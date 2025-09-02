Piotr Więcek: Żeby docenić drifting, trzeba zobaczyć go na żywo

Piotr Więcek należy do grona najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych kierowców driftingowych na świecie. Odnosił sukcesy w Europie, USA i na Środkowym Wschodzie. Obecnie jest drugi w klasyfikacji generalnej Drift Masters i walczy o swój szósty tytuł mistrzowski w tej międzynarodowej serii. Wszystko rozstrzygnie się w dniach 12-13 września na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie rozegrane zostaną ostatnie zawody sezonu, a na kibiców w przerwie czeka też dodatkowa atrakcja, czyli Wyścig Legend, z udziałem m.in. Adama Małysza, Carlosa Sainza i Davida Coultharda.

Kacper Nowogrodzki: Cześć, Piotrze! Jak się masz przed Red Bull Drift Masters Grand Finale na PGE Narodowym?

Piotr Więcek: Hej, hej! To fajne wyzwanie. Za chwilę zaczynam cykl treningowy na symulatorze. Ta impreza jest dla mnie motywacją, by mocno trenować i jak najlepiej się przygotować. Spodziewam się wspaniałego widowiska!

Lubisz trasę, która jest ustawiana na PGE Narodowym?

Podoba mi się to, że ma fajne flow. Jest tak zaprojektowana, żeby sprzyjała płynnym przejazdom. A jeśli liderowi dobrze się jedzie, to łatwiej o wyrównane pojedynki. Mam nadzieję, że w tym roku już od Top 32 będziemy mieli same bliskie pary. Tego się spodziewam i tego wszystkim życzę.

Twoim zdaniem to łatwy tor?

Wcale nie! Żeby przejechać go dobrze, trzeba jechać dość odważnie i dobrze trafiać z przekładkami. Z drugiej strony w Drift Masters mamy taki poziom, że praktycznie wszyscy jadą po nim idealnie, co też jest utrudnieniem. Na pewno walka będzie wyrównana. Trzeba dać z siebie wszystko, jak zawsze.

Przed finałem sezonu jesteś drugi w generalce i walczysz o szóste mistrzostwo Drift Masters. Tracisz do Conora Shanahana osiem punktów. Czy myślisz o zrobieniu wyjątku i wzięciu udziału w Qualifying Showdown w trakcie tej rundy? Na tym etapie liczy się przecież każdy punkt… [Qualifying Showdown to pojedynki czterech najlepszych kierowców w kwalifikacjach, dające dodatkowe punkty w klasyfikacji generalnej. Po poważnym wypadku na początku sezonu — gdy uderzyło w niego auto rywala i wjechał w betonową bandę — Piotr zrezygnował z udziału w tym nieobowiązkowym segmencie rywalizacji – przyp. red.]

Raczej nie, choć zobaczymy, gdzie będziemy po kwalifikacjach. To jest po prostu kolejna runda. Czy mam osiem punktów górki, czy osiem punktów w plecy – to nic nie zmienia. Nie mam żadnej specjalnej strategii. Muszę przygotować się jak najlepiej na treningach, przejechać kwalifikacje i – jak się wszystko dobrze poukłada – pojechać zawody.

No dobra, aktualności za nami. To teraz czas trochę pofilozofować – czym dla Ciebie jest drifting?

Drifting to dla mnie najlepsza rzecz, jaką można robić samochodem. Bo można “dłubać” przy samochodzie (co też jest częścią tego sportu). Można starać się robić wszystko, żeby wyglądał jak najlepiej (co znowu jest elementem tej dyscypliny). Ale można też starać się wykrzesać z niego wszystko, co się da na torze. Moim zdaniem ten sport łączy to, co najlepsze w motoryzacji. Mamy wyżyłowane do granic silniki i przyciągające uwagę, dopracowane pod każdym względem – od oklejenia, przez koła, po bodykity – samochody. No i jest oczywiście element czysto sportowej rywalizacji. To idealna mieszanka dla fana motoryzacji i fana sportu. Choć dla mnie drifting nadal szybko się rozwija i nie jest jeszcze do końca zdefiniowanym sportem. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał za parę lat.

Porównałbyś drifting do jakiegoś sportu spoza świata samochodów?

Od zawsze porównuje się go z łyżwiarstwem figurowym.

Słusznie?

Pod wieloma względami tak. Też mamy sędziów, też istotne są prędkość, płynność i estetyka. I podobnie jak w łyżwiarstwie możemy obrać różne drogi – pojechać bardziej zachowawczo, zmniejszając ryzyko błędu, albo zaryzykować, pojechać bardziej spektakularnie, licząc na dodatkowe punkty. Ale jednocześnie mając świadomość, że jedna pomyłka i jesteśmy poza grą.

