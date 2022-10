Piotr Więcek: Drifting jest tym, czym były zawody w Łodzi

Piotr Więcek właśnie obronił tytuł najlepszego kierowcy driftingowego w Europie . Ale zdaniem wielu jest po prostu najlepszym drifterem na świecie. Jeszcze zanim dym z ostatniej rundy sezonu opadł na dobre, zdążyliśmy złapać aktualnego mistrza Drift Masters European Championship na rozmowę. Sprawdź, dlaczego zwycięstwo w tym sezonie smakuje inaczej, czym rywalizacja w Europie różni się od tej w Stanach Zjednoczonych, skąd wzięła się nazwa jego vloga i o jakim aucie marzy najbardziej.

Kacper Nowogrodzki: Piotrze, gratulacje, właśnie obroniłeś tytuł najlepszego driftera w Europie. Jak smakuje to zwycięstwo?

Piotr Więcek: Wielkie dzięki! Ten tytuł wypracowaliśmy po bardziej intensywnej walce. Nerwów było znacznie więcej. Umówmy się, na tamten sezon składały się dwa weekendy (w sezonie 2021 Drift Masters odbyły się łącznie cztery rundy – dwie podwójne: w Austrii i na Łotwie – przyp. red.). Ten miał ich sześć. Było więcej przygotowań, więcej zmęczenia, które dotknęło nie tylko nas, ale też sprzętu, co było widać po samochodzie. Emocje były nieporównywalne, walczyliśmy do samego finału, który, można powiedzieć, został rozstrzygnięty przez pogodę.

Zobacz powtórkę Top 16 z finałowej rundy DMEC 2022 w Łodzi:

Top 16 - Łódź Wielki finał sezonu Drift Masters 2022 w Łodzi na Moto Arenie - zobacz finałowe starcie Top 16!

Uważasz, że deszcz w Łodzi miał tak duży wpływ na kształt rywalizacji?

Na pewno miał. Myślę, że atmosfera tego miejsca i finału również. Nerwy zrobiły swoje. Każdy był świadomy sytuacji, w jakiej się znajduje i jaka jest waga kolejnych pojedynków. Emocje były nie tylko na trybunach, ale i w autach.

Wiele osób zakładało, że tytuł zdobędziesz już w trakcie przedostatniej rundy w Ferropolis. Sam zresztą tak stawiałem. Ale w Niemczech była awaria dyferencjału, w Łodzi w trakcie kwalifikacji strzeliła półoś. Jak to na Ciebie wpłynęło?

Jak tylko wróciliśmy z Ferropolis, to zaczęła się nerwówka. Testowaliśmy, sprawdzaliśmy. Siedziało z tyłu głowy, jak dużo zależy od tej rundy. Dodatkowo w Łodzi w drugim przejeździe kwalifikacji urwałem półoś. To była dodatkowa dawka nerwów. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy auto wytrzyma tę rundę. Okazało się, że nowa nawierzchnia, pokryta warstwą bardzo przyczepnej gumy bardziej obciąża samochody, zwłaszcza elementy przeniesienia napędu, niż się spodziewaliśmy. Było to widać też w innych autach, chociażby u Adama Zalewskiego, u którego również poddała się półoś. Ale ostatecznie mój samochód wytrzymał. Wielkie podziękowania dla całego mojego zespołu, dla chłopaków z G-Garage z Lublina, którzy włożyli całe serducho, by się upewnić, że wszystko jest tak, jak być powinno.

Piotr Więcek (z prawej) podczas finałów DMEC w Łodzi © Red Bull Content Pool

Jak będziesz wspominał finałową rundę Drift Masters w sezonie 2022?

Jako wielkie, pozytywne emocje. Mimo tego, że wyspinowałem w finałowym pojedynku, to była chyba najlepsza runda w moim życiu. Teraz, z perspektywy czasu postarałbym się trochę mocniej, aby tego błędu nie popełnić. I pewnie będę go sobie wypominał jeszcze przez jakiś czas. Ale okazja, by odwdzięczyć się obroną tytułu tym wszystkim kibicom, zespołowi i sponsorom to coś, o czym marzy każdy zawodnik. Tym bardziej, że zawody odbywały się w Polsce i przyszło tak wiele osóba. Zresztą zdobycie drugiego miejsca w zawodach i ostatecznie mistrzostwa w tych warunkach to coś niesamowitego. Mam nadzieję na tylko więcej takich rund. Oczywiście nie tylko ze względu na moje wyniki, ale na atmosferę, jaka panowała na stadionie. To było coś, co zapamiętam na długo.

No właśnie, w finale obróciło Cię zaraz po wejściu w trasę. Analizowałeś, co było przyczyną?

