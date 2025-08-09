To będzie totalna rewolucja! EA FC26 może być najlepszą edycją od wielu lat

Z każdym dniem, który przybliża nas do premiery FC 26 (ta zaplanowana jest na 26 września), wiemy coraz więcej na temat nadchodzącej edycji gry.

Aktualnie, bezsprzecznie, największą rewolucją, o której wiemy, a która czeka graczy, jest podział gry na tryb authentic oraz competitive. I słowo “rewolucja” nie jest tu w żaden sposób użyte nad wyraz.

“Zdecydowanie czeka nas rewolucja. Gdy grałem po raz pierwszy w FC 24 czy 25, to nie czułem czegoś takiego, jak czułem teraz. Teraz, gdy siadam już do obecnego tytułu, do 25, to te różnice sprawiają, że ledwo jestem w stanie patrzeć na obecną edycję” - mówi nam PLKD, który miał już okazję zagrać przedpremierowo w FC 26.

Został on bowiem zaproszony, wraz z grupą innych content creatorów z całego świata, do Vancouver, siedziby EA, gdzie miał możliwość zapoznać się z nadchodzącą edycją gry, a także zgłosić swoje uwagi twórcom. Z nami natomiast dzieli się wrażeniami z wizyty w Kanadzie.

Rozmowy "na szczycie"

Zacznijmy zatem od początku. Jak w ogóle PLKD trafił do siedziby EA i jak wyglądała sama wizyta?

“EA zaprosiło mnie jako twórcę, bym mógł przetestować grę przed premierą, a przy tym porozmawiać deweloperami gry co zamierzają wprowadzić czy też wymienić się uwagami z innymi twórcami i ostatecznie dać swój feedback” - tłumaczy.

“Miałem okazję rozmawiać między innymi z gameplay producentem, producentem dryblingu, tak naprawdę z kim tylko się dało. Nie brakowało tam osób, którzy decydują o naprawdę wielu rzeczach w tej grze” - dodaje PLKD.

PLKD w siedzibie EA w Vancouver © PLKD

Co jednak najważniejsze, spotkanie z EA nie było jedynie akcją promocyjną producentów gry. Jak podkreśla PLKD, to był bardzo produktywnie spędzony czas, w trakcie którego osoby naprawdę zaangażowane w świat FC, mogły zgłosić swoje uwagi i żale, a te były bardzo szybko uwzględniane przez twórców.

“Grałem w grę w takiej kompletnie gołej wersji, bez całej obudowy graficznej. Na podstawie tego pokazywali mi, co mogą zmieniać w tym roku. To też było ciekawe doświadczenie. W pewnym momencie deweloper zapytał się mnie o jedną animację, czy moim zdaniem powinna być w grze. Po chwili zatrzymał grę, wszedł w kod gry, kliknął dwie-trzy rzeczy, zrestartował mecz i gdy doszło do tego samego momentu, to tej animacji już nie było. To pokazało mi możliwości edycji gry. W zasadzie była ona kodowana przy mnie na żywo. Jarałem się tym jak dziecko” - opisuje PLKD

Głos społeczności wreszcie wysłuchany

No dobrze, ale w zasadzie dlaczego gracze mieliby po raz kolejny uwierzyć w szumne zapowiedzi i wyczekiwać rewolucji, która zmieni postrzeganie gry i samego EA?

“Oczywiście, trudno wierzyć w pełni twórcom gry, patrząc na to, jak społeczność była traktowana w poprzednich latach. Z drugiej strony podobne zabiegi widać też chociażby w Battlefieldzie. Wydaje mi się, że EA zauważyło, że musi wreszcie iść na rękę graczom. Mam wrażenie, że jeśli nadchodzący tytuł nie będzie powrotem do korzeni i nie będziemy znów mogli się cieszyć grając w tę grę, to zacznie ona naprawdę kroczyć ku upadkowi” - prognozuje PLKD.

O tym, że nadchodząca edycja, opatrzona numerem 26, może być przełomowa, przekonać mogliśmy się już przy okazji trailera, który był… mocno nietypowy.

“Takiego trailera nie było nigdy wcześniej. Pierwszy raz w historii zobaczyliśmy chyba bowiem trailer, który nie skupiał się na scenkach cinematic, a zamiast tego podkreślał wsłuchiwanie się w głos graczy i naprawę tego, co było zepsute. I teraz, gdy już miałem możliwość zagrać przedpremierowo w FC 26 mogę powiedzieć, że to nie było mydlenie oczu. Oni naprawdę to zmienili na lepsze” - zwraca uwagę YouTuber.

No dobrze, ale przejdźmy wreszcie do rzeczy. Jakie - tak rewolucyjne - zmiany czekają nas w FC 26?

Przede wszystkim chodzi o wspomniany już podział na tryb authentic oraz competitive.

“Rozdział gameplay’u to zdecydowanie najważniejsza zmiana. W EA doszli do wniosku, że jeżeli gra online ma być w jakimkolwiek stopniu fair, to nie może być nazbyt realistyczna” - mówi PLKD.

