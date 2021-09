Będą iskry w żużlowej Ekstralidze – czas zacząć walkę o medale!

Fazę zasadniczą wygrała Sparta Wrocław. Żużlowcy ze stolicy Dolnego Śląska wygrali 12 z 14 meczów, przegrali dwa – w Lublinie i Gorzowie; tylko Motorowi pozwolili wyrwać punkt bonusowy. Drugą w tabeli Stal Gorzów wyprzedzili aż o 6 punktów. To właśnie Sparta typowana jest przez wszystkich ekspertów na głównego faworyta do złota, ale kapitan wrocławian, Maciej Janowski, studzi nastroje.

„Wielokrotnie powtarzałem i mogę zrobić to po raz kolejny – zamknęliśmy rozdział pt. faza zasadnicza i jedziemy dalej. Fajnie, że jesteśmy najlepsi na tym etapie rozgrywek, ale medali nikt za to nie przyznaje. Bardziej, niż punkty, cieszy mnie klimat w drużynie. Tworzymy zgrany zespół, wspieramy się i stale podpowiadamy sobie. To mega ważne, szczególnie w perspektywie spotkań, które nas czekają. Kasujemy w naszych głowach wszystkie cyferki i jedziemy od zera. Cel nie zmienia się od początku sezonu, chcemy być mistrzami” – deklaruje „Magic”.

