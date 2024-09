Czas na EA FC 25! Przyglądamy się nowej odsłonie z PLKD

Wrzesień to tradycyjnie czas, gdy miłośnicy najpopularniejszej serii gier piłkarskich od EA Sports wyczekują kolejnej odsłony swojej ukochanej gry. Ta sygnowana numerem 25 światło dzienne ujrzy już 20 września.

O nadchodzącej premierze i oczekiwaniach względem niej porozmawialiśmy z PLKD, jednym z największych YouTuberów jeżeli chodzi o EA FC.

Ekscytujący nowy tryb

"VOLTA to przeszłość. Przyszłością jest Rush. Wraz z tym trybem, EA Sports podejmuje kolejną próbę przeniesienia podwórkowej piłki nożnej na wirtualne boisko i wykorzystania fali obecnego szumu wokół Icon League" - w ten sposób zapowiadany jest najnowszy tryb, który ujrzy światło dzienne w nadchodzącym tytule.

Co jednak kryje się pod nazwą "Rush"?

Przede wszystkim będzie to tryb gry 5vs5, w którym wraz z trzema kolegami będzie mogli zmierzyć się z rywalami na specjalnie dostosowanym do tego boisku. Zresztą zobaczcie sami:

"Co jak co, ale jest to jedna z największych nowości w FC25, których zresztą nie ma też specjalnie dużo" - komentuje PLKD

"Reakcje graczy były różne, ale ja jednak jestem podekscytowany tym trybem. Trzeba pamiętać o tym, że w grach powinno chodzić przede wszystkim o zabawę i wydaje mi się, że tryb, w którym gramy na małym boisku ze swoimi kumplami, tę zabawę może właśnie dostarczyć" - dodaje.

I faktycznie, granie na małym boisku, bez sztywno przypisanych pozycji, gdzie każdy z czterech graczy (bramkarze kontrolowani są przez AI) odpowiada za jednego zawodnika może być dużym powiewem świeżości i świetnym trybem na jeszcze lepszą integrację z kumplami.

Damian "PLKD" Kornienko

"W grach od EA według mnie brakuje tego aspektu społeczności który widzimy w innych grach multiplayerowych i cieszę się, że producenci idą w tym kierunku" - ocenia PLKD.

W każdej beczce miodu musi się znaleźć jednak łyżka dziegciu. Nie inaczej jest w przypadku Rusha, co punktuje PLKD:

"Mimo zmian na plus, FC 25 nadal będzie kilka kroków za innymi tytułami. Z tego co mi wiadomo nie da się tworzyć własnego lobby, co byłoby super rozwiązaniem. Mógłbym wówczas chociażby na streamach grać z widzami. Jeżeli nawet takie produkcje jak Fall Guys mogą mieć custom lobby, to dlaczego nie EA FC 25? Tego nie potrafię zrozumieć i mam nadzieję, że zostanie to jak najszybciej dodane do gry"

"Czy jednak ostatecznie wróżę temu trybowi sukces? Tak, jeśli EA nie będzie go lekceważyć jak wielu innych nowości, które widzieliśmy w ostatnich edycjach gry"

"Kompletny gamechanger"

O ile Rush jest najbardziej widowiskową nowinką w grze - w końcu do czynienia mamy z zupełnie nowym system rozgrywki - o tyle największą zmianą w końcowym rozrachunku może okazać się "FC IQ".

To całkowicie zmieniony system zarządzania drużyną, który spodoba się w szczególności entuzjastom taktyki. Nowe funkcje obejmą role zawodników, które zastąpią instrukcje zawodników i umożliwią większą finezję taktyczną. Co warte podkreślenia, role zawodników mają być oparte na analizie danych Opta.

"Niestety nie miałem przyjemności sprawdzić jeszcze systemu IQ. Na papierze brzmi to super, jako gracze często narzekamy na to, ze piłkarze sterowani przez komputer po prostu nie myślą. Teraz, według producentów, ma się to zmienić. Chcę w to wierzyć" - ocenia PLKD.

Damian "PLKD" Kornienko

"Wiemy jednak jak to wygląda w trybach online, gdzie szuka się najbardziej efektywnych taktyk, a w Ultimate Team gra prezentuje się i tak odrobine inaczej niż offline. Mam jednak nadzieję, że rzeczywiście będziemy mogli obserwować piłkarzy wbiegających w pozycje odpowiadające ich rolom"

"Zastanawia mnie jednak, jak wielkie przełożenie na grę będą miały poziomy tych ról, bo są aż trzy - jak wielką różnicę na boisku będziemy widzieli? FC IQ może też mocno wpłynąć na rynek transferowy. To jednak zależy właśnie od tego, jaką moc te role będą miały. Trzymam kciuki, aby to wypaliło, bo może to być kompletny gamechanger. Jednak jak do każdej zmiany, nauczony doświadczeniem, podchodzę do tego z dystansem" - podsumowuje PLKD.

Spowolnić progres

Nowa odsłona gry to oczywiście nie tylko nowe tryby i zmiany w mechanice gry, ale przede wszystkim całkowicie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o karty. Gracze od początku będą mogli zbudować swoje składy, bazując na zaktualizowanych kartach, które jak zawsze na początku gry, będą miały nieco niższe wartości poszczególnych statystyk, aniżeli po kilku eventach jak TOTS czy TOTY.

"Jako, że jestem graczem głównie Ultimate Team, oczekuję, że progres w grze będzie znacznie wolniejszy w porównaniu do FC 24. Osobiście uważam, że to nie była zła gra, ale tempo wydawania kart, liczba tych specjalnych zawodników sprawiła, że to się dość szybko przejadło, co było też widać po reakcjach społeczności jak i liczbie graczy" - zwraca uwagę PLKD.

"Marzy mi się, byśmy byli w stanie cieszyć się nawet najprostszymi kartami przez długi czas, żeby karty nie straciły znaczenia po tygodniu. Czy jednak tak będzie? Przekonamy się w ciągu kilku najbliższych tygodniu" - kończy nasz rozmówca.

