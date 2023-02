PLKD o Team of The Year: Pod kątem grywalności jest cudownie

Sama drużyna, pod kątem grywalności, jest cudowna. Troszeczkę rozczarowało jednak to, że Karim Benzema, jako zdobywca Złotej Piłki, nie dostał jeszcze mocniejszej karty. Jedank to Leo Messi jest najwyżej ocenionym zawodnikiem. W przeszłości przecież jednak bywało tak, że chociażby gdy to Luka Modrić wygrywał Złotą Piłkę, to otrzymał kartę ocenioną na 99. Wówczas był to kosmiczny środkowy pomocnik. Byłoby miło, gdyby to jednak ten najlepszy piłkarz na przestrzeni roku dostawał najlepszą kartę.

Damian "PLKD" Kornienko: Sama drużyna, pod kątem grywalności, jest cudowna. Troszeczkę rozczarowało jednak to, że Karim Benzema, jako zdobywca Złotej Piłki, nie dostał jeszcze mocniejszej karty. Jedank to Leo Messi jest najwyżej ocenionym zawodnikiem. W przeszłości przecież jednak bywało tak, że chociażby gdy to Luka Modrić wygrywał Złotą Piłkę, to otrzymał kartę ocenioną na 99. Wówczas był to kosmiczny środkowy pomocnik. Byłoby miło, gdyby to jednak ten najlepszy piłkarz na przestrzeni roku dostawał najlepszą kartę.

