Piotr Więckowski – facet, który lubi pisać historię. Motocyklem!

Zamknij oczy i wyobraź sobie prezesa. Pana prezesa. Co widzisz? Gościa z brzuszkiem, w eleganckim garniturze, za wielkim biurkiem ze złoconymi rantami? Całkiem możliwe, ale my chcemy ci przedstawić działacza sportowego całkowicie innego typu. Warto go poznać, serio!

Więckowski na starcie Dakaru 2000 © arch. Piotra Więckowskiego

Piotr Więckowski, wiceprezes żużlowego Motoru Lublin ( wicemistrzostwo Polski 2021 ), jest człowiekiem wyjątkowym. Można napisać, że założył klub motocrossowy KM Cross, z którym wywalczył dziesiątki medali mistrzostw Polski. I będzie to prawda. Można też napisać, że pewnego dnia wsiadł na motorynkę i pojechał z Lublina nad morze. I to też będzie prawda! Prawdą jest też, że był w bardzo wąskiej grupie pierwszych Polaków (obok Jacka Czachora i Marka Dąbrowskiego), którzy w 2000 roku ukończyli Dakar na motocyklach. Motocross i enduro upala nieprzerwanie od przeszło czterdziestu lat. Był też żużlowcem. A teraz… razem z brejadkiem (tak w Lublinie mówi się na brata) i Ryszardem Augustynem stworzył reprezentację Polski, która wystartowała na Elbie w Enduro Vintage Trophy . Zapraszamy na rozmowę z niezwykłym pasjonatem dwóch kółek!

Piotr Więckowski i Jacek Czachor Dakar 2000 © arch. Piotra Więckowskiego

Zacznijmy od rzeczy najważniejszych. Jakimi motocyklami ścigaliście się we Włoszech?

Ryszard Augustyn jechał KTM z 1975 roku (250ccm, dwusuw), mój brat Robert także KTM, ale o trzy lata młodszym, a ja SWM 250 ccm z tego samego roku.

Czy tak leciwe sprzęty wytrzymują trudy sportowej rywalizacji?

Mój akurat płatał mi ciągle figle. Po powrocie okazało się, że w pływaku gaźnika była nieszczelność i dlatego silnik ciągle się zalewał. Koledzy żartowali, że więcej swój motor pchałem, niż nim jechałem. (śmiech) Cóż, taki jest ten sport – czasem trzeba zagryźć zęby i robić wszystko, by dotrzeć do mety. O to chodzi w rajdach. Nie można się poddawać. Sama nazwa „enduro” pochodzi od francuskiego słowa „wytrzymałość”. Trzeba wytrzymać. W tym aspekcie akurat nic się przez lata nie zmienia.

Enduro Vintage Trophy © Enzo Andrea Danesi

Jak ogólnie oceniasz to przedsięwzięcie?

Impreza jest absolutnie fantastyczna! Łączy prawdziwą rywalizację, z szacunkiem do historii i odrobiną dobrze pojętego luzu i szaleństwa. Wszystko to w cudownych warunkach, na przepięknej wyspie – czego chcieć więcej? Naprawdę bardzo się cieszę, że Polska wystawiła swoją reprezentację i że mogłem, wraz z bratem, być jej częścią. Jeśli sport, poza ostrą walką, ma być także szkołą życia i lekcją koleżeństwa, to Enduro Vintage Trophy spełnia te warunki perfekcyjnie.

Więckowski motocross na Górkach Czechowskich w Lublinie © arch. Piotra Więckowskiego

Ścigaliście się na poważnie, czy chodziło raczej o dobrą zabawę?

