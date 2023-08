Polak wygrał w Ferropolis! Mistrza Drift Masters poznamy w Warszawie

Tor Arne Kvia gwiazdą kwalifikacji

Największy popis w trakcie kwalifikacji do zawodów Drift Masters European Championship w Niemczech dał kierowca, który w tym sezonie… nie startuje w DMEC. Tor Arne Kvia – bo o nim mowa – zrobił sobie w tym roku przerwę w lataniu bokiem w najlepszej lidze driftingowej na Starym Kontynencie. Na liście startowej znalazł się w pewnym sensie przy okazji. Był uczestnikiem towarzyszących Drift Masters w ten weekend zawodów Iron Drift King i wziął udział w specjalnych, oddzielnych eliminacjach, w których trzech najlepszych kierowców otrzymywało możliwość startu w głównej imprezie. Kvia wykręcił w nich 2. wynik i zdobył dziką kartę pozwalająca sprawdzić się w kwalifikacjach do 5. rundy Drift Masters European Championship 2023.

Zawody Drift Masters w niemieckim Ferropolis © Red Bull Content Pool Zawody Drift Masters w niemieckim Ferropolis © Red Bull Content Pool

Kvia nie mógł lepiej wykorzystać tej szansy. Przyszlifował zderzak swojego różowego Nissana S13 o betonowe bandy, zdobył 98 punktów i zajął 1. miejsce. Ale nie tylko Norweg świetnie czuł się w towarzystwie betonów. Zainteresowanie zawodami w dawnej kopalni węgla brunatnego było bardzo duże – kto nie chciałby wystartować w imprezie drifitngowej, w której auta pędzą bokiem tuż obok gigantycznych maszyn górniczych? Na starcie kwalifikacji stanęło aż 51 kierowców z całego świata. A poziom przejazdów solo był ekstremalnie wysoki. Wystarczy powiedzieć, że ostatni zawodnik, który załapał się do rywalizacji w parach, zgromadził aż 86 punktów! Polscy kibice po raz kolejny mogli cieszyć się z mocnej reprezentacji Rzeczpospolitej w najlepszych zwodach driftingowych w Europie. Przez wymagające kwalifikacje przebrnęło 7 Polaków. A pierwszego z nich zobaczyliśmy już w pojedynku inaugurującym zawody.

Wyrównana walka na starcie

Ze zwycięzcą kwalifikacji zmierzył się Tobiasz Puścian , który z kolei załapał się do Top 32 z ostatniego miejsca. Jednak w żadnym momencie nie było widać tej różnicy. Puścian jechał za Torem Arne Kvią jak przyklejony, a Norweg musiał mocno skakać po pedałach, by dotrzymać mu tempa w drugim przejeździe. Sędziowie uznali, że Polak gonił lepiej, ale to Kvia pokazał solidniejszego lead runa. Dogrywka była ich zdaniem jedynym sprawiedliwym wyjściem. Przed nią Norweg chyba wgrał mocniejszą mapę silnika albo założył lepsze opony, bo w powtórzonych przejazdach Tobiasz nie był już tak blisko rywala i po tym pojedynku reprezentacja Polski stała szczuplejsza o jednego zawodnika. Ale swoim pierwszym przejazdem Puścian zrobił ogromne wrażenia na kibicach, którzy szczelnie wypełnili trybuny w Ferropolis, zwanym też Miastem z Żelaza. Zresztą pojedynek Puścian-Kvia był bardzo dobrą próbką tego, co miało dziać się dalej. W Niemczech nie brakowało bliskich par i mimo betonowych band otaczających tor z każdej strony, kraks było wyjątkowo mało. Nie spadł też ani milimetr deszczu, choć pogoda dawała się we znaki. Piekielny skwar przegrzewał silniki i przyspieszał zużywanie się opon.

