Pod powierzchnią Plane Swap. Jak dogonić uciekający samolot w powietrzu?

Wiedza i technika to jedno, a drugie to umiejętności i doświadczenie. W historii skydivingu były już próby, w trakcie których skoczkowie wysiadali z samolotu, aby potem do niego wrócić. Był nawet projekt, w którym dwóch skydiverów w wingsuitach skoczyło ze skały, aby wsiąść do lecącego samolotu. W żadnym wypadku nie jest to jednak łatwe. „Oni obaj wiedzą, jak się skacze. Pikowanie nie jest trudne. Trzeba jednak dobrze rozumieć prędkość i umieć wyhamować. Nie chodzi tylko o prędkość, żeby spadać tak samo szybko, jak samolot. Trzeba też do niego podlecieć w miarę wolno, żeby w niego nie uderzyć” – tłumaczy

, świeżo upieczona mistrzynie Europy w indoor skydivingu, która od kilku lat zawodowo skacze ze spadochronem z samolotów i śmigłowców. „Żeby wysiąść z samolotu, to nie jest problem. Żeby lecieć z tą samą prędkością co samolot, to trzeba to po prostu wyliczyć. Ale potem trzeba do niego podejść uważając na wszystkie wystające elementy. Myślę, że samo to już sprawia, że jest to szalony pomysł. Ale myślę, że im się uda”.