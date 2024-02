PLKD i miłość do Liverpoolu. "Oby następca Kloppa zbudował taką samą więź"

PLKD na co dzień kojarzony jest przede wszystkim z EA FC (dawniej FIFA). Jeżeli bowiem chodzi o nagrywanie tej gry, jest jednym z największych twórców w Polsce. Jego miłość do piłki nie ogranicza się jednak jedynie do wirtualnych boisk. Na co dzień PLKD kibicuje bowiem Liverpoolowi, który niejednokrotnie już miał okazję wspierać także z trybun przy Anfield Road.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Od kiedy w zasadzie kibicujesz Liverpoolowi?

PLKD: Trudno mi dokładnie sprecyzować, kiedy to się zaczęło. Gdy byłem mały, to byłem po prostu fanem polskich piłkarzy. I jednym z takich zawodników był Jerzy Dudek. Moim takim pierwszym skojarzeniem z Liverpoolem jest właśnie jego osoba. Pamiętam też, jak po latach oglądałem sobie powtórki finału Ligi Mistrzów z 2005 roku. Bo na żywo niestety nie miałem przyjemności. Miałem wówczas 7-8 lat ,to tej piłki w telewizji się aż tak nie oglądało, chyba że grała reprezentacja.

Także jeżeli miałbym określić, to wydaje mi się, że wszystko zaczęło się właśnie od Jerzego Dudka. Później też często po boisku biegałem w koszulce Stevena Gerrarda i tak to już poszło.

Wspominasz piękne czasy, gdy Liverpool, po niesamowitym comebacku z Milanem wygrywał Ligę Mistrzów. Później jednak nastąpiły długie lata chude, które jednak Cię nie zraziły.

Też trzeba przyznać, że miałem długą przerwę od oglądania piłki nożnej. Tak naprawdę wróciłem do oglądania razem z tym, jak zacząłem nagrywać FIFĘ na YouTube’a. Spodobała mi się ta gra i w ten sposób piłka nożna wróciła do mojego życia.

Jednak już tak od około 2012-2013 roku regularnie oglądam mecze, zawsze w pełni na żywo, żeby być na bieżąco z poczynaniami Liverpoolu.

To było jeszcze zanim do klubu trafił Juergen Klopp. Jakie miałeś odczucia, gdy w 2015 roku wiadomo było, że to Niemiec obejmie drużynę?

Z tego co pamiętam, Klopp przyszedł po Brendanie Rodgersie. To był natomiast trener, który stał się memem. W związku z tym ta zmiana na pewno dawała nadzieje. Widziałem też, co Klopp robił w Dortmundzie. To był bardzo szanowany trener, widać było, że nawet z przeciętnych piłkarzy potrafił wycisnąć umiejętności, których nawet sami zawodnicy mogli nie być świadomi.

I to też tak naprawdę robił w Liverpoolu. Z wielu piłkarzy uczynił zawodników klasy światowej. Ci piłkarze niekoniecznie mogliby grać tak dobrze w innych klubach.

Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z całej, 9-letniej, ery Kloppa?

Będzie to wygranie Premier League w tym sezonie!

A jeżeli miałbyś wskazać wspomnienie z przeszłości?

Na myśl przychodzą mi jednak przede wszystkim smutne momenty. Zwłaszcza porażka w pierwszym finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. To był moim zdaniem kluczowy moment. To po tym finale został sprowadzony Alisson, który zastąpił Lorisa Kariusa. Trzeba mieć w pamięci też te trudniejsze momenty, bo to one, na swój sposób, budowały ten zespół.

Uważam też, że sprowadzenie Alissona jest jednym z najważniejszych powodów, dla którego Liverpool tak urósł. Jednak bramkarz klasy światowej jest podstawą sukcesów. Często się mówi, że drużynę buduje się od tyłu i to właśnie defensywy zabrakło we wspomnianym finale.

To było 9 całkiem udanych lat, powrót Liverpoolu na szczyt. Ty jednak zaczynasz od tych trudnych wspomnień. Dość nietypowo.