Za słabo skoncentrowałem się na tym pojedynku. Trochę ze względu na to, że poprzednie przejazdy z przodu mi się udawały, poczułem się zbyt pewny. Miałem w głowie, że jeśli będę robił to samo, co poprzednio, to się uda. A trzeba było być bardziej ostrożnym i skoncentrowanym. Słowo koncentracja może pojawia się u mnie się aż za często, ale to jest klucz do tego, by wykonać taki przejazd, jaki faktycznie się chce i powinno. Emocje za bardzo dały się we znaki. Na dodatek wiedziałem, że główny cel, czyli mistrzostwo, jest osiągnięty i to wzięło górę.

Piotr Więcek - zwycięzca Drift Masters 2022 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Drifting pokazał mi, że w motorsporcie możemy być rodziną, że liczy się wspólne przeżywanie motoryzacyjnego święta, a nie tylko bezwarunkowa rywalizacja Piotr Więcek

Czy to był najpiękniejszy moment w tym sezonie?

Myślę, że tak. Nie było drugiej rundy, która by tej dorównała. Samo wyjście z auta na tym stadionie jest po prostu euforycznym doświadczeniem. Kiedy myślę o meczach piłki nożnej czy żużla, to widzę stadion podzielony na sektory, gdzie jedni są za jedną stroną, drudzy za drugą. A w Łodzi miałem odczucie, że wszyscy po prostu kibicują driftingowi, cieszą się tym sportem i tą nocą. Wysiadając z auta, dało się poczuć tę energię i tę radość. Od wielu lat się powtarza “keep drifting fun” i to była esencja tego określenia. Gdybym chciał komuś wytłumaczyć, czym jest drifting, to powiedziałbym, że drifting to właśnie zawody w Łodzi.

Jeździłeś w amerykańskiej lidze Formula Drift (przez lata uważanej za najlepszą), teraz rywalizujesz w Drift Masters European Championship, więc masz porównanie. Czy podpisałbyś się pod stwierdzeniem, że Drift Masters to obecnie najlepsza liga driftingowa na świecie?

Podpisałbym się pod tym wszystkimi kończynami. Choć ciężko jest porównywać te ligi. Mam wrażenie, że w Drift Masters zaangażowanie organizatora jest na o wiele wyższym poziomie – zarówno pod względem realizacji, jak i dbania o zawodników. W Stanach Zjednoczonych oczywiście czuć profesjonalizm, ale wydaje mi się, że ligę bardziej tworzą zawodnicy niż sama organizacja. Oczywiście w Europie bez zawodników też nie byłoby widowiska. Oni generują wspaniałą atmosferę. Za każdym razem, gdy wchodzę do parku maszyn, to czuję się jak w domu. Wszyscy się znają, rozmawiają ze sobą, pomagają. Atmosfera jest naprawdę rodzinna. I to nie jest przejaskrawienie. W Stanach tego nie było. Tam każdy bardziej patrzył na siebie. Niektórzy nazwaliby to amerykańskie podejście bardziej profesjonalnym, ale we mnie ono wywoływało wrażenie, że na zawody zawodnicy przyjeżdżają bardziej do pracy niż żeby realizować wspólną pasję. Osobiście lepiej bawię się tutaj. Moim zdaniem Formuła Drift leci trochę z rozpędu. Może się rozwija, ale to nie jest taki rozwój, jaki oczekiwałoby się w tak młodej dyscyplinie sportu jaką jest drifting, która gromadzi przed telewizorami i na stadionach coraz większą rzeszę kibiców. Dlatego myślę, że o wiele lepszym reprezentantem tej dyscypliny jest Drift Masters.

Piotr Więcek © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

A czym obie te ligi różnią się z perspektywy samej rywalizacji? Gdybyś był spotterem kierowcy, który przenosi się ze Stanów do Europy, to co byś mu powiedział?

Podstawową różnicą jest to, że w Drift Masters musimy być przygotowani na tip-top, jeżeli chcemy osiągnąć dobry wynik. Tu naprawdę trzeba się skupić na kwalifikacjach. Nie pamiętam zawodów w Stanach Zjednoczonych, w których jakiś zawodnik się nie zakwalifikował, bo po prostu zrobił słaby przejazd. Chyba, że miał zera za obie próby. Zresztą w Stanach zazwyczaj nie było 32 kierowców na starcie kwalifikacji. W Drift Masters mamy 60 zawodników i każdy chce dostać się do Top 32, wziąć udział w zawodach. Kwalifikacje są niezmiernie ważne. Zresztą później w zawodach rywalizacja jest naprawdę zróżnicowana i można się spodziewać wszystkiego. Trzeba być ostrożnym i uważnym. Trudno w skrócie opisać te wszystkie niuanse.

Wspomniałem o spotterach. Zwykle dla kibiców to anonimowe osoby, które siedzą gdzieś na trybunach. Ale Ty wiesz, jak istotna jest ich rola. Jakie znaczenie ma praca spottera z perspektywy zawodnika?