Jasne, że się ścigaliśmy! Każdemu zależało na jak najlepszym wyniku, bez dwóch zdań. Ale było w tym wszystkim mnóstwo szczerej radości. Wielu z nas spotkało się pierwszy raz po wielu, naprawdę wielu latach. I to znów na rajdowej trasie, co było naprawdę niesamowite! Szczególnym szacunkiem cieszyli się oczywiście gospodarze. Włoską kadrę, która na przełomie lat ’70 i ’80 XX wieku wygrywała „Sześciodniówkę” trzy razy z rzędu (w tym na Elbie w 1981), do dziś nazywa się w Italii „Złotymi chłopcami”. Ci chłopcy są dziś mocno po sześćdziesiątce, ale kiedy siadali na motory – wydawało się, że zapominają o swoich peselach (śmiech). Trzymali gaz mocno i jechali naprawdę ostro. Do dziś są gwizdami, rozdają dziesiątki autografów, pozują do zdjęć itp.

Ty masz z nimi jakieś wspomnienia?

Ja w tamtych latach realizowałem się w polskich rajdach, a potem próbowałem swoich sił na żużlu. To były szalone, młodzieżowe i cudowne chwile. Ze speedway’em nie wyszło i wróciłem do motocykli z hamulcami, no a później był Dakar. Na trasach enduro ze „Złotymi Chłopcami” się nie spotkałem, co nie znaczy, że ich wtedy nie znałem. To były jednak inne czasy, relacje z zawodów docierały do nas nierzadko po kilku tygodniach. Ale pamiętam tych ludzi, nazwiska, ich sukcesy… A teraz mogłem z nimi porozmawiać i ścigać się w mistrzostwach świata!

Żużlowe czasy (w prawym górnym rogu P. Więckowski w czerwonym kasku) © arch. Piotra Więckowskiego

I… pokonać ich!

Dokładnie! Należy oddać, że jeden z Włochów nie dojechał, ale jak wspomniałem – taki jest ten sport, trzeba być na mecie. U nas nikt nie pękł. Nie mogłem nawet dopuścić do siebie myśli o wycofaniu się z powodu awarii motocykla, bo byłem przecież częścią drużyny i koledzy liczyli na mnie. Możemy być dumni i zadowoleni, bo ukończyliśmy zawody w komplecie. Poza pechowymi gospodarzami, wyprzedziliśmy kilka solidnych reprezentacji, np. Austriaków, czy Szwedów. Zrobiliśmy naprawdę niezły wynik.

Ryszard Augustyn wrócił na Elbę po 40 latach © arch. R. Augustyna

Jak właściwie reprezentacja Polski znalazła się na Elbie i wzięła udział w tych zawodach?

Tak naprawdę wielką rolę odegrał Ryszard Augustyn, a właściwie seria jego jubileuszów. Rysiek skończył w tym roku 60 lat, a ponadto dokładnie 40 lat temu startował na Elbie w „Sześciodniówce”. Miał więc do tej wyspy wyjątkowy sentyment. Wystarczy wspomnieć, że zachował do dziś oryginalną bluzę reprezentacji z tamtych zawodów. Trzymał ją w domu przez cztery dekady i traktował, jak relikwię!

Wy też prezentowaliście się w tym roku cudownie…

Bo wziąłem od niego tę bluzę i pojechałem do podlubelskiego Świdnika, gdzie działa Edward Orlovsky. To nasza zaprzyjaźniona firma i wiedziałem, że takie wyzwanie zostanie tam przyjęte z wielką radością. Faktycznie, bardzo szybko cała reprezentacja Polski była już ubrana we wspaniałe, totalnie oldschoolowe bluzy. Wyglądaliśmy niemal dokładnie tak, jak nasi poprzednicy czterdzieści lat wcześniej, z tą różnicą, że orzełki na naszych bluzach miały korony. (śmiech) Do tego dobraliśmy dresy i kaski typu „orzeszek”. Mój brat nie byłby sobą, gdyby nie dołączył do tego zestawu wąsów i peruki. I tak paradowaliśmy po paddocku i całej Elbie. Może nieco nieskromnie, ale uważam, że spośród wszystkich reprezentacji prezentowaliśmy się najlepiej. Na pewno nasz styl był spójny i pasujący do charakteru imprezy, a nasze nastawienie doskonale wpisywało się w jej ideę. Zostawiliśmy po sobie dobre wspomnienia.

Robert Więckowski w stylizacji retro © Katarzyna Głowacka

No dobrze, ale nadal nie wiem, skąd się tam wzięliście?

