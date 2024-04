TOTS Premier League dostępny live! PLKD: "Drużyna jest naprawdę poprawna"

Kolejne karty Team Of The Season są już dostępne w EA FC 24! Po ogłoszeniu drużyny LIVE ( której analizę z PLKD możecie przeczytać TUTAJ ), nadszedł czas na pierwszą drużynę ligową. Na start EA ogłosiła TOTS Premier League.

"Karty z Premier League są z reguły tymi najbardziej wyczekiwanymi. Przede wszystkim EA ma dobre relację z Premier League, więc możemy zakładać, że dostaniemy naprawdę dobre karty" - tłumaczy PLKD.

"Też nie ma co ukrywać, że Premier League to najpopularniejsza liga na świecie, mająca najwięcej kibiców, co wpływa na zainteresowanie. W tym roku dostaliśmy tu dużo kart, które mogą naprawdę wystarczyć na te ostatnie miesiące" - dodaje YouTuber.

TOTS Premier League - wielka trójka i długo długo nic

Drużyną, która została najmocniej doceniona w tegorocznym Team Of The Season jest Arsenal. Aż 5 graczy Kanonierów otrzymało specjalną kartę. Inna sprawa, że nie wszystkie mogą robić wrażenie na graczach.

"Karty z Arsenalu jak Gabriel czy Ben White mogłyby wyglądać lepiej. Ocenę 91, a nawet lepszą, można dziś spokojnie uzyskać chociażby w trybie ewolucji. Nie do końca rozumiem, dlaczego EA zdecydowało się na tak niskie overalle. Z drugiej strony też nie jest to ostatni event, czekają nas jeszcze chociażby mistrzostwa Europy i być może EA nie chce na razie wypuszczać zbyt wielu wysoko ocenionych kart" - komentuje PLKD.

TOTS Premier League 2024 © EA FC 24

Kto zatem robi największe wrażenie? "Najmocniejsi będą na pewno Salah, Kevin De Bruyne obecny wśród kart moments czy Haaland, który wygląda identycznie jak jego karta TOTY, która jest używana na wszelkich turniejach. Wybitnie wygląda też Bukayo Saka, no i nie można zapomnieć o Van Dijku, który kosztuje aż 12 mln. W TOTY była to ultra rzadka karta, nigdy nie trafiłem go nawet w składzie żadnego mojego rywala. Tutaj jednak widać, że jest nieco częściej trafiany przez niższą cenę" - mówi PLKD.

Niektórzy gracze jednak, zwłaszcza ci na co dzień nie kibicujący Manchesterowi City, Liverpoolowi czy Arsenalowi, mogą być delikatnie rozczarowani jeżeli chodzi o różnorodność ekipy TOTS. Piłkarze trzech wymienionych drużyn zajmują bowiem 12 z 15 wypuszczonych kart. Wyjątek stanowią tylko Cole Palmer z Chelsea, Ollie Watkins z Aston Villi oraz Heung-Min Son z Tottenhamu.

"Osobiście jestem trochę do tego przyzwyczajony, ale na pewno są też zawodnicy z mniejszych klubów, którzy mogliby się tu znaleźć. Plus jest taki, że w tym roku nie ma większych dyskusji co do samej drużyny, może niektórzy kwestionują delikatnie Sona, jednak ogółem gracze są zgodni, że ta drużyna jest jak najbardziej poprawna" - kwituje PLKD.

TOTS Premier League 2024 - Ollie Watkins © EA FC 24 Ollie Watkins ma w tym sezonie niesamowite liczby, a jest najtańszą kartą w grze. To boli. PLKD

"Zawsze boli mnie jednak fakt, że ci mniej znani, mniej popularni piłkarze, z urzędu dostają gorsze karty. Tak jest na przykład z Ollie Watkinsem, który ma w tym sezonie niesamowite liczby, a jest najtańszą kartą w tej drużynie. Nie dostał też 5 gwiazdek słabszej nogi, a bądźmy szczerzy, na tym etapie nie musi się wszystko zgadzać z rzeczywistością" - zwraca uwagę PLKD.

Karty kobiet? "Ciekawa opcja na skrzydło"

W tym roku EA, zgodnie z wcześniej wytyczoną polityką, postanowiło uhonorować kartami TOTS nie tylko najlepszych piłkarzy, ale i piłkarki z każdej z top5 lig na świecie. I tak otrzymaliśmy pierwszą w historii drużynę sezonu kobiet Barclays Women's Super League.

TOTS Premier League 2024 - kobiety © EA FC 24

Jako pierwsza w oczy rzuca się na pewno Lauren James. 22-latka, obok Erlinga Haalanda oraz Virgila Van Dijka, otrzymała najwyższy overall ze wszystkich kart - 97.

"Lauren James, siostra Reece’a Jamesa, dostała bardzo wysoki overall, choć gdy zerknąłem na jej statystyki ligowe to nie do końca uzasadniają tak wysoką notę. Myślę jednak, że gdybym ją trafił, to na pewno bym nią pograł. Zwłaszcza że ma naprawdę obłędne style" - komentuje PLKD.

Czy jednak w ostatecznym rozrachunku karty kobiet mogą rywalizować z najlepszymi kartami panów i czy któreś z nich mogą na stałe zagościć w najlepszych składach?

TOTS Premier League 2024 - Lauren Hemp © EA FC 24 Bardzo mocną kartę dostała także Lauren Hemp z Manchesteru City. To będzie ciekawa opcja na skrzydło PLKD

"Taką samą kartę jak podczas TOTY dostała Sam Kerr, a wówczas dało się nią grać. Jeżeli ktoś ją trafi, na pewno nie będzie narzekał. Bardzo mocną kartę dostała także Lauren Hemp z Manchesteru City. To będzie ciekawa opcja na skrzydło" - ocenia PLKD.

