porządku, więc jeszcze tej samej nocy wróciłem do domu.

Tak. Czułem krew w ustach i nie mogłem złapać oddechu. To było mega stresujące. Nie przesadzę chyba, jeśli powiem, że to był najgorszy wypadek w mojej karierze. Bardzo obawiałem się o swoje zdrowie i wiedziałem od razu, że szybko się z tego nie wyliżę. W szpitalu zrobiono mi serię badań. Pierwsze diagnozy były naprawdę kiepskie i lekarze sami nie byli zgodni, co mi się stało. Pewne było, że złamałem obie łopatki. Na szczęście okazało się, że wszystkie organy wewnętrzne są w porządku, więc jeszcze tej samej nocy wróciłem do domu.

Tak. Czułem krew w ustach i nie mogłem złapać oddechu. To było mega stresujące. Nie przesadzę chyba, jeśli powiem, że to był najgorszy wypadek w mojej karierze. Bardzo obawiałem się o swoje zdrowie i wiedziałem od razu, że szybko się z tego nie wyliżę. W szpitalu zrobiono mi serię badań. Pierwsze diagnozy były naprawdę kiepskie i lekarze sami nie byli zgodni, co mi się stało. Pewne było, że złamałem obie łopatki. Na szczęście okazało się, że wszystkie organy wewnętrzne są w porządku, więc jeszcze tej samej nocy wróciłem do domu.

Normalnie. Jestem żużlowcem. My nie pękamy. Podkreślę jeszcze raz, że nie wyjechałbym na tor, gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości, czy nie stworzę zagrożenia dla siebie i innych. Poza tym, pomaga mi mój styl jazdy. Staram się prowadzić motocykl swobodnie, nie szarpię kierownicą, jadę płynnie. W trakcie wyścigów nie czułem dyskomfortu. Tak naprawdę, to łatwiej mi się jeździ na żużlu, niż pije kawę (śmiech). Łopatki są otejpowane i nie mogę swobodnie podnieść ręki ponad linię barków. Z nałożeniem czapki mam jeszcze problem, ale mogę się swobodnie ścigać.

Normalnie. Jestem żużlowcem. My nie pękamy. Podkreślę jeszcze raz, że nie wyjechałbym na tor, gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości, czy nie stworzę zagrożenia dla siebie i innych. Poza tym, pomaga mi mój styl jazdy. Staram się prowadzić motocykl swobodnie, nie szarpię kierownicą, jadę płynnie. W trakcie wyścigów nie czułem dyskomfortu. Tak naprawdę, to łatwiej mi się jeździ na żużlu, niż pije kawę (śmiech). Łopatki są otejpowane i nie mogę swobodnie podnieść ręki ponad linię barków. Z nałożeniem czapki mam jeszcze problem, ale mogę się swobodnie ścigać.

Normalnie. Jestem żużlowcem. My nie pękamy. Podkreślę jeszcze raz, że nie wyjechałbym na tor, gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości, czy nie stworzę zagrożenia dla siebie i innych. Poza tym, pomaga mi mój styl jazdy. Staram się prowadzić motocykl swobodnie, nie szarpię kierownicą, jadę płynnie. W trakcie wyścigów nie czułem dyskomfortu. Tak naprawdę, to łatwiej mi się jeździ na żużlu, niż pije kawę (śmiech). Łopatki są otejpowane i nie mogę swobodnie podnieść ręki ponad linię barków. Z nałożeniem czapki mam jeszcze problem, ale mogę się swobodnie ścigać.

Chyba tak. Wiadomo, że dochodzi adrenalina, która tłumi pewne bodźce. Ja już sporo przeszedłem i wiem, że dla mnie adrenalina to najlepszy lek. Dzień meczowy, przyjazd do parku maszyn, przebranie się w kombinezon, założenie kasku – to wszystko sprawia, że wstępuje we mnie inna energia. Liczy się wtedy tylko żużel i zapominam o normalnych sprawach.

Chyba tak. Wiadomo, że dochodzi adrenalina, która tłumi pewne bodźce. Ja już sporo przeszedłem i wiem, że dla mnie adrenalina to najlepszy lek. Dzień meczowy, przyjazd do parku maszyn, przebranie się w kombinezon, założenie kasku – to wszystko sprawia, że wstępuje we mnie inna energia. Liczy się wtedy tylko żużel i zapominam o normalnych sprawach.

Chyba tak. Wiadomo, że dochodzi adrenalina, która tłumi pewne bodźce. Ja już sporo przeszedłem i wiem, że dla mnie adrenalina to najlepszy lek. Dzień meczowy, przyjazd do parku maszyn, przebranie się w kombinezon, założenie kasku – to wszystko sprawia, że wstępuje we mnie inna energia. Liczy się wtedy tylko żużel i zapominam o normalnych sprawach.