Powiedziałeś o dwóch aspektach – kultury motoryzacyjnej i sportu. Pociągnijmy ten drugi wątek. Czym drifting jest pod względem sportowym?

Nazwałbym go motorsportem dla zawodnika i kibica. Jest wiele sportów motorowych, które są ukierunkowane na wyciskanie wszystkiego z kierowcy i samochodu. Drifting też oczywiście jest takim, bo daje mnóstwo satysfakcji z jazdy. Ale jednocześnie jest sportem dla kibica, bo jest świetny do oglądania. Ryk silników, atmosfera, która panuje na zawodach, emocje związane z bliskimi pojedynkami to kwintesencja tej dyscypliny. Do tego wszystko odbywa się na relatywnie małej przestrzeni i blisko widzów. To sprawia, że chce się go przeżywać na żywo. I tylko przeżywanie go na żywo pozwala docenić go w pełni.

Skoro drifting to najlepsze, co można robić samochodem, to w czym ustępują mu rajdy czy wyścigi?

W rajdach i wyścigach rywalizujemy przede wszystkim z czasem. Wszystko jest pod to ustawione i agresja w przejeździe jest często niemile widziana. Natomiast w driftingu jest potrzebna. Oczywiście na pewnym poziomie, bo też łatwo o przegięcie, co piętnują sędziowie. Ale kibice ją docenią. I to jest właśnie piękno tej dyscypliny – nie zawsze zawodnicy, którzy osiągają najlepsze wyniki, są tymi najbardziej rozpoznawalnymi. Fani często przychodzą na trybuny dla tych, którzy zapewniają największe show. I tacy kierowcy są traktowani na równi z tymi, którzy słyną z wygrywania. Drifting fenomenalnie łączy w sobie dyscypliny, które bazują na widowisku, takie jak różnego typu freestyle, z czystym sportem motorowym, w którym jedzie się na limicie możliwości.

Co Ty najbardziej cenisz w tym sporcie?

Wybrałem ścieżkę walki o jak najlepszy wynik, więc naturalnie największą przyjemność sprawia mi wygrywanie. Ale muszę przyznać, że ostatnio dużo satysfakcji dało mi zbudowanie nowego auta – Supry. Odkryłem w sobie nowe pokłady energii, zdobyłem nową wiedzę, poczułem, że rozwinąłem się jako kierowca i pasjonat motoryzacji.

A jak to wszystko się dla Ciebie zaczęło? Jak odkryłeś drifting?

Kupiłem kiedyś magazyn GT z płytą zawierającą Biblię Driftu [film dokumentalny z 2003 roku pełniący rolę przewodnika po driftingu, w którym narratorem jest japoński kierowca Keiichi Tsuchiya, jeden z popularyzatorów tej dyscypliny – przyp. red.]. Pamiętam, że byłem na jakiejś imprezie, ale zamiast bawić się z innymi, oglądałem właśnie Biblię Driftu. I od tego momentu zacząłem w to iść. Kolejnym krokiem milowym był zakup kierownicy – Logitecha G25. Ale auta jadące bokiem kręciły mnie, odkąd pamiętam, jeszcze zanim dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak drifting.

Jaką grę wtedy odpalałeś?

Gran Turismo. To nie był wtedy wybitny tytuł pod względem symulacji. Ale pozwolił mi popracować nad techniką jazdy i uświadomić sobie, jak wiele rzeczy muszę się nauczyć. Cieszę się, że miałem takie doświadczenia, zanim wsiadłem do prawdziwego samochodu do jazdy w poślizgu. Bo gdyby było inaczej, to pewnie szybko bym go rozbił.

Piotr Więcek - Drift Masters Irlandia 2025 © Red Bull Content Pool

I kiedy wziąłeś się za jazdę bokiem na poważnie?

To był 2010 rok. Wtedy miałem pierwsze zawody – na Torze Wyrazów pod Częstochową. Zabrałem auto, kilka kół i kolegę do pomocy.

Czym jechałeś?

Nissanem 200SX S14.

I to jest moment, który uważasz za początek swojej kariery?

Tak naprawdę decyzja o tym, że idę w to na poważnie, padła pod koniec 2011 roku. Wtedy podjęliśmy z moim tatą decyzję, że nie traktujemy tego już tylko jako zabawę, ale podchodzimy do tego sportowo.

