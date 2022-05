Odkryj breakingową historię Nowej Huty. Na wycieczkę zaprasza DJ Plash

Red Bull BC One Camp Poland Red Bull BC One Camp Poland powraca! Zapraszamy w …

Nowa Huta – północno-wschodnia część Krakowa, zaprojektowana w latach 40. XX wieku jako miasto – skrywa wiele legend i miejscówek, których nie uświadczysz nigdzie indziej. To także bardzo ważne miejsce na breakingowej mapie Polski. Lata temu, mieszkająca tam młodzież próbowała własnymi siłami przenieść na nasz grunt taniec, który wymyślono w Ameryce. Kilkadziesiąt lat później, w Nowej Hucie właśnie, odbywać się będą krajowe eliminacje do kolejnego światowego finału Red Bull BC One –

Przenieś się w czasie do początków krakowskiej sceny breakingowej - odkryj historyczne miejscówki Nowej Huty, w której 13-15 maja odbywa się Red Bull BC One Camp Poland 2022.

Plac Centralny to serce Nowej Huty. „Miejsce naszych spotkań jeszcze przed breakingiem. Jeździliśmy na nim dużo na desce. Wtedy też lądowałem sporo na komisariacie, bo byłem nieletni, a jeździłem po godz. 22, co policji się nie podobało. Wyrzucali mnie z tego Placu, a ja i tak wracałem i tak w kółko”.