Trzeba wrócić do roli Ryśka w całym tym przedsięwzięciu. Parę lat temu zakochał się w tej imprezie, motocykle vintage’owe całkowicie go pochłonęły, zaczął je kupować i kolekcjonować. No i na początku roku zadzwonił z pytaniem, czy nie wystawilibyśmy reprezentacji w klasie „Trophy”, czyli najbardziej prestiżowej, gdzie walczą drużyny narodowe.

Długo musiał cię namawiać?

Chwilę to trwało. Wiem, że dużo ładniej wyglądałaby odpowiedź w stylu „nie wahałem się nawet przez sekundę”, ale muszę uczciwie przyznać, że tak nie było. Ja wciąż jestem aktywnym facetem, upalam całkowicie współczesne maszyny i zastanawiałem się, czy interesuje mnie przesiadka na starego grata – bo tak wtedy myślałem o motocyklach, o których opowiadał mi Rysiek. No, ale ostatecznie weszliśmy z bratem w ten projekt.

Mr Dakar znów na motocyklu © Enzo Andrea Danesi

Co zadecydowało?

Ranga imprezy, format rywalizacji i zgłoszeni uczestnicy. Kiedy dowiedziałem się więcej o tych zawodach, nie miałem już żadnych wątpliwości. To przecież oficjalne mistrzostwa świata, a my byliśmy reprezentacją Polski! Przypomniały mi się od razu stare i piękne czasy. (śmiech) Ważne było to, że impreza nie kolidowała z moimi najważniejszymi obowiązkami. Byliśmy już po sezonie żużlowym, w którym lubelski Motor spisał się fenomenalnie. Drużyna powtórzyła największy sukces klubu i po 30 latach wywalczyliśmy srebrny medal.

Kolejny duży krok?

Kolejny wspaniały krok. Lublin to żużel! Wiele razy dowiedliśmy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych . Kiedy reaktywowaliśmy klub, kiedy awansowaliśmy w pierwszym sezonie do 1 Ligi, a potem, w kolejnym roku… wygraliśmy ją! Później się utrzymaliśmy, a teraz weszliśmy do finału PGE Ekstraligi. Nasi Kibice – i proszę to napisać z wielkiej litery (śmiech) – są genialni . Oni dają siłę zawodnikom i nam, ludziom w zarządzie. Przy nich nie można zwolnić, bo człowiek od razu by się wykoleił (śmiech). Kiedy widzisz ich oddanie, pasję i determinację, to starasz się z całych sił, by klub, który jest naszym wspólnym domem, działał jak najlepiej. Ja bardzo się cieszę, że wszyscy nawzajem się napędzamy. Jak wspomniałem, wciąż jestem gościem, który lubi poczuć adrenalinę, dlatego po ostatnim meczu pomyślałem sobie, że po takim sezonie prezes też zasłużył na małą nagrodę (śmiech). No i najważniejsze - jeśli na jednej liście startowej widzisz obok swojego nazwiska takich gości, jak Stephane Peterhansel, to zdajesz sobie sprawę, że to okazja, której nie można przegapić.

Piotr Więckowski i Stephane Peterhansel © Katarzyna Głowacka

Jak się ściga z Peterhanselem?

Dla mnie to było na pewno bardzo ważne i miłe doświadczenie. Gość wygrał 14 Dakarów – co tu dodawać? Gigant po prostu. Nie ma sensu wymieniać jego zasług, bo to jest człowiek instytucja. Jak się widzi swoje nazwisko obok niego, to od razu dostaje się +10 do samooceny. (śmiech) Fajnie się złożyło, bo była na Elbie także jego żona, Andrea. Z nią też się ścigałem w Dakarze – Stephane jechał już wtedy samochodem, ja motocyklem KTM, a Andrea także motorem, była w zespole BMW. Pamiętam ją z trasy, prowadziła motor bardzo szybko i lekko… Ech, zamyśliłem się. (śmiech) Coś niesamowitego, że po dwudziestu latach można znów spotkać się na trasie, znów rywalizować. My to chyba naprawdę kochamy!