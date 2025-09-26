PLKD: Grając w EA FC 26 czuję coś, czego nie czułem od wielu lat

Za nami pierwsze dni z EA FC 26. Gracze, którzy zdecydowali się na zakup preordera, już od kilku dni mogli cieszyć się nową grą. I słowo "cieszyć się" nie jest tu w żadnym stopniu na wyrost. FC 26 faktycznie bowiem przywróciła radość z gry. O nowej odsłonie światowego hitu rozmawiamy z jednym z największych w Polsce content creatorów jeżeli chodzi o FC - PLKD.

Bartłomiej Bukowski, RedBull.pl: Jak pierwsze wrażenia z gry w FC 26?

PLKD: Przede wszystkim, w stosunku do tego, w co grałem w Kanadzie przed dwoma miesiącami ( więcej TUITAJ ), to nie widzę dużej różnicy co mnie bardzo cieszy. Wygląda na to, że to co wówczas zobaczyłem, spodobało się nie tylko mi, ale i EA.

Najważniejsze, że dostaliśmy produkt, który jest na razie bardzo pozytywnie odbierany przez większość graczy. Prawdziwa weryfikacja przyjdzie jednak dopiero po premierze, gdy tych graczy będzie dużo, dużo więcej.

PLKD w siedzibie EA w Vancouver © PLKD

Przy tej edycji czuję jednak coś, czego nie czułem od wielu wielu lat. To znaczy, że faktycznie, gdy jestem lepszy od przeciwnika, to jestem w stanie go pokonać. Do tego gra jest mega płynna. Pod tym względem jest to niebo a ziemia w porównaniu do poprzednich edycji. Czuję, jakby to była gra sprzed wielu lat. To bardzo fajny powrót do korzeni, jeżeli chodzi gameplay.

W czym widzisz największą różnicę względem FC 25?

Dla mnie największą różnicą są podania. Tak jak widzieliśmy w trailerze, są one szybsze. Nie ukrywam też, że trochę trudno mi się do tego przyzwyczaić. Trzeba tu zdecydowanie szybciej myśleć, szybciej reagować na to, co robią rywale. Tak więc dla osób, które lubią spokój, to może być ciężka gra. Z drugiej strony jednak gry competetive na tym się opierają, aby szybko myśleć, szybko reagować, więc absolutnie na to nie narzekam. Nie chcę zostać w tyle!

Czy to jedna z przyczyn tego, że w obecnej edycji mamy do czynienia z istnie hokejowymi wynikami?

Myślę, że wyniki te w dużej mierze biorą się stąd, że ludzie jeszcze nie za bardzo ogarniają grę w obronie. Do tego trzeba pamiętać, że póki co większość z nas gra wolnymi, słabymi obrońcami, którzy nie mają wybitnych statystyk bronienia. Pamiętajmy, że ta gra, i to przedpremierowo, dopiero co wyszła, więc mnie to specjalnie nie dziwi ile bramek pada.

Myślisz, że z czasem się to unormuje?

EA pewnie będzie też coś zmieniać w obronie.Jestem w stanie zgodzić się nieco z tym, że piłkarze będący przy piłce szybciej się poruszają, aniżeli obrońcy będący bez piłki. Myślę, że tu mogą być jakieś zmiany, by delikatnie przyspieszyć defensorów. Mam jednak nadzieję, że nie będą zwiększać samych umiejętności obrońców, bo na razie fajnie czuję, że gdy gracz nie kontroluje dobrze swoich piłkarzy, to da się na tym skorzystać.

Pozostając w temacie defensywy - wreszcie mamy ewolucje bramkarzy

Tak, choć póki co pojawiły się dwie. Jedna, która dodaje nowy styl gry, a druga daje +2 do ustawiania się. EA chyba chciała po prostu pokazać, że też potrafi robić ewolucje dla golkiperów.

A jeśli chodzi o same playstyle? Czy tu zaszły jakieś zmiany, na które szczególnie warto zwrócić uwagę?

Przede wszystkim obecnie w zasadzie nie istnieją już strzały z fałsza. Nie da się tego robić. Uważam, że zrobili to, bo w poprzedniej edycji te strzały były przepotężne. Wówczas nawet bez żadnego playstyle’u potrafiły być niesamowicie mocne.

Z drugiej strony, mocnym nowym playstye’em jest silna zastawka, którą ma chociażby Gyokeres. Dzięki temu, przy przyjęciu piłki, gdy się zastawi, no nie da mu się odebrać futbolówki. Czuć tę siłę.

Tomas Chory w FC 26 © EA Sports Jest taki jeden zawodnik… Tomas Chory ze Sparty Praga. Widziałem jedną taką kompilację… Jak na niego szła wrzutka, to pozamiatane PLKD

Fajnie może działać też walka w powietrzu na wysokim napastniku. Nie ma jednak zbyt wielu piłkarzy, którzy to mają. Jest taki jeden zawodnik… Tomas Chory ze Sparty Praga. On to ma, potrafi walczyć w powietrzu. Posiada zarówno powietrzną fortecę, jak i precyzyjne główki. Do tego ma 2 metry. Widziałem jedną taką kompilację… Jak na niego szła wrzutka, to pozamiatane. Natomiast nie potrafi biegać, więc raczej gry nie zniszczy. Gdyby jednak takie połączenie było np. na Haalandzie…

Swoją drogą te główki same w sobie wydają się w tej edycji dużo mocniejsze

Wreszcie jest tak, że gdy sensownie wrzucisz na wysokiego piłkarza, a on ma odpowiednie statystyki, playstyle i gdy wiesz, że skierujesz tę piłkę w bramkę, to ta piłka w bramkę poleci. W poprzedniej edycji mimo, że wiem, że nie mam krzywych palców i strzelałem w bramkę, to ta piłka nie chciała lecieć tam, gdzie powinna. Było czuć, że ten tor lotu był sztucznie zmieniany. Także cieszy, że taka podstawa gry wreszcie działa.

To też chyba wzbogaca samą różnorodność w grze. Da się grać i zdobywać bramki na więcej sposobów, niż tylko zejście ze skrzydła

Sam obecnie gram wąsko i gra mi się bardzo dobrze. Zobaczymy też, o ile uda mi się awansować, jak to będzie wyglądać w wyższych ligach. Jak tak zerkam na składy profesjonalnych graczy, to są tam też oczywiście skrzydła, tempo się liczy, ale znaczenie też mają szybkie podania i inne rzeczy. Mam nadzieję, że długo będzie można zdobywać bramki na wiele sposobów.

Rayan Cherki w FC 26 © EA Sports Lepiej się bawię tym piłkarzem, niż jakąkolwiek kartą z 99 overalla w poprzedniej grze PLKD

Jasne, wciąż tracę wiele bramek po tym jak rywal po prostu pobiegnie skrzydłem i poda do środka, ale, choć to oczywiście wkurza, nie ma co na to narzekać. Gdy spojrzymy na obecny futbol, to tak też to wygląda, że ci skrzydłowi robią robotę.Mi jednak też udaje się strzelać czy to grając wąsko, czy wrzutkami… także moim zdaniem jest fajna równowaga

A jest jakiś zawodnik, który szczególnie przypadł Ci póki co do gustu?

Zdecydowanie Rayan Cherki z Manchesteru City. Gość ma 5 gwiazdek sztuczek, 5 słabszej nogi, playstyle Artysta Sztuczek+ do tego inne użyteczne playstyle’e, jak na piłkarza za 1300 monet… Lepiej się bawię tym piłkarzem, niż jakąkolwiek kartą z 99 overalla w poprzedniej grze. Mega zawodnik, gorąco polecam