Plash: Taka adrenalina, że to jest nie do opisania!

Chyba tak! Zacząłem potem dostawać w Wu-Hae coraz więcej rzeczy za mikrofonem, aż doszło do momentu, w którym nawet zaczynałem jeden kawałek swoim wokalem. Mega mi się to podobało! Wiesz, ja muzyki hardcore słuchałem już od dziecka, dopiero później poszedłem w hip-hop. Wcześniej nawet jarały mnie jeszcze mocniejsze brzmienia – metal – i jak jeździłem na różne koncerty za dzieciaka to wyobrażałem sobie, że kiedyś też będę miał taki hardcorowy skład.

. On miał już okazję grać wcześniej w różnych kapelach na bębnach ale mając 13 czy 14 lat, więc też musiał poświęcić teraz trochę czasu, żeby wrócić do grania . Wszyscy mieliśmy z tego wielką frajdę! Przychodząc na próby, czuliśmy się jak dzieciaki. Dosłownie. Towarzyszyła nam wielka frajda i zajawka. A gdy już wchodziliśmy na scenę – taka adrenalina, że to jest nie do opisania!

Terrify to niesamowita kapela, bo w niej każdy z nas zaczynał właściwie wszystko od zera. Ja nie potrafiłem śpiewać, a kolega Filus grać na basie. Jedynie mój syn, który grał na gitarze, wiedział jak to robić. Na samym początku nie mieliśmy jeszcze bębniarza, tylko używaliśmy jakiegoś loopera. Dopiero po czasie dołączył do nas na bębnach Jaros, z którym znałem się już wcześniej

Wiesz, ja lubię w muzyce energię, ale stawiałem też bardzo na melodyjność. Mega do dziś podoba mi się to, co nagrywał Soundgarden. Dalej lubię Alice In Chains. A Rage Against The Machine to był jeden z moich ulubionych zespołów -- Zack de la Rocha jest naprawdę świetnym MC. Czyli jak widzisz, już nie tylko hardcore czy metal gościł w moim soundsystemie.

Nie bardzo… Fanem Korna nigdy specjalnie nie byłem, ale graliśmy z Wu-Hae przed nim w Spodku, w 2007 roku! Byliśmy jedynym supportem, wybranym zresztą przez zespół, zajebista sprawa. Dobrze pamiętam ten moment, kiedy miałem solo na skreczach, skupiony byłem na gramofonach, po czym podnoszę głowę do góry, a tam cały Spodek ludzi. Ciary! A wracając jeszcze do Slipknota – zabawna historia, bo poznałem się kiedyś z DJ-em z tego zespołu, Sidem, który okazał się zajebistym gościem. Uczyłem go tańczyć na backstage’u! Miał kontuzję i pokazałem mu parę ruchów jak tańczyć, nie ryzykując pogorszenia jej.

