Bartłomiej Bukowski: Drugi rok z rzędu PACT okazuje się najlepszy w Polskiej Lidze Esportowej . Także drugi rok z rzędu nie należał on do grona ścisłych faworytów. Jak to jest, że zespół tak świetnie odnajduje się w tych rozgrywkach w Counter Strike'a ?

Aleksander “Vuzzey” Kłos: Przede wszystkim, nie można ze sobą zestawiać tych dwóch wygranych. To dwa zupełnie różne przypadki. W zeszłym roku zabrakło faworytów. Najmocniejsze drużyny były nieobecne, zrezygnowało chociażby AGO, Wisła natomiast nieoczekiwanie szybko odpadła już w grupie. Wówczas PACT się niejako prześlizgnął, wykorzystał fakt, że zabrakło najlepszych. W tym roku natomiast musieli stawić czoła m.in. Illuminar. Może ich wygrana była nieco efektem braku przygotowania Illuminar na to co może się wydarzyć, które mogło nieco nie docenić rywali, jednak PACT pokazał w finale charakter.

Dzisiaj w Polsce, mówiąc o najlepszej drużynie, mówi się z reguły właśnie o Illuminar, może o Wiśle. PACT raczej jest wymieniany o stopień niżej. Czy teraz można już stwierdzić, że doskoczył do absolutnej krajowej czołówki?

Przede wszystkim, jeżeli chodzi o klasyfikowanie polskich drużyn i szukanie czołówki, to występuje tu duża rotacja, co nie jest wcale dobre. Patrząc na sceny innych krajów, jak chociażby Dania, mamy dominatorów jak Astralis. W wielu krajach, między pierwszą a drugą drużyną jest przepaść. Dla polskiej sceny brak jasnego lidera nie jest dobry. Natomiast co do PACT-u - oni cały czas kręcili się w okolicach top3. To jest jednak pewien problem, trudno jest uszeregować kto jest top3, top4. Można mówić jedynie o pewnej topce, w której te drużyny będą się wymieniać miejscami.

Co było dla Ciebie największym zaskoczeniem turnieju?

Na pewno można by tu wymienić kilka rzeczy. Już samo fakt, jak zacięte było starcie finałowe. Nie chodzi tu nawet o zwycięzcę, ale o to, że trwało ono tak długo i tak długo zawodnicy byli w stanie utrzymać koncentrację, że dowieźli tak świetne widowisko. Często po takich play-offach, w których zespoły wygrywają po 2:0, a tak było tutaj we wszystkich meczach, to taki wyrównany poziom w finale jest zaskoczeniem. Ostatecznie jednak PACT jako zwycięzca to według mnie największa niespodzianka, ale jakże pozytywna.

Olek "Vuzzey" Kłos © Polska Liga Esportowa

Przychodzi Ci do głowy jakiś inny, równie wyrównany finał?

Rozmawiałem o tym z kilkoma osobami. Pierwsza moja myśl, jeżeli chodzi o porównanie względem emocji i tego jak zacięte było starcie, to finał majora z Bostonu pomiędzy Cloud9 a FaZe (styczeń 2018 rok, Cloud9 wygrało 14:16, 16:10, 22:19 przyp. red.), gdzie też te emocje były do samego końca. Wówczas również na decydującej mapie pojawiły się dogrywki. Co prawda nie aż tyle co tutaj, ale na pewno to właśnie był inny bardzo dobry finał. W Polsce natomiast w tym momencie nie ma niczego, co pod kątem wyrównania gry, byłoby bliskie temu co zaprezentowało Illuminar i PACT. Można wymieniać kilka innych dobrych finałów, ale nie były aż tak zacięte. Czegoś takiego dawno nie widziałem.

W turnieju ze swoimi drużynami wzięła udział czwórka dawnych członków Złotej Piątki z Virtus.pro. “Snax” w Illuminar, “Pasha” w Liquid Biceps oraz “Neo” i “TaZ” w Honoris. Każdy projekt jest nieco inny, która droga wydaje Ci się najciekawsza?

Najbardziej ambitnym podejściem jest bez dwóch zdań Honoris. “Taz” i “Neo” postawili na to, w co wierzyli od dawna. Sam “Taz” kiedyś powiedział, że jego wymarzona drużyna to jest on “Neo” i trzech innych gości. Porównując to chociażby do “Snaxa”, który może nie tyle przychodzi na gotowe, ale jednak dołącza jako jeden z filarów do bardzo dobrej drużyny, czy też do “Pashy”, którego projekt także trudno w pełni porównać z pozostałymi, to Honoris wypada tu moim zdaniem najambitniej. Zarówno jeżeli chodzi o sam plan, jak i pomysł założenia drużyny. Mamy dwóch doświadczonych graczy, którzy wiedzą jak szukać kolejnych zawodników i wiedzą jak zbudować drużynę. Z drugiej jednak strony, to są ludzie, którzy osiągnęli w CS’ie wszystko co można było osiągnąć. Ich decyzja by zaczynać od zera może być dla niektórych zaskakująca, że ponownie decydują się na przejście tej samej drogi. Ale to, że to robią, jest tylko doskonałym potwierdzeniem ich charakterów. Oni są na takiej pozycji, że nie musieliby już grać. Pokazują jednak, że wciąż jest w nich wola walki.

