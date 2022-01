Pjus „Zawsze żywy”

I rzeczywiście, wspomina się go dzisiaj jako wielkiego wojownika i człowieka, który mimo wielkich przeciwności losu, nigdy się nie poddał, ale walczył do końca. Zostawił po sobie muzykę, teksty i wielką inspirację. „Był fenomenem na skalę światową” – wspomina go

. Warto do nich wracać także po to, by za jego nauką jeszcze bardziej „czuć ten życia powiew”. Akurat on potrafił się cieszyć się życiem, jak nikt inny.

Już po wydaniu płyty „Słowowtóry” Pjus pytany przez nas o jedną zwrotkę, refren, a jeśli trzeba całą piosenkę, która najwięcej dla niego znaczy, wymieniał właśnie „Toujours vif”. „Zawsze ciary, zawsze motywacja – niejedną życiową walkę stoczyłem z tym numerem na sztandarach. Gdybym zaś walczył w ringu/klatce, to chciałbym do tego numeru wychodzić do walki” – mówił. Słowa „zawsze żywy” wybrzmiewają też na jego pierwszej solowej płycie, w numerze o takim samym tytule. Zostawił w nim wers: „Czy Pjus da radę temu losowi uciec? / Zawsze żywy – wątpi w to tylko głupiec”. Mocne świadectwo miłości do życia i walki do końca.

Głuchy, no cóż, jestem nim, fakt / Ja to akceptuję, nie ubliżysz mi tak / I słyszę więcej, w przeciwieństwie do ciebie / Life after deaf – umiem słuchać siebie

W numerze „Nie mówię szeptem” z płyty „Life After Death” Pjus punktował raperów, u których życie i twórczość nie łączy się przez szczerość. „Pjus i Karol to nie jest dwóch typów / Nie gram, nie udaję, nie stosuję chwytów” – przedstawiał się na wejściu. I dalej: „Możesz być znużony tekstami na tej płycie / Lub rzygać już odmianą czasownika słyszeć / Ale nabierzesz szacunku do tych wersów / Jak głuchotę będziesz tłumaczył swemu dziecku”. Do końca pisał szczerze i od serca, dzielił się sobą, gdy dzielił się wersem. I choć zaczął tracić mowę… nie mówił szeptem, gdy mówił, „kim jestem”.

… „No wiesz literki takie, co się w zdania składa / Lecz dziś czytanie to chyba jakaś wada / Mało kto czyta, o tym niby wie każdy / Dzisiaj na topie analfabetyczne gwiazdy” – cytowany numer i wersy pochodzą z 2016 roku, ale zdają się być bardziej aktualne dzisiaj niż wówczas. „Czytam rap” to utwór, w którym Pjus opowiada o swoich trudnościach ze słuchem i jednocześnie większej potrzebie czytania wersów. Rzuca przy tym światło na jakość słów w polskim rapie. Kiedy nie może słyszeć zwrotek, chciałby je przeczytać, ale gdy chce wejść głębiej w teksty, najczęściej pyta... „kto to pisał”?

Ideały to coś, co nie strzępi ryja / To mur, od którego niech świat się odbija