Kuba Przygoński w Ferropolis © Red Bull Content Pool

Redukcja z 7 na 3

Losy Tobiasza Puściana podzielili niestety Kuba Przygoński . W pojedynku z Diogo Correią jechał bardzo widowiskowo, ale chcąc utrzymać małą odległość od rywala, zbyt mocno ścinał trasę. Agresji nie można było też odmówić Erykowi Goczałowi , ale i on pożegnał się z zawodami w Ferropolis już w Top 32. Polak prezentował się świetnie, zwycięstwo miał praktycznie w kieszeni, ale… na ostatnim łuku jego auto na chwilę straciło moc i zwolniło. Goczał utrzymał poślizg, jednak goniący go Michal Reichert nie zdołał odpowiednio zareagować, uderzył w BMW Polaka i wyspinował. A ponieważ zwalanie w tym miejscu nie było dozwolone, niezależnie od przyczyny, to Eryka obwiniono za to zderzenie. Bardzo wcześnie pod namiot wrócił również Paweł Grosz . Kierowca Subaru BRZ trafił na bardzo trudnego i szybkiego rywala – Benediktasa Cirbę. Grosz po prostu nie potrafił dotrzymać mu tempa. Litwin zostawił go już na starcie i chociaż Polak zaprzęgł do pracy każdego konia mechanicznego, którego miał pod maską, to nic nie dało.

Najmniejszych problemów z rywalem nie miał natomiast Piotr Więcek . Kierowca Nissana S15 jak zawsze był piekielnie szybki i dosłownie zjadł Juhę Pöytälaakso. Podobnie z Andreasem Lilją ze Szwecji rozprawił się Adam Zalewski . A trójkę Polaków, którzy dotarli do Top 16, uzupełnił Paweł Korpuliński, pokonując Axela Francois. Korpuliński popełniał błędy w swoim chase’ie, ale świetny lead run wystarczył, by przejść dalej. Reprezentacja Polski skurczyła się jednak znacznie – z 7 kierowców znad Wisły ostało się tylko 3.

Drift po zmroku w Ferropolis © Red Bull Content Pool

17-latek wygrywa z liderem

W Niemczech wszyscy przyglądali się wyjątkowo uważnie przejazdom braci Shanahanów, którzy przed tą rundą zajmowali dwa pierwsze miejsca w generalce. I obaj w ten weekend mocno przyspieszyli tętno swoim kibicom. Jako pierwszy do walki stanął 2. w tabeli Conor. Młodszy z braci mierzył się z Alexandrem Kosohovem. Mogło się wydawać, że Irlandczyk łatwo poradzi sobie z mniej znanym rywalem. Ale Conor Shanahan dobrze przekonał się o tym, że w Drift Masters nie ma słabych zawodników. Kosohov nie dał się zgubić, a z przodu jechał bardzo solidnie. Sędziowie zdecydowali o dogrywce. Kiedy Irlandczyk i Ukrainiec zjechali do parku maszyn, bo przygotować auta do powtórzonego pojedynku, przyszła kolei, by podobną lekcję odebrał straszy z braci Shanahanów.

Nauczka Jacka Shanahana, który do Niemiec przyjechał jako lider DMEC 2023, była bardziej bolesna. Jego rywalem był Itay Sadeh . Mający 17 lat kierowca BMW E46, należącego kiedyś do Krzysztofa Romanowskiego, pokonał Irlandczyka po wyrównanej walce! Jack sam przyznał po tym pojedynku, że nie docenił rywala. Ale na tym emocje w obozie Shanahanów się nie skończyły. Kiedy starszy z braci walczył z młodym Izraelczykiem, jego zespół walczył… z niewyjaśnioną usterką w aucie młodszego! Ostatecznie problem jak się pojawił, tak zniknął, a Conor zdołał w dogrywce pokonać Alexandra Kosohova. Choć Ukrainiec ponownie popisał się bardzo dobrymi przejazdami.

44 min Drift Masters z bliska: Zobacz film dokumentalny Zobacz, jak wyglądały zawody Drift Masters w Rydze w 2020 roku, gdy cały sezon skrócono jedynie do jednej imprezy w stolicy Łotwy.