To też nie do końca tak, że to smutne wspomnienie. Jednak to był pierwszy finał Ligi Mistrzów po wielu latach. Ten wspomniany powrót na szczyt. To jest coś, co zostaje w pamięci. Oczywiście, przede wszystkim dziś wspomina się występ Kariusa, ale później już było na szczęście tylko lepiej.

A jakie wydarzenie na przestrzeni tych 9 lat sprawiło Ci najwięcej radości?

Wskazałbym wygranie Premier League. Było ono jednak okraszone bardzo dużym niedosytem. Odbywało się to bowiem w czasie koronawirusa, gdy nie było kibiców, nie było przez to też parady mistrzowskiej… Super, po tylu latach Liverpool wraca na tron w Anglii, Klopp dokonuje niemożliwego, wygrywa ligę, kto by się spodziewał, a jednak nie można było tego świętować z pełnymi trybunami.

Ja sam byłem chyba na ostatnim meczu granym przed kibicami w Premier League. A przynajmniej jednym z ostatnich, gdy Liverpool pokonał 2:0 Manchester United. Także cieszę się, że mogłem być choć na jednym spotkaniu w tym mistrzowskim sezonie.

Gdy dziś spojrzymy na skład, z jakim zaczynał w Liverpoolu Juergen Klopp, wydaje się to aż nieprawdopodobne, że tacy piłkarze grali w tej drużynie. Przez lata kadra “The Reds” przeszła jednak ogromną metamorfozę. Jaki transfer według Ciebie był najważniejszy?

Trudno wybrać taki zdecydowany numer 1. Ten zespół został zbudowany z wielu niesamowitych osobowości. Jakbym jednak musiał wskazać, to typowałbym między Alissonem a Van Dijkiem. Ci dwaj piłkarze sprawili, że te sukcesy mogły nadejść. Niektórzy wówczas podważali kwotę za którą sprowadzono Van Dijka, jednak ja od początku byłem pewny tego transferu.

To również nieco zaskakujące. Miałeś do wyboru Salaha, Mane, gwiazdy ofensywy, Ty jednak stawiasz na blok obronny.

Znów wrócę do tego nieszczęsnego finału Ligi Mistrzów, ale jednak przegraliśmy go przez bramkarza. Gdyby tam wówczas był Alisson, kto wie jak by się to potoczyło.

Widać u Ciebie ogromną sympatię do Alissona. Gdy rozmawialiśmy o tegorocznym TOTY w EA FC, także pierwsze co, to wskazałeś brak jego karty.

Uważam po prostu, że jest bardzo niedoceniany. Kto jednak regularnie ogląda Liverpool ten wie, ile ten człowiek dla tego klubu znaczy. On nawet gola strzelił, dzięki któremu Liverpool sezon później grał w Lidze Mistrzów! [36. kolejka sezonu 20/21 z West Bromem (2:1), przyp.red.]

Czego będzie Ci brakować najbardziej, gdy na Anfield nie będzie już Kloppa?

Jego nieskazitelnego uśmiechu! Ale tak poważnie to chyba tych emocji, zaangażowania. Tej więzi z kibicami. Klopp bardzo utożsamiał się z tym klubem i miastem. Mam nadzieję, że następca będzie w stanie połączyć się z Liverpoolem tak samo jak on.

No właśnie, następca. Kogo widzisz w tej roli?

Przede wszystkim będzie bardzo trudno go zastąpić. Powiedziałbym, że wręcz jest to niemożliwe. Trzeba też pamiętać, że kluczowi piłkarze też są coraz starsi i powoli będzie się kończyć era Salaha, Van Dijka… Mam jednak nadzieję, że młodsi piłkarze, wraz z nowym trenerem, tak samo mocno uwierzą w ten projekt i będą chcieli budować nowy Liverpool.

Jeżeli chodzi o nazwiska to dużo się mówi o Xabim Alonso. Mało jest obecnie wolnych trenerów, więc chyba tutaj zgodziłbym się z głosem ludu i typował właśnie Hiszpana. Mam tylko nadzieję, że ostatecznie, ktokolwiek nie byłby wybrany, to będzie to trener, który spędzi tu kilka ładnych lat, a nie przejdziemy do ery, gdy trenerzy będą zmieniani jak rękawiczki. Klopp też potrzebował nieco czasu, by tu zaczęło funkcjonować.