“Z rozgrywki online znikną chociażby animacje, które potrafiły w ostatnich latach mocno irytować. Oczywiście to też nie tak, że wszystkie animacje zostaną usunięte. Chodzi o takie detale jak kontrolowanie piłki czy podania. To wszystko będzie bardziej dynamiczne, by jak najmniej denerwowało - tak przynajmniej tłumaczy nam EA” - dodaje.

Tryb competitive ma się bowiem skupiać przede wszystkim na konkurencyjnej, i co najważniejsze przyjemnej, rozgrywce. EA zrozumiała, że nadmierny realizm nie idzie z tym w parze.

Zdecydowanie to tryb authentic jest bliższy temu, co mieliśmy do tej pory PLKD

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie dewelopera: “Naszym celem w trybie Competitive Gameplay jest stworzenie rozgrywki opartej na umiejętnościach, poprzez ograniczenie wpływu losowości. To doświadczenie stworzone z myślą o graczach lubiących dynamiczną i responsywną rozgrywkę”.

Jak natomiast relacjonuje PLKD, competitive to coś zupełnie nowego. Dotychczasowe edycje gry były znacznie bardziej podobne do trybu authentic.

“Zdecydowanie authentic jest bliższy temu, co mieliśmy do tej pory. Raz przypadkowo to odpaliłem na chwilę i gra była znacznie wolniejsza. Też, co rzuca się w oczy, inaczej działa tam stamina piłkarzy. W FUTcie teraz zawodnicy będą znacznie dłużej zachowywać świeżość. Zastanawiam się, jak to się przełoży na rozgrywkę. Teraz bowiem piłkarze będą męczyć się tylko wówczas, gdy będą sterowani przez komputer. Czułem, że w tym nowym trybie, piłkarze pozostają szybcy cały mecz. Gdy bowiem dla porównania odpaliłem tryb autentyczny, to pod koniec ten zawodnik już ledwo biegł. Myślę, że to sprawi, że rozgrywka będzie ultraszybka przez cały mecz.

Szybkie reagowanie, zamiast oczekiwania

Czego jeszcze możemy spodziewać się przy okazji nadchodzącej premiery? Zdaniem PLKD, EA zamierza przede wszystkim zacząć szybciej reagować, na wszelkie problematyczne kwestie czy zaburzenia balansu.

“Twórcy gry tłumaczyli, że obecnie system modyfikacji gry jest tak uproszczony, że potrafią w ciągu 2-3 minut zmienić dla przykładu to, jak bardzo piłka odskakuje w danym momencie od nogi. Teraz to są takie systemy, że te zmiany mogą zachodzić dynamicznie i nie potrzeba będzie do tego specjalnych patchów. Jeśli coś naprawdę będzie zepsute, to EA będzie mogła bardzo szybko to zmieniać”

Co jednak warte zaznaczenia, to nie tak, że w EA nastawiają się na lawinę problemów i błędów. FC 26 już w momencie premiery, ma być bardzo dobrze zbalansowane, oferując przystępną rozgrywkę, bez klasycznych, dla pierwszych miesięcy, kwiatków.

“Zmiany widać naprawdę na każdym kroku. Weźmy chociażby speed boost. Przed rokiem, na początku, można było spokojnie uciec rywalom złotym Nico Williamsem. Teraz natomiast testowałem nawet Kyliana Mbappe i oczywiście, on ma swoje przyśpieszenie, ale nie jest to już taka przewaga jak rok temu. Wygląda to realistycznie i zbalansowanie” - opowiada PLKD.

PLKD © Red Bull Nie pamiętam kiedy ostatnio byłem równie pozytywnie nastawiony i czułem taką ekscytację PLKD

Czy zatem czeka nas najlepsza edycja od… no właśnie od kiedy?

“Nie pamiętam kiedy ostatnio byłem równie pozytywnie nastawiony i czułem taką ekscytację. Na pewno nie za czasów ery FC. Jasne, myślałem, że pierwsze FC będzie rewolucyjne, w końcu odejście po latach od marki FIFA… ale teraz czuję ekscytację, jakiej nie czułem od wielu lat. Mam nadzieję, że nie czeka mnie rozczarowanie. Szczerze czuję, że to może być gra, która przywróci to, co działo się wokół tej sceny wiele lat temu i wróci entuzjazm” - twierdzi PLKD.

"Oczywiście, ludzie wciąż nie do końca wierzą w tak optymistyczny scenariusz, co w pełni rozumiem, bo sam też nie uwierzę w pełni, dopóki nie zagram tego pierwszego miesiąca. Z drugiej strony no grałem już w zasadzie w ostateczną wersję tej gry, jeżeli chodzi o takie fundamenty typu usunięte animacje, szybsze podania, lepsze odbiory… Jeżeli tu by miało być coś jeszcze zmienione, to raczej jakieś szczegóły, które okazałby się zbyt mocne" - dodaje.

Wygląda zatem na to, że nie pozostaje nam nic innego, niż uzbroić się w cierpliwość i, być może po raz ostatni, spróbować zaufać EA. Być może to właśnie TEN rok.