Piotr Więcek zostaje sam

Kiedy palące słońce schowało się za horyzontem, ruszyły pojedynki w ramach Top 16. W jednej z pierwszych par tego etapu Adam Zalewski mierzył się z Kevinem Pesurem. Polsko-estoński pojedynek był bardzo wyrównany, w obu przejazdach kierowcy jechali blisko siebie i to detale zdecydowały o zwycięstwie Pesura. A ten – tegoroczny debiutant w DMEC – miał tego wieczora zajść wyjątkowo daleko.

Top 16 – Niemcy Przedostatni przystanek sezonu Drift Masters 2023 - oglądaj na żywo transmisję z finałów Top 16 z polskim komentarzem!

Kolejna para wyglądała zupełnie inaczej – różnica między kierowcami była ogromna, a jej zwycięzcą był Polak. Chodzi o pojedynek Piotra Więcka z Michalem Reichertem. Powiedzieć, że Więcek pokonał Czecha, to jakby nic nie powiedzieć. Więcek już na starcie odstawił rywala, a kiedy przyszło mu gonić Raicherta, ten drugi zupełnie się pogubił. Najpierw inicjował jadąc niemalże prosto, a pod koniec trasy wpadł w taki kąt, że dwukrotny mistrz DMEC cudem uniknął zderzenia. Paweł Korpuliński, ostatni z Polaków, którzy załapali się do Top 16 i zeszłoroczny zdobywca 2. miejsca w Ferropolis, niestety nie dołączył do Więcka. Choć Juha Rintanen nie był od niego znacznie lepszy, detale zdecydowały o zwycięstwie Fina.

Piotr Więcek i Conor Shanahan © Red Bull Content Pool

Przejazdy z Pesurem

Kolejny etap zawodów przyniósł jeszcze bardziej widowiskowe i wyrównane pojedynki. Zaczęło się od pary Tor Arne Kvia/Kevin Pesur, której nie rozstrzygnęły dwa podstawowe przejazdy. W dogrywce również było bardzo blisko. O losach tego pojedynku zaważyła ostatnia przekładka, na której Kvia zrobił dużą korektę, otwierając Pesurowi drogę do zwycięstwa. Równie widowiskowo, jeśli nie bardziej, prezentowała się rywalizacja Conora Shanahana i Naokiego Nakamury. Shanahan, który w Top 16 wygrał z Itayem Sadehem i pomścił brata, nie kalkulował. Japończyk też. Mimo takiego samego podejścia to Shanahan był lepszy. Widać to zwłaszcza wtedy, kiedy porównamy przejazdy obu kierowców jako uciekających, co zresztą w końcowym werdykcie podkreślili sędziowie.

Emocji nie zabrakło też w pojedynku dwóch szybkich Finów – Lauriego Heinonena i Juhy Rintanena, wygranego przez pierwszego z wymienionych kierowców. Ale żaden z przejazdów w Top 8 nie wyglądałby tak widowiskowo, gdyby nie genialna oprawa. Przebijające się przez dym i ciemność kształty gigantycznych maszyn górniczych oraz kolorowe podświetlenie lecących bokiem driftowozów stworzyły atmosferę godną najlepszych samochodowych gier wideo!

Piotr Więcek objaśnia, jak wygląda drift

A co z Piotrem Więckiem? Polak naturalnie też znalazł się w najlepszej ósemce. Rywalizował w niej z Olivierem Randalu. Ale historia tego pojedynku jest dość krótka. W pierwszym przejeździe BMW Estończyka zderzyło się na przekładce z Nissanem Polaka. Winowajcą był Randalu, a uszkodzenia zawieszenia w jego aucie były na tyle duże, że nie mógł kontynuować walki. Koniec końców do bezpośredniej rywalizacji o finał mieli stanąć Piotr Więcek z Kevinem Pesurem oraz Conor Shanahan z Laurim Heinonenem.

W przejazdach z Pesurem Więcek pokazał, że jest… kocurem. Chociaż Estończyk świetne gonił i pokazał niebywałą szybkość, jednak to chase runa w wykonaniu Polaka sędziowie określili przymiotnikiem fenomenalny. Nagrania z drugiego przejazdu Więcka w tym pojedynku można śmiało puszczać jako przykład na szkoleniach z driftu. Ale jazda Conora Shanahana z Laurim Heinonenem wcale nie była gorsza. Toyota GT86 Irlandczyka leciała za ryczącym Nissanem S13 Fina jak przyklejona. A Heinonen nie był w stanie odwdzięczyć się tym samym. Przesadził na wejściu w trasę, odprostował i pożegnał się z szansami na zwycięstwo.