Spotter jest moimi oczami. Z perspektywy trybun mój przejazd może wyglądać zupełnie inaczej niż z mojej, w środku auta. Są rzeczy, których mogę nie zauważyć albo takie, które wydają się istotne, ale okazują się nieważne. Dlatego jest bardzo ważne, by mieć całkowite zaufanie do spottera. To musi być osoba, która wie, co mówi, bo jeżeli się pomyli, to możemy odpaść z zawodów. To wielka odpowiedzialność. Spotter daje też wielkie wsparcie kierowcy. Jeżeli czuję, że mam jakiś problem, to mogę z Łukaszem (Łukaszem Kaliszewskim, spotterem Piotra – przyp. red.) o tym porozmawiać i znaleźć wspólne rozwiązanie. Taka rozmowa pomiędzy przejazdami pojedynku daje olbrzymią ulgę, poczucie, że mogę się skupić na najbliższym przejeździe, nie przejmować innymi rzeczami.

Piotr Więcek © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

A zdarzają się takie momenty, że Ty myślisz coś innego niż mówi Ci Łukasz i działasz wbrew swojej intuicji?

Tak, zdarzają się takie momenty, że czuję inaczej. Ale rzadko kiedy wynika z tego jakaś dyskusja. Raczej zadaję kolejne pytanie i upewniam się, jaka jest sytuacja. Nie ma miejsca na dyskusje. Trzeba szukać spokoju i koncentracji.

Zaczęliśmy od ostatnich zawodów, ale ta rozmowa mogłaby zacząć się od fundamentalnego pytania – jak to się stało, że jesteś drifterem?

Jak tylko się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak drifting, to chciałem to robić. Nie wymyślam. Odkąd pamiętam najbardziej kręciło mnie, jak auto jedzie bokiem. Dopóki nie wiedziałem o driftingu, to chciałem być rajdowcem, bo w rajdach samochody też często poruszają się w kontrolowanym poślizgu. Ale kiedy się dowiedziałem, że istnieje taka dyscyplina jak drifting, to już znałem odpowiedź na wszystkie pytania. Zapaliło się to światełko, które nie chce zgasnąć. I mam nadzieję, że nie zgaśnie.

Jak tylko się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak drifting, to chciałem to robić.

Co kochasz w tym sporcie najbardziej?

Drifting pokazał mi, że w motorsporcie możemy być rodziną, że liczy się wspólne przeżywanie motoryzacyjnego święta, a nie tylko bezwarunkowa rywalizacja, o której często się mówi, myśląc o sportach motorowych. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w tym młodym sporcie stawka nie jest jeszcze tak wysoka. Ale mam nadzieję, że mimo jej wzrostu w przyszłości nadal będzie mi dane doświadczać tej rodzinnej atmosfery.

Piotr Więcek i James Deane © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

A jest coś, co w driftingu Cię denerwuje?

Spalanie aut. I za dużo gum schodzi. Jesteśmy już na takim poziomie, samochody generują tyle mocy i mają tyle przyczepności, że to naturalna konsekwencja. Byłoby pewnie bardziej komfortowo, gdybyśmy mieli poczucie, że samochody nie są tak narażone na awarie. Natomiast to jest piękne w tej dyscyplinie, że to sport kontaktowy, a auta są wysilone do granic. I poruszają się w tak pięknym, niepowtarzalnym stylu.

No właśnie, wspomniałeś o przyczepności. Od lat drifterzy za nią gonią. Ale w tym sezonie po zawodach w Austrii w środowisku zaczęły pojawiać się pytania, czy to już nie zaszło za daleko, czy auta nie są zbyt przyczepne. Co o tym myślisz?

Pewnie, że pojawiły się głosy. Pamiętam, jak niektórzy mówili, że auta robią się za mocne. Pamiętam też głosy, że te samochody powinny być inaczej zbudowane. Wydaje mi się, że to taka trochę naturalna obrona przed rozwojem. Kiedy rozwijała się Formuła 1, to też było wiele wątpliwości. A jest teraz serią na poziomie godnym pozazdroszczenia, choć też wzbudza wiele kontrowersji. Myślę, że to jest naturalna reakcja, kiedy chodzi o rozwój. Ale jeżeli nie będziemy próbować nowych rzeczy i będziemy stali w miejscu, to liczba kibiców nie będzie wzrastała. Wystarczy spojrzeć, jak drifting zmienił się przez ostatnie lata. Tego nie wolno zatrzymywać. To jest urok sportu, który jest młody – rozwija się i cały czas wzbudza ciekawość.