Jak oceniasz samo Honoris? “Taz” mówił niedawno, że ponownie stają do testów i ponownie rozpoczynają poszukiwania optymalnego składu. W zespole pojawiły się dwie nowe twarze - “gRuCha” oraz “azizz”.

Progres widać gołym okiem. Większość drużyn, jak chociażby PACT czy AVEZ, nie musiały wprowadzać większych zmian przed startem PLE, Honoris natomiast posiadało dwóch nowych zawodników. Graczy, którzy jeszcze nie dotarli się ze składem, mogli być nieco onieśmieleni grą z takimi legendami. Poza Liquid Biceps, gdzie był nieco inny nakład sił na treningi, mieli faktycznie najniższy poziom wyjściowy. Honoris podczas pierwszych kolejek wyglądało jeszcze dość mało stabilnie. Później jednak, z meczu na mecz, ich gra się poprawiała. To było widać gołym okiem jak z tygodnia na tydzień robią progres. Koniec końców to była jedna z zaledwie dwóch drużyn, która urwała mapę Illuminar. Porównując Honoris z pierwszej kolejki do tego z ostatnich kolejek, mieliśmy zupełnie inną drużynę. Półfinałowy mecz z PACT-em również był o wiele bliższy, niż to się mogło wydawać.

Jak Ci się podoba odświeżona formuła PLE?

Tutaj jest bardzo dużo wątków, które można by przeanalizować i pod których kątem można by PLE oceniać. Po pierwsze, przez wzgląd na skład osób, które się tym zajmują. Dawno nie było bardziej swojskiej ligi, jeżeli chodzi o ludzi, z którymi współpracujemy. Mam wrażenie, że w tym sezonie PLE była tworzona przez samych znajomych, co oczywiście jest też naturalnym następstwem tego, że wszystkie osoby, które się zajmują PLE od wielu lat siedzą w esporcie. Daje to poczucie komfortu pracy. Wiadomo czego się spodziewać po współpracownikach.

Kolejną rzeczą jest fakt, że PLE była po raz pierwszy w pełni realizowana ze studia i to przez Polsat Games. Dla mnie, z perspektywy komentatora, jest to czymś bardzo ważnym. Można było poczuć, że jest to robione bez żadnych kompromisów, nie było nawet mowy, by którekolwiek spotkanie realizować online by iść na łatwiznę. Tutaj miało być wszystko dopięte na ostatni guzik. To też było widać pod kątem transmisji. Wszystko było też dograne w kwestii spotu czy materiałów promocyjnych. Organizatorzy przykładali olbrzymią uwagę do tego, by zapewnić show kompletne. Pojawiały się chociażby wywiady z ciekawymi osobistościami ze świata gamingu, ale również ze świata mediów mainstreamowych. To dodawało prestiżu całej lidze. Dzięki temu widz oglądający esport na co dzień, mógł poczuć, że to co ogląda jest też zauważane przez dobrze znane osoby publiczne. Czuję, że od paru lat po raz pierwszy pracowałem przy kompletnym projekcie, z którego mogę być dumny, że jestem jego częścią.

Na zakończenie, pytanie, które zapewne już niedługo będzie najbardziej nurtować polską scenę CS’a. Będziemy mogli wreszcie oglądać polski zespół na IEMie w 2021 roku?

Mam nadzieję, że tak. Nie wiem czy będą jeszcze dodatkowe otwarte kwalifikacje, na razie wiemy, że w zamkniętych kwalifikacjach zobaczymy Illuminar. Jeżeli drużyna “Snaxa” utrzyma swoją formę, to jest szansa. Jest to drużyna w pewien sposób kompletna. Nie było stabilniejszych zawodników podczas fazy zasadniczej PLE. Problemem kwalifikacji jest jednak to, że jeżeli jest to drzewko turniejowe, to popełniasz jeden błąd i żegnasz się ze zmaganiami, a ten błąd może przytrafić się w najgorszym momencie. Dla Illuminar dużo lepszy jest format ligowy, kiedy wszystko jest zaplanowane, wiadomo na kogo zagrają w następnej kolejce, kiedy “imd” ma trochę czasu, by przeanalizować przeciwnika. Wydaje mi się, że to wychodzi Illuminar dużo lepiej. W trybie turniejowym natomiast może być jak w PLE. W półfinale pokazali swoje, w finale natomiast, gdy było nieco mniej czasu na reagowanie na to, na kogo zagrają, wyszło słabiej. Mam jednak nadzieję, że zobaczymy polską drużynę na IEMie i mam przede wszystkim nadzieję, żę będziemy mogli w nim uczestniczyć jako widzowie.