Piotr Więcek na najwyższym stopniu podium © Red Bull Content Pool

Finał razy dwa!

Jeśli ktoś włączył transmisję z zawodów DMEC w Ferropolis w trakcie pojedynku o 3. miejsce, mógł śmiało sądzić, że ogląda wielki finał. Kevin Pesur i Lauri Heinonen walczyli ze sobą, jakby stawką było ich życie. Ostatecznie minimalnie lepszy okazał się Estończyk i to on zarezerwował sobie najniższe miejsce na podium. Choć trudno uwierzyć, w przejeździe finałowym emocji było jeszcze więcej. Conor Shanahan i Piotr Więcek sprawiali wrażenie, jakby przygotowywali się do tego pojedynku przez całe życie. Ich auta sunęły centymetry od siebie, a kibice, którzy na trybnach włączyli latarki w smartfonach, dodatkowo podnieśli temperaturę widowiska. Po pierwszych dwóch przejazdach sędziowie poddali się i zarządzili dogrywkę. W niej zobaczyliśmy niemalże kopię pierwszego pojedynku, ale po odtworzeniu wielu powtórek w końcu poznaliśmy zwycięzcę 5. rundy Drift Masters European Championship 2023. Jest nim Piotr Więcek!

“Muszę zobaczyć powtórkę. Chociaż widziałem ją tutaj, przed chwilą [na telebimie]. Nadal dobrze tego nie pamiętam. To było niesamowite, to była wielka przyjemność jeździć tutaj. Zwłaszcza po traumatycznych poprzednich rundach. A teraz znowu jestem na 1. miejscu. W zeszłym roku mieliśmy tutaj poważną awarię. Dzisiaj świętujemy. Dziękuję wszystkim za dopingowanie mnie i Conora. Co za noc. Dziękuję“ – mówił tuż po ogłoszeniu werdyktu sędziowskiego rozemocjonowany Piotr Więcek.

Finałowe rundy DMEC w Ferropolis © Red Bull Content Pool

Wszystko rozstrzygnie się na PGE Narodowym w Warszawie

Po zawodach w Niemczech lista kierowców liczących się – choćby i matematycznie – w walce o tytuł mistrza Drift Masters European Championship 2023 skurczyła się z kilkunastu do 6 nazwisk. Piotr Więcek jest jedynym Polakiem, który znajduje się w tym gronie. Mimo, że jako jedyny kierowca w tym roku wygrał dwie rundy (oprócz zawodów w Niemczech zwyciężył też w otwierających sezon zawodach w Irlandii), Więcek zajmuje dopiero 5. miejsce w generalce. Wygrana w Niemczech podtrzymała przy życiu jego nadzieje na 3. mistrzostwo z rzędu. Ale nie wszystko jest w jego rękach. W jednej rundzie można zgarnąć maksymalnie 108 oczek (100 za wygranie zawodów oraz 8 za zwycięstwo w kwalifikacjach). A Polak traci do lidera Conora Shanahana aż 62 punkty. A przecież z Shanahanem i Więckiem o mistrzostwo walczy jeszcze 4 innych kierowców. Wszystko rozstrzygnie się w czasie finałowej rundy na PGE Narodowym w Warszawie, która potrwa od 15 do 16 września . To będą prawdopodobnie najlepsze i najbardziej emocjonujące zawody driftingowe w historii!

Top 6 generalki Drift Masters European Championship 2023 po 5 z 6 rund:

1. Conor Shanahan (Irlandia) – 355 pkt.

2. Lauri Heinonen (Finlandia) – 321 pkt.

3. Jack Shanahan (Irlandia) – 312 pkt.

4. Juha Rintanen (Finlandia) – 311 pkt.

5. Piotr Więcek (Polska) – 293 pkt.

6. Duane McKeever (Irlandia) – 277 pkt.