Tanie śmiganie? Złap zajawkę na Pit Bike!

są kilka poziomów niżej jeżeli chodzi o koszta za sezon i rzadko dochodzi się do milionowych kwot, co nie jest niczym nadzwyczajnym na szosie. Offroad też potrafi dać porządnie po kieszeni i jeżeli chce się to robić na przyzwoitym poziomie to zazwyczaj pieniędzy będzie po prostu za mało. Jest jednak sposób, żeby tanim kosztem sprawdzić, czy jazda motocyklem i ściganie nas w ogóle kręci.

Pitbike’owe szaleństwo!

Świetną alternatywą zarówno dla offroadowych, jak i asfaltowych wyścigów są jednak minimotocykle pitbike, które ostatnio nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie stają się niesamowicie modne. Nie jest to żadna nowość, bo wykorzystywane są już bardzo długo do przemieszczania się po paddocku przez zawodników, czy do szalonych zabaw głównie przez freestyle motocrossowców. Teraz jednak są zdecydowanie bardziej dostępne dla wszystkich, bo już nie tylko japońscy producenci mają w swojej ofercie sensowne sprzęty, ale również i chińskie maszyny mocno zyskały na jakości zachowując przy tym racjonalne ceny.

Dobra zabawa dla każdego

Doskonała nauka

Gabaryty motocykli są dostosowane do wzrostu dziecka, a wybór jest tak ogromny, że dla każdego wieku znajdziemy odpowiedni mini motocykl i klasę wyścigową. W offroadzie pit bike nauczy odpowiedniej pozycji, obsługi gazu, sprzęgła czy hamulców oraz pozwoli zaliczać pierwsze skoki przed przeskoczeniem na rasowe crossówki. Na szosie z kolei mini motocykle to absolutnie obowiązkowa pozycja w planie treningowym, o czym świadczy fakt, że nawet sam

Niskie koszta