Jesteś żywym dowodem, że w driftingu Polacy należą do światowej czołówki. Jednak świadomość naszych sukcesów oraz popularność tej dyscypliny w Polsce są mniejsze niż w przypadku rajdów czy wyścigów. Z czego to wynika?

Dyscypliny, które wymieniłeś, są przede wszystkim starsze i lepiej zakorzenione w ogólnej świadomości. Ludzie, którzy interesują się sportem, wiedzą, czym są rajdy, czym jest Formuła 1 czy Le Mans. Natomiast niekoniecznie muszą wiedzieć, czym dokładnie jest drifting. Bo nie wiążą się z nim wielkie wydarzenia, o których mówiłyby duże media. Jednak myślę, że to będzie się zmieniać. I finał Drift Masters na Narodowym, czyli największe zawody driftingowe na świecie, to najlepsza okazja, by drifting ściągał na siebie uwagę.

Masz jeszcze jakieś pomysły, jak możemy spopularyzować drifting?

Myślę, że kluczowy jest czas. Natomiast pewnego rodzaju katalizatorem mogłyby być dodatkowe projekty – coś jak dokument Drive to Survive Netfliksa o Formule 1. Ale chyba najważniejsze jest to, żeby cała dyscyplina rozwijała się. Żeby było zaangażowanie całej społeczności driftingowej – organizatorów, zawodników i ludzi od marketingu. I znowu pozytywnym przykładem takiego rozwoju są zawody na Narodowym.

Promowanie driftingu to też walka z mitami. Widzisz jakiś mit związany z tą dyscypliną, z którym trzeba walczyć najmocniej?

Na pewno trzeba walczyć z poglądem, że drifting to palenie gumy pod supermarketem czy na ulicy. Musimy jednoznacznie oddzielić drifting jako sport od jeżdżenia bokiem po drogach publicznych. I należy to powiedzieć wprost – “promowanie” driftingu w ten sposób to głupota. Nie dość, że jest niebezpieczne dla innych, to robi krzywdę dyscyplinie i osobom, które mogą się tym zainspirować. Natomiast ten legalny, sportowy drifting może mieć różne oblicza. Z jednej strony może być profesjonalną dyscypliną motorsportu uprawianą na najwyższym możliwym poziomie. Ale jednocześnie może też być rozrywką dla pasjonatów motoryzacji realizowaną na torze, w bezpiecznych warunkach. Drifting może być po prostu źródłem funu, weekendową zajawką. Nie musi polegać na wyciskaniu siódmych potów z siebie i samochodu i traktowaniu go tylko jako narzędzie. To jest kolejna piękna cecha driftingu, którą trzeba pielęgnować. A mało jest dyscyplin sportu, które uprawiamy tylko po to, żeby się dobrze bawić.

Ty zaczynałeś od płyty DVD, ale wtedy jeszcze nie było Drift Masters. Czy Red Bull Drift Masters Grand Finale na PGE Narodowym to dobra okazja, żeby przekonać się, na czym polega ten sport?

Moim zdaniem to fenomenalna impreza. Trudno wyobrazić sobie lepszą pod względem widowiska i atmosfery. Tak żywych trybun jak na Narodowym chyba jeszcze nie spotkałem.

Piotr Więcek © Red Bull Content Pool Drifting jest czymś, co trzeba poczuć, czego trzeba doświadczyć. Słowa nie oddadzą tego, co tam się dzieje

To jak przekonasz niezdecydowanych, żeby 12 i 13 września wybrali się na PGE Narodowy?

Drifting jest czymś, co trzeba poczuć, czego trzeba doświadczyć. Słowa nie oddadzą tego, co tam się dzieje. To jakby opowiadać komuś, kto nigdy nie był na żadnym koncercie… jak to jest być na koncercie. Poprzednie edycje, w trakcie których kibice wypełniali trybuny i pozostawali na nich przez wiele godzin aż do samego końca, tylko pokazały, że ta dyscyplina ma coś w sobie. Myślę, że tegoroczna impreza będzie kolejnym dowodem na to, jak szybko drifting się rozwija. Zwłaszcza z tymi dodatkowymi atrakcjami jak wyścigi legend takich jak Adam Małysz czy Carlos Sainz w Polarisach. Mam nadzieję, że te zawody przyciągną wielu nowych fanów, którzy zostaną z nami na dłużej.

Czego Ci życzyć przed tymi zawodami?

Skupienia! Żeby żadne dystraktory nie wbiły mi się do głowy.

No to właśnie skupienia Ci życzę. Dzięki za rozmowę!

