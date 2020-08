Piotrek Krajewski wygrywa pierwszą edycję Red Bull Chojrak Dual Manual!

Nowa dyscyplina Red Bull Chojrak Dual Manual to bardzo fajny dodatek do Festiwalu. Wydaje mi się jednak, że sama trasa była trochę za łatwa. Z drugiej strony to pierwsza edycja tych zawodów, więc fajnie było sprawdzić poziom riderów i sam pomysł na konkurencję. Mam nadzieję, że na kolejnej edycji pojawią się na trasie dodatkowe przeszkody, które sprawią, że rywalizacja będzie jeszcze ciekawsza.

Piotr Krajewski