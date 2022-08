Piotr Więcek: Nie sądziłem, że przejazdy solo wzbudzą we mnie takie emocje

Otoczenie jest niesamowite! To coś, czego nie widziałem nigdzie indziej. Będziemy na półwyspie, na środku ogromnego jeziora, które kiedyś było kopalnią odkrywkową. Wokół stoją maszyny, które były wcześniej koparkami w tej kopalni. Są przeogromne, jak to w kopalniach. I my, w malutkich autach, próbujemy odnaleźć swoją idealną linię pomiędzy nimi. Na dodatek przy sztucznym świetle, bo cała runda odbywa się w nocy. To fenomenalne doświadczenie. Jeśli ktoś chciałby się dobrze pobawić i jednocześnie zobaczyć drifting na żywo, to to jest świetna okazja.