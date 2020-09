PlayStation Showcase: znamy cenę PS5, datę premiery konsoli oraz nowe gry!

Cena i data premiery PS5

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy cenę nowej konsoli Xbox - zarówno w wersji Series X, jak i Series S. Ceny te były zaskakująco niższe, niż przewidywali to specjaliści - za większą wersję urządzenia Microsoftu przyjdzie nam zapłacić 2249 złotych, a wersję mniejszą nabędziemy już za 1349 złotych. Chyba

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy cenę nowej konsoli Xbox - zarówno w wersji Series X, jak i Series S. Ceny te były zaskakująco niższe, niż przewidywali to specjaliści - za większą wersję urządzenia Microsoftu przyjdzie nam zapłacić 2249 złotych, a wersję mniejszą nabędziemy już za 1349 złotych. Chyba każdy czekał na odpowiedź Sony i cenę konsoli PS5 , którą wreszcie poznaliśmy! I tu znów zaskoczenie bardzo pozytywne - bo ceny znowu okazały się niższe, w porównaniu z przewidywanymi! Za droższą wersję plejki (z napędem na płyty Blu-ray) wysupłać będziemy musieli 2299 złotych, a za opcję tańszą (ale pozbawioną napędu) 1849 złotych.

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy cenę nowej konsoli Xbox - zarówno w wersji Series X, jak i Series S. Ceny te były zaskakująco niższe, niż przewidywali to specjaliści - za większą wersję urządzenia Microsoftu przyjdzie nam zapłacić 2249 złotych, a wersję mniejszą nabędziemy już za 1349 złotych. Chyba każdy czekał na odpowiedź Sony i cenę konsoli PS5 , którą wreszcie poznaliśmy! I tu znów zaskoczenie bardzo pozytywne - bo ceny znowu okazały się niższe, w porównaniu z przewidywanymi! Za droższą wersję plejki (z napędem na płyty Blu-ray) wysupłać będziemy musieli 2299 złotych, a za opcję tańszą (ale pozbawioną napędu) 1849 złotych.

, w myśl której posiadacze "piątki" (po opłaceniu usługi) będą mieli dostęp do zbioru najciekawszych hitów poprzedniej wersji konsoli.

The PlayStation Plus Collection

- co oznacza, że

Poznaliśmy także datę premiery nowej konsoli Sony. Urządzenie to pojawi się w sklepach na dziewięć dni po tym, jak na półkach sklepowych pojawi się Xbox Series X.

God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok

- sprawił on jednak, że wielu widzom dech zaparło w piersi. Chodzi oczywiście o minutową zapowiedź gry

Hogwarts Legacy

. Na szczęście jednak w branży growej istnieją jeszcze prawdziwi czarodzieje, którzy do pisanego przez siebie kodu dodali szczyptę magii, by otrzymać coś na kształt

Gry osadzone w uniwersum autorstwa J.K.Rowling nie zawsze były złe. Trzy pierwsze odsłony wirtualnych przygód Harry'ego Pottera okazały sie całkiem przyjemnymi platformówkami, podobnie zresztą jak i dojrzalsza już piątka. Reszta produkcji... nie przypadła do gustu fanom serii (i nie, czwórka wcale nie była najgorszą z odsłon). Mobilny

Final Fantasy XVI