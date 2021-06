Pawlicki w Gustrow powiększa przewagę w Mistrzostwach Europy!

Ostatni okres należy do Piotra Pawlickiego. „Piter” dostarcza całej gamy emocji - od zachwytu, przez wielkie nerwy i niepewność, po kolejną dawkę euforii. Wystarczyło mu 10 dni, by zostać liderem cyklu Speedway Euro Championship, doznać kontuzji podczas zawodów we Włoszech, wrócić w wielkim stylu na tor i poprowadzić Unię Leszno do ligowego zwycięstwa, a niespełna dobę później… wygrać w Niemczech 2. rundę Mistrzostw Europy i umocnić się na prowadzeniu w serii!

Niespełna dobę później Pawlicki stanął pod taśmą w niemieckim Gustrow, w turnieju Speedway Euro Championship. Po inauguracyjnym ściganiu w Bydgoszczy, imprezę w Meklemburgii zaczynał jako lider cyklu. Pewnie wygrał swój pierwszy start, ale w drugim dotknął taśmy, został wykluczony z wyścigu i znacznie skomplikował swoją sytuację. Zwyciężył jednak jeszcze w dwóch biegach i po fazie zasadniczej awansował bezpośrednio do wielkiego finału. W najważniejszym starcie dnia wystrzelił spod taśmy, prowadził od wyjścia z pierwszego łuku do samej mety i nie oddał złotego plastronu, który przysługuje liderowi serii SEC!

. W Niemczech wygrałem, wysłuchałem Mazurka Dąbrowskiego i mogę powiedzieć, że ten wieczór zapamiętam na długo. Wciąż mam odjechanych niewiele zawodów na nowym silniku, ale wygląda na to, że się dogadamy (śmiech). W odróżnieniu do turnieju inauguracyjnego, tu już odważniej zmienialiśmy ustawienia, czasem nawet ryzykowaliśmy i wygląda na to, że za każdym razem dokonywaliśmy słusznych wyborów. To bardzo cieszy, bo sezon przyspiesza i wchodzi w decydującą fazę” – powiedział po zawodach Pawlicki.

Podium w Gustrow uzupełnili Leon Madsen i Patryk Dudek. Ostatnie miejsce w finale zajął Bartosz Smektała. Po dwóch turniejach Piotrek Pawlicki ma na koncie 29 punktów i w klasyfikacji generalnej cyklu o 4 wyprzedza Duńczyków, Madsena i Mikkela Michelsena. Do końca mistrzowskiej serii zostały dwie imprezy. Już za dwa tygodnie poznamy mistrza Europy, a zarazem zawodnika, który wywalczy przepustkę do Speedway Grand Prix 2022.

