PLKD o FC 25: Wreszcie czuć inteligencję piłkarzy!

FC IQ i Rush - to dwie największe nowości, które do zaoferowania graczom ma FC 25. Obie zostały bardzo ciepło odebrane m.in. przez PLKD. Z drugiej strony nowa odsłona nie jest pozbawiona wad. O pozytywach, jak i negatywach gry rozmawiamy z topowym polskim twórcom, jeżeli chodzi o serię od EA - PLKD.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Pierwsze podstawowe pytanie - jak wrażenia w związku nową odsłoną EA FC 25? Jest zauważalna różnica w stosunku do poprzedniej edycji?

PLKD: Raczej nie ma tu żadnych drastycznych zmian. Jak zawsze jednak na początku czuć, że piłkarze chodzą dość ciężko. Da się też zauważyć sporo nowych animacji, co mi akurat się podoba. Brakowało jednak tej świeżości, a niektóre uderzenia znało się na pamięć.

Ogólnie jednak gigantycznej różnicy w stosunku do FC24 oczywiście nie ma, ale czuć, że gra się nieco inaczej i w pewnym stopniu trzeba się uczyć gry od nowa. Na pewno przełożenie na rozgrywkę ma FC IQ, o którym sporo mówiono przed premierą.

Bo choć to dopiero początek gry, to już widzę, że napastnicy szukają sobie miejsca i ogólnie piłkarze biegają tam, gdzie dokładnie ustawimy ich w stosunku do ich roli. Naprawdę czuć tę inteligencję, co doceniam. Sam bowiem często narzekałem, że piłkarze nie myślą. Na razie zatem dla mnie to najbardziej znacząca różnica. To i pogorszone finezje.

A odczułeś jakieś różnice stricte w mechanice?

Zdecydowanie trudniej podaje się w ciemno. Ważniejsze jest ustawienie się ciałem piłkarza w kierunku, w którym chcemy podać. Tzw. plecami już nie podasz. Troszeczkę więc ten realizm przy podaniach wzrósł, choć i tak uważam, że nie są odpowiednio wyważone. Czasem bowiem jak naciśniesz delikatnie podanie górą, to ono i tak idzie bardzo mocno, więc jak zawsze, są pewne rzeczy do poprawy.

Jakbyś ocenił tegoroczną premierę w zestawieniu z poprzednimi latami? Czy FC 25 spełniło oczekiwania?

Trochę smutno to zabrzmi, ale podobnie jak wielu graczy, za wielu oczekiwań w tym roku nie miałem. Nie było jakiegoś mega hype’u, jak chociażby w zeszłym roku, gdy jednak było to swego rodzaju nowe rozdanie.

Nikt nie liczył na jakieś gigantyczne zmiany w gameplay’u, ale brakuje… pewnej stabilności PLKD

Powiedziałbym nawet, że jest to delikatne rozczarowanie choćby przez wiele błędów w menu, co prowadzi do częstej konieczności restartowania gry, co trochę boli. Ok, nikt nie liczył na jakieś gigantyczne zmiany w gameplay’u, bo każdy kto gra dłużