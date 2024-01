Wywiad: Piotrek Krajewski o freestyle'u w bardziej excelowym wydaniu

Maciej Świerz: Styczeń to miesiąc na podsumowanie i planowanie kolejnych ruchów. Jaki był dla Ciebie rok 2023 i jak i będzie 2024?

Piotrek Krajewski : Tak Ci szczerze powiem, że w moim przypadku, styczeń to już jest trochę późno na planowanie, bo dzieje się tyle rzeczy, że planowanie odbywa się zazwyczaj jeszcze w listopadzie i grudniu. Rozwijamy z ekipą mocno naszą działalność związaną z wyjazdami i szkoleniami, więc pod koniec roku musimy mieć dopiętą całą ofertę i upewnić się, że wszystko będzie działać jak należy.

W tym roku poskładało się tak, że grudzień i styczeń spędzam w Wietnamie. Wyjechałem i uciekłem z Polski, bo jeśli i tak mam spędzać czas przed kompem, to przynajmniej wolę to robić w ciepłych krajach.

Co do tego jaki był poprzedni sezon, to chyba najlepiej będzie go opisać, jako bardzo dynamiczny. Mnóstwo wyjazdów z kursantami, sporo projektów około rowerowych, pomoc przy zawodach Red Bull Roof Ride Rookies, nagrywanie materiałów, szkolenia indywidualne i grupowe na lokalnych miejscówkach, festiwale rowerowe, działalność na Kazoorce i jakieś drobne wakacje w międzyczasie. Rok zleciał bardzo szybko i w zasadzie rozpoczynamy już kolejny.

To jak zapowiada się kolejny?

W ostatnich latach sporo się pozmieniało. Śmieję się, że dawniej nie wiedziałeś co i kiedy się wydarzy, ale cały czas coś się działo, to było mega zajebiście. Teraz już nie ma przestrzeni na to, żeby to był taki “TOTALNY” freestyle, bo nawet spontaniczne działania trzeba w jakiś sposób zaplanować.

W planie na ten rok mamy jeszcze więcej wyjazdów zorganizowanych, zorganizujemy też serię wydarzeń na Kazoorce w Warszawie. To ma być taka lokalna liga dirtowa i pumptrackowa u nas na spocie, która popchnie społeczność do dalszego rozwoju, ale jeśli ktoś będzie chciał do nas wpaść z innych miast, to również serdecznie zapraszamy. Zanosi się na to, że w nadchodzącym roku będzie miało miejsce sporo pozytywnych zmian. Nadal będzie to freestyle i salta na rowerze, ale też muszę robić salta za biurkiem, więc łączę freestyle z excelem.

Wspominając sezon 2023 powiedziałeś coś o projektach filmowych. Kilka tygodni temu w internetach pojawił się film Kraja 15 lat w Dartmoorze, a jakiś czas później Greg Minnaar opuścił Santa Cruz Syndicate po 16 latach współpracy. Czy w Twoim wypadku może jeszcze dojść do tak poważnej zmiany, czy raczej nie planujesz wielkich rewolucji?

Ta przygoda z Dartmoorem, to poza tym, że to jest oczywiście praca, to przede wszystkim są bardzo poważne więzi przyjacielskie. Nie chodzi mi też stricte o samą markę, ale o to co dzieje się naokoło. Janek Kiliński, Natalia Budner, Mateusz Szachowski , to są osoby, z którymi łączy mnie dużo więcej niż tylko praca. Są to bardzo bliskie mi osoby. Ciężko by to było zmienić, bo chyba nigdzie nie znalazłbym takiego klimatu, zaufania i wsparcia. Nie widzę powodu, by robić jakąś super poważną zmianę i myślę, że z Dartmoorem będę działał raczej na czas nieokreślony. Mam na tyle dobre warunki, które wspólnie wypracowaliśmy przez wiele lat, że czuję się w tym miejscu bardzo dobrze. Cenię sobie również autentyczność, więc nagła zmiana po takim czasie i mówienie o tym, że coś innego jest super, to raczej nie mój klimat. Wiem, że jestem częścią Dartmoora i naprawdę mi z tym dobrze.

Co sprawia, że wasz team jest tak mocny? Nie widać u was rotacji, nie widać spektakularnych zmian. Spędzacie ze sobą czas na rowerze, w pracy no i również poza pracą?

Nasza ekipa działa już po prostu bardzo długo. Janek był takim pierwszym punktem zaczepienia, od którego wszystko się zaczęło. Później pojawiłem się ja, następnie Natalia, Szachu i tak dalej. Gdy szukaliśmy nowego zawodnika dirtowego, to skupiliśmy się na tym, by znaleźć kogoś na lokalnej scenie. Kogoś, kto jest blisko nas, komu możemy zaufać i z kim chcemy pracować. W ten sposób wybraliśmy Antka Faszczewskiego i nadal sukcesywnie rozwijamy nasz team. Dołączył do nas też Jacek Gardoń , później dołożyliśmy jeżdżącego na hardtailu wariata Marcina Matusznego , który jako jedyny w ekipie ciśnie na sztywniaku.

Od niedawna jest też z nami Bartek Pietras. Mamy mocny “core”, ale przede wszystkim jesteśmy grupą przyjaciół, którzy lubią razem działać i wspólnymi siłami realizować różne projekty. Zakładam, że w większości teamów zajawka jest czymś bardzo ważnym, ale przypuszczam, że zasady są jednak trochę bardziej sztywne? Ciężko mi się odnieść, bo tak naprawdę nie mam insiderskiej styczności z innymi grupami. Raczej nie chodzisz po festiwalach rowerowych i nie rozpytujesz na prawo i lewo o szczegóły współpracy z różnymi markami. Na naszym rodzimym podwórku sporo się dzieje, ale to nie czas i miejsce, żeby rozmawiać o sytuacjach, które mają miejsce w innych firmach. Myślę, że warto też powiedzieć, że jako Dart jesteśmy częścią Velo, czyli potężnej firmy. Mamy tam jakieś drobne naleciałości korporacyjne, ale mimo wszystko nadal trzymamy wszystko w bardzo przyjacielskim tonie i chyba właśnie dlatego nadal możemy się rozwijać na własnych zasadach.

Jak to jest być z firmą rowerową od początku jej istnienia na rynku?

Piotrek Krajewski - Superman © Bartek Wolinski / www.wolisphoto.com

Myślę, że wszystko co trwa, co płynie gdzieś tam na osi czasu, musi się zmieniać. Pamiętam, taką dość zabawną sytuację z samego początku naszej współpracy. Miałem to szczęście, że rodzice dali mi sporo wsparcia i ufundowali mi pierwszy rower grawitacyjny - czyli za dużą Konę Shred w kolorze gówna. Nie zapomnę tego roweru do końca życia.

Te ramy mieli chyba wszyscy w Polsce.

Tak, w każdym razie jak już trochę na niej pojeździłem to pamiętam, że Janek zaproponował mi, że jest taka opcja na jazdę Dartmoorze. Kiedy pojawiła się ta możliwość, Dartmoor był bardzo katalogową marką, która nie do końca pozytywnie kojarzyła się w korowym środowisku. Chwilę później pojawił się two6player, który był już ogromną zmianą, jak na tamte czasy, ale gdy ja zaczynałem, całość nie wyglądała jeszcze tak dobrze. Muszę przyznać, że nie byłem wtedy do końca przekonany, no ale ja miałem wtedy jakieś… 16 lat? Łatwo się domyśleć, co ja mogłem mieć w głowie. No i jak to na typowego dzieciaka przystało, trochę kręciłem nosem, że to ani nie wygląda najlepiej, ani nie jest “fajne”. Stwierdziłem, że to raczej nie jest dla mnie, bo marzyły mi się komponenty topowych marek, a ponieważ miałem prawie zerową świadomość pieniądza i pojęcie o tym, jak działa branża, chciałem odpuścić współpracę.

Do dziś wspominam moją rozmowę z Ryśkiem Syryczyńskim , w trakcie której powiedziałem mu, że w sumie to wolę sobie wydać trochę hajsu na jakieś kozackie części, niż jeździć na “Tym Dartmoorze”. Na szczęście Ryys przekonał mnie, żebym spróbował. Wytłumaczył, że odpuszczenie takiej możliwości byłoby po prostu bardzo głupim ruchem. No i tak, dzięki Ryysowi i Jankowi rozpoczęła się moja współpraca z Dartem. Na początku jeździłem na ramach stalowych, później zaczęły się pojawiać aluminiowe, a następnie przeskoczyłem na pierwsze zaawansowane prototypy, które rzeczywiście były coraz lepsze. Potem gdy ja zacząłem się rozwijać, Dartmoor również poszedł naprzód. Trochę tak jak w filmie, o którym już wspominaliśmy. Najpierw sztywne ramy, potem amortyzowane, następnie pierwsze konstrukcje do freeride’u. Pojawił się Roots, który świetnie nadawał się do skakania, ale zjeżdżanie na nim nie było najprzyjemniejsze. Teraz jesteśmy na etapie rowerów thunderbird i rocbird, które są takimi uniwersalnymi maszynami do enduro i nadają się do wielu różnych opcji.

Nasza współpraca trwa już kilkanaście lat. Ja się rozwinąłem, marka się rozwinęła. Obie strony czerpią z tego układu. To dla mnie bardzo ważne. Znam ludzi od samego początku. Wiem, że jeśli powinie mi się noga, to zawsze mogę liczyć na wsparcie i wyrozumiałość, bo druga strona jest przekonana, że nadrobię zaległości, gdy tylko nadarzy się okazja. Jestem z tego naprawdę dumny. Może Dartmoor nadal ma gdzieś przypiętą tą łatkę ze starych lat, ale mam wrażenie, że z roku na rok ta opinia o firmie jednak mocno się zmienia. Wiadomo, że jeśli ktoś reprezentuje najbardziej “core’owe poglądy” to zawsze będzie gdzieś tam marudził na niektóre rzeczy, ale to jest przecież część gry. Niektórzy hejterzy jeżdżą na rowerze krócej niż ja współpracuję z jedną marką.

Tak się zastanawiam, czy Ty miałeś realny wpływ na projektowanie i wygląd komponentów?

Tak naprawdę, to ja jestem człowiekiem, który sprzęt ma przede wszystkim zepsuć i muszę przyznać, że uwielbiam to robić. Jeśli rama ma być dobrze przetestowana, to ja ją rzeczywiście biorę do siebie i testuję w sposób, którego nikt inny się nie podejmie. Przelatuję dużą hopę 2-3 metry za lądowanie, specjalnie ląduję bokiem i sprawdzam co się wydarzy. W takich chwilach zazwyczaj dowiadujemy się czy prototypy mają jakieś newralgiczne punkty, które możemy poprawić. Jeśli chodzi o kwestie typowo techniczne, to nie ukrywam, że nie jestem człowiekiem, który lubi wchodzić w szczegóły i analizowanie kątów, długości rurek i tak dalej. Są od tego ludzie, którzy lepiej się na tym znają, ja jestem zawodnikiem i riderem. Jeżdżę na każdym rowerze i nie zanurzam się aż tak bardzo w kwestiach teoretycznych. Zawsze mówię, że po prostu biorę do siebie nowy rower, lecę pierwszą hopę i już w powietrzu czuję, jak trzeba ustawić zawieszenie. Adaptuję się do roweru na podstawie tego co czuję, a nie tego, co jest napisane na papierze. Nie należę do grupy riderów, którzy poświęcają długie godziny na analizę technologii, ale jeśli chodzi o kwestie estetyczne, jakieś tam kształty rurek i tego typu sprawy, to staram się podpowiadać Jankowi, który później oczywiście optymalizuje wszystko w programach i dba, by działało, jak należy.

To ciekawe co mówisz o tym przesadnym dbaniu o technologię. Widzisz na scenie rowerowej tendencję pod tytułem “sprzęt gwizda, ale zawodnik… nie do końca?” Czy Twoim zdaniem potrzebujemy tak kozackiego sprzętu, czy powinniśmy się jednak bardziej skupiać na godzinach wyjeżdżonych w siodle?

Piotrek Krajewski w bike parku Evo © Mateusz Szachowski

Ja uważam, że sprzęt ma przede wszystkim pomagać, więc teoretycznie im lepsza technologia tym będzie Ci łatwiej. Z drugiej strony, jeśli ten super rower ma na przykład źle ustawione zawieszenie, no to ten sprzęt będzie bardziej przeszkadzał niż pomagał. Możliwość kupowania drogiego sprzętu jest super, ale moim zdaniem bardzo ważne jest też to, by mieć wiedzę, która umożliwi nam odpowiednie wykorzystanie jego potencjału. Jestem też zdania, że jeśli ktoś ma wydać mnóstwo pieniędzy na topowy rower, który pochłonie 97% budżetu na zajawki, to zdecydowanie lepiej zrobi, jeśli kupi tańszy sprzęt, a zaoszczędzone pieniądze wyda na szkolenia, wyjazdy i po prostu spędzanie czasu na rowerze.

Na moje szkolenia przyjeżdża mnóstwo osób i praktyka pokazuje, że można mieć droższy rower, można mieć tańszy rower, a jeśli źle się na nim stoi, to tak naprawdę nie ma żadnej różnicy. To samo tyczy się zawieszenia. Może być lepsze lub gorsze, ale jeśli źle je ustawimy, to znów, ilość wydanych pieniędzy nie ma znaczenia. Czasem ktoś próbuje mi wmówić, że potrzebuje więcej skoku, bo mocno czuje każde lądowanie, korzeń i nierówność na trasie. Prawda jest taka, że być może większy skok jest w stanie nam pomóc jeśli bardzo mocno przestrzelimy jakąś hopę, ale w przypadku normalnej klasycznej jazdy wystarczy skupić się na płynności i technice, a problemy w zasadzie same znikną. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że warto jest jednak myśleć o wydawaniu pieniędzy na rower nie tylko pod kątem sprzętu, ale przede wszystkim inwestowaniu w czas spędzony na trasach. No i wiadomo. Im droższy rower, tym więcej będzie nas kosztować jego użytkowanie. Jak się kupuje nowe Porsche z salonu, to na części zamienne i eksploatację wydaje się pewnie drugie tyle.

Wracamy do 15 lat profesjonalnej kariery. Ostatnie półtorej dekady spędziłeś na realizacji wielu ciekawych pomysłów. Które akcje były według Ciebie najlepsze? Sprawiły Ci najwięcej frajdy lub przeciwnie - były trudne do zrealizowania, ale na końcu czułeś ogromną satysfakcję?

Do tej pory bardzo miło wspominam nagrywanie lekcji sztuczek dla beki do filmu Ride Your Way 2 z Ryysem. To był taki bardzo luźny klimat, który ciągle wywołuje u mnie uśmiech na twarzy. Każdy projekt, który realizowaliśmy miał w sobie coś magicznego. Kiedyś wszyscy robiliśmy rzeczy na zajawie i one się po prostu działy, a teraz nadal dzieją się na zajawie, ale zanim się wydarzą trzeba odpalić excela, policzyć budżet, pozałatwiać jakieś zgody formalne. Tak samo jest w przypadku projektów filmowych. Czasem masz w głowie myśl: “kurde ja to bym już pojeździł na rowerze, a nie podchodził 17 raz pod to samo ujęcie”, bo ktoś nie trafił, albo ja dałem ciała. W momencie, w którym ty poświęcasz się swoim obowiązkom, pozostała część ekipy prawdopodobnie dobrze bawi się na rowerze. To nie zawsze jest dokładnie to co chcesz robić, ale z drugiej strony współpracujesz przecież z fajną marką, dowozisz tematy, otrzymujesz wynagrodzenie i tak dalej.

Jak, na przestrzeni tych 15 lat zmieniła się Twoja wizja jazdy na rowerze i Twoja rola, którą realizujesz na lokalnej scenie?

Ja zawsze mówię, że ja jestem z tego drugiego pokolenia dirtowców w Polsce. Pierwsze pokolenie to między innymi Grzesiek “Wariat”, Dominik Szymański, Waldek Kiełbasiński, Adam Teperek i reszta ekipy z Piaseczna i Kazoorki, które tak naprawdę tworzyły tą scenę od samego początku. To pierwsze pokolenie trochę odbiło się od tej sceny. Chodzi o to, że ta ekipa robiła naprawdę kozackie rzeczy, ale z wielu różnych powodów nie przekładało się to na jakiś dalszy rozwój kariery. W tamtych czasach nie było social mediów i platform, na których chłopaki mogliby o siebie zawalczyć. Najważniejsze rzeczy działy się na zawodach, ale ponieważ nie były one mocno rozpromowane, to wszystko jednak trochę się rozmywało.

Nasze, “drugie” pokolenie najpierw rozwijało się w ich cieniu, a później zaczęło obserwować jak oni powoli “gasną”. Wiesz, dojeżdżało ich życie, odpowiedzialność, BMW w tragicznym stanie, które co chwile trafiało do mechanika i tak dalej. (śmiech) W tym momencie na lokalnej scenie zaczęła się pojawiać dziura, którą ktoś musiał przecież wypełnić. To pozwoliło nam się rozpędzić. To wszystko, co wypracowała poprzednia ekipa napędziło nas do rozwoju, bo sport zyskał rozgłos, marketing zaczął się rozwijać, a na scenie zaczęło się pojawiać coraz więcej zawodów. Nadal nie było nas bardzo dużo, ale z 20 osób zrobił się 30, później 40 i tak dalej. Minęło kilka lat i znów kilka osób zniknęło, kilka zaczęło się wykruszać. Mając dwadzieścia kilka lat, gdy jesteś już dorosły, a nie jeździsz na wysokim poziomie, nie masz dogranej jakiejś poważnej współpracy, to po prostu musisz zająć się życiem. Po “fali drugiego pokolenia” wszystko znów opadło. Zostało nas kilku, a każdy z nas znalazł jakiś pomysł i sposób na realizację własnej wizji. Po chwili przestoju przyszła kolejna fala, ale ta wygląda już zupełnie inaczej. Jest teraz wielki boom na szkolenia, wyjazdy, kluby - wszystko jest bardzo fajnie rozpędzone i chyba to jest dla nas naprawdę dobry moment. Widzę nawet na moich własnych szkoleniach, że wpadają do mnie ludzie, którzy 10-15 lat temu jeździli, później się wycofali, bo po prostu wciągnęło ich życie, a teraz wracają, bo po prostu mają przestrzeń i środki by odnowić starą zajawkę.

W moim przypadku to wszystko było jeszcze bardziej skomplikowane, bo sam zaliczyłem moment, gdy na krótką chwilę musiałem odpuścić rower. Wszyscy zawsze się ze mnie śmiali, że jestem człowiekiem z gumy, bo ile razy uczyłem się salta na nowej hopie, tyle razy pierwszą próbę przekręcałem i lądowałem na plecach… Na szczęście bez większych urazów. Po pewnym czasie okazało się, że jednak mój kręgosłup dostał mocniej niż się spodziewałem. Miałem tam jakieś drobne złamanie kompresyjne, dyskopatię i wszystkie inne dolegliwości, na które cierpią ludzie siedzący za biurkiem. Postanowiłem, że przesiądę się na amortyzowaną ramę i odpuszczę bycie profesjonalnym freestyle’owcem. Nie ukrywam, że był to też czas, w którym Dawid i Szymon zaczęli robić na lokalnej scenie naprawdę mocne zamieszanie, więc to wszystko zmusiło mnie do przemyślenia całego planu.

Trochę siadła mi też psycha, bo lekarka powiedziała mi, że jak dalej będę działał w ten sposób to będę jeździł na wózku, bo stracę czucie w nogach. Mocno się przestraszyłem. Na pół roku odpuściłem rower, skupiłem się na mocnym treningu fizycznym i wróciłem do jazdy, ale na zawieszonej ramie. Do tej pory jeżdżę już tylko na takich rowerach i myślę, że tak już chyba zostanie. Nadal lubię ryzykować, ale robię to na swoich zasadach. Mam jeszcze chrapkę na kilka sztuczek, ale nie walczę za wszelką cenę, bo mogę się skasować na pół sezonu, a widzowie oglądający film czy zawody, nie zwrócą nawet na to uwagi. Sam Brandon Semenuk powiedział w ostatnim podcaście o tym, że czasy bardzo mocno się zmieniły, bo teraz możesz zrobić najbardziej spektakularną akcję, nagrać ją w ciekawy i kreatywny sposób, a ktoś zobaczy ją w pionowym formacie na telefonie, zacznie scrollować dalej i po 10 sekundach zapomni o tym, że cokolwiek się wydarzyło…

Znamy się nie od dziś, a jeszcze zanim się poznaliśmy śledziłem to co robisz z dość dużym zaangażowaniem i mam wrażenie, że z roku na rok, jeździsz jednak więcej, szybciej, coraz pewniej i lepiej. Jaki jest sekret Twojej sportowej długowieczności? Co sprawia, że inni pojawiają się i znikają, a Kraja jest, był i miejmy nadzieję będzie?

To może najłatwiej będzie na przykładzie dzisiejszego dnia. Poza tym, że wczoraj siedziałem do 2 w nocy, bo działałem przy postach i miałem jeszcze spotkanie związane z działalnością przy Kazoorce, a przypominam, że mamy różnicę 6 godzin między Polską, a Wietnamem, to pobudkę zrobiłem sobie o 9. Miałem pójść pobiegać, żeby zrobić rozruch, ale byłem nieprzytomny, więc posiedziałem moment przy kompie i odpisałem na maile. Po krótkim czasie zamknąłem komputer i pojechałem na 3 godzinne szkolenie z kitesurfingu. Później szybki 25 minutowy rozruch. Obiad, wracam na wodę na 2 godziny.

Po pływaniu miałem jechać na siłownię, ale zepsuł mi się skuter. Poszliśmy z kumplem na drążki i zrobiliśmy kolejny rozruch, żeby nie było zbyt łatwo. I tak jest codziennie. Kiedyś to była taka ambicja polegająca chyba na zaspokajaniu swoich potrzeb i mniejszych lub większych problemów z młodości. Tak było chyba od zawsze. Od kiedy pamiętam byłem indywidualistą, bo moi rodzice byli jednak mocno zapracowanymi ludźmi, więc ja po prostu łapałem za rower, wychodziłem i jeździłem tyle ile mogłem. To wszystko chyba doprowadziło mnie do tego miejsca, w którym obecnie jestem i muszę przyznać, że jestem z tego bardzo zadowolony! Nie będę za dużo mówił, ale za 3 lata wchodzę do kategorii Masteres. Już zaczynam przygotowania, żeby zrobić tam co trzeba i zdobyć co trzeba.

Liczyłeś kiedykolwiek ile krajów udało Ci się odwiedzić na rowerze?

Nie, ale z tych najważniejszych to zaliczyłem już Stany i Kanadę. Tajwan może nie dzięki rowerowi, ale z rowerem. No i oczywiście cała Europa. Była też Turcja. Z takich kluczowych destynacji została mi jeszcze przede wszystkim Nowa Zelandia.

Piotrek instruktor - jak się czujesz jako rowerowy nauczyciel?

Ja zawsze, jak ktoś ze mną współpracuje to jestem bardzo konkretny i bardzo wkręcony, bo jeśli ktoś przychodzi na szkolenie, to uważam, że oczekuje ode mnie tego, żebym nauczył go jazdy najlepiej jak umiem. Na przestrzeni tych ostatnich 7 lat mocno rozwinąłem się jako instruktor. Wiem dużo lepiej jak układać plany treningowe. Wiem co czasem trzeba odpuścić, na poczet czegoś innego. Jak organizować zajęcia, żeby progres był jak największy, nie tracąc przy tym kontroli nad bezpieczeństwem kursantów. Bardzo to wszystko lubię. Nie podoba mi się jedynie prowadzenie szkoleń dla osób, które przychodzą do mnie “za karę”. Zdarzyło mi się to raz czy dwa razy, przy dzieciakach, które chyba nie miały do końca poukładane w głowie bardziej podstawowe tematy. I to nie tak, że byłem na nie zły. Bardziej irytowałem się, że nie możemy wypracować jakiegoś porozumienia, dzięki któremu obie strony będą się dobrze bawić na rowerze, a przecież tylko to ma tak naprawdę znaczenie. Trzeba też powiedzieć, że rzadko trafia do mnie ktoś z przypadku. Ludzie raczej mnie znają i wiedzą, czego mogą ode mnie oczekiwać, a to naprawdę bardzo ułatwia nam współpracę.

Poza szkoleniami, co sprawia ci obecnie największą przyjemność na rowerze?

Zdecydowanie jak wyjeżdżam poza trasę i nie wiem co się wydarzy. Mogę lecieć “w ciemno” i dobrze się bawić. To jest chyba obecnie największa frajda.

Jakich rzeczy Piotrek Krajewski jeszcze nie zrobił na rowerze, a chciałby je ogarnąć?

No na pewno “normalnego” tailwhipa (śmiech), zrobiłbym w końcu to podwójne salto na poduchę, tak żeby mieć to skreślone z lity. Może flatspiny, powrót do flipwhipów. Może polatać Festowe hopy? Wiem, że mogę to zrobić, więc czemu nie. Coś co mi chodzi po głowie, to zbudowanie dużej trasy pod film, która zostanie już do użytku na stałe. Ale tak na swoich zasadach - chore transfery, dzikie akcje… A w ogóle, to to co chciałbym kiedyś ogarnąć to zawody na skakanie hop w ciemno! To by było super!

Ja kibicuję.

No tak, ale pewnie nikt poza mną nie chciałby wystartować. (śmiech) Na takiej zasadzie, że lecisz, pojawiają Ci się znaki, jakieś podpowiedzi na uchu, czy coś. Tak żeby pokazać skila, a nie jakieś cyrkowe numery.

Główny cel na rok 2024?

Żeby nie był gorszy niż poprzedni.

Co to znaczy "Dojadamy"?

Dojadanie to czynność dopełniania się kaloriami po dobrze wykonanym treningu sportowym w celu wypracowania coraz lepszego poziomu sportowego i osiągów zawodnika oraz utrzymania dobrego samopoczucia.

To dojadajmy.

Dojadamy.