Zobacz zwycięskie przejazdy z sierpniowych zawodów Red Bull Car Park Drift, w tym zwycięski - Piotra Więcka:

5 min Red Bull Car Park Drift: Przejazdy Top 4 z Katowic! - video Sprawdź finałowe przejazdy Piotra Kozłowskiego, Kuby Przygońskiego, Pawła Grosza i Piotra Więcka podczas Red Bull Car Park Drift Katowice.

Ciekawość wzbudza również Twoja działalność w internecie. Prowadzisz vloga. Skąd w ogóle taka nazwa – Candy Machine?

Ona zrodziła się w Stanach. Razem z Jamesem założyliśmy własny kanał i naprawdę dobrze się bawiliśmy, tworząc go. Candy Machine powstało od połączenia Candy Mana i James “The Machine” Deane.

Jak zyskałeś pseudonim Candy Man?

Nadał mi go Jarod DeAnda, komentator Formula Drift. Stwierdził, że przypominam mu jednego z bohaterów filmu Charlie i Fabryka Czekolady. Nie wiąże się z tym nic negatywnego, także stwierdziliśmy, że czemu tego nie kontynuować.

Z Jamesem nie jeździcie już w jednym zespole, ale jego duch pozostał w nazwie?

Tak, nastała pandemia i nasze drogi się porozchodziły. Ale Candy Machine zostało. Dobrze cały czas się bawię tworząc ten kanał i mam nadzieję, że dzięki niemu przede mną jeszcze wiele przygód, którymi będzie okazja się podzielić. Ten kanał to dla mnie wymówka, żeby przeżyć coś fajnego. Część Jamesa cały czas jest w tej nazwie i wydaje mi się, że to fajne nawiązanie do przeszłości. I taki symbol tego, co chcemy robić, czyli tworzyć niesamowite maszyny, aczkolwiek z moim charakterem. Samochody w szerokim tego słowa znaczeniu są moją pasją. Jestem wychowany na Top Gearze, więc tylko bym się nimi zajmował, testował, upalał, jednymi się zachwycał, inne bezcześcił.

Zobacz vloga "Candy Machine" z imprezy w Katowicach:

No właśnie – szykujesz jakieś ciekawe projekty?

Moim najgrubszym projektem jest teraz Mazda RX-7. I mam nadzieję, że niedługo będę mógł pokazać, co się z nią dzieje. Natomiast takim autem bardziej dla mnie – bo to nie jest projekt pod publikę i wyświetlenia - jest Toyota Celica pierwszej generacji z 1977 roku. Uwielbiam nią jeździć, tworzy niepowtarzalny klimat. W niej przenosisz się wstecz. Nie chcesz się nigdzie śpieszyć. Cieszysz się jazdą. Doceniasz to, że auto w ogóle jedzie, a nie myślisz o tym, że masz się gdzieś dostać. Dla mnie to jest to, co w motoryzacji najpiękniejsze, a o czym dzisiejsze samochody pozwalają tak łatwo zapomnieć. We współczesnych autach po prostu wsiadamy, odpalamy, dojeżdżamy, gasimy i zapominamy. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej.

Jakie jest Twoje największe motoryzacyjne marzenie?

Powiem szczerze, że bronię się, żeby się do tego przyznawać, bo to taki trochę typowy pogląd, ale chciałbym mieć Porsche 911 GT3. A takim skrajnym marzeniem jest to, co robią w Kalifornii, czyli Singery. To auta pod każdym względem dopracowane i tak wyjątkowe, że trudno wyobrazić sobie lepsze. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy – w moim przekonaniu auta marzeń nie są samochodami, które tak naprawdę chcemy mieć. Marzymy o nich, ale czy naprawdę chcielibyśmy nimi jeździć non stop? Chodzi o to, żeby w aucie się dobrze bawić, a nie bać się, że się coś uszkodzi. W moich oczach samochód ma dawać frajdę, a nie być tylko obiektem kultu stojącym w garażu.

Piotr Więcek © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Zaczęliśmy od driftu i skończymy driftem – jakie są Twoje plany na kolejny sezon?

Drift Masters – w tę stronę na pewno chcemy się rozwijać. Czy coś jeszcze? Jest za wcześnie, żeby powiedzieć. Musimy dojść do siebie po ostatnich zawodach. A najbliższy krok to oczywiście międzynarodowy finał Red Bull Car Park Drift i zawody na Bliskim Wschodzie.

To nie będzie Twój pierwszy start w tej części świata – rywalizowałeś już kiedyś w Omanie. Czego się spodziewasz po tym wyjeździe?

To na pewno będzie ciekawa przygoda. W Omanie było mnóstwo energii, widać było, że kibice mają frajdę z tego, co widzą. Myślę że w Arabii będzie podobnie. Mam nadzieję, że po prostu będziemy mogli się wspólnie z kibicami cieszyć widowiskiem.

Życzymy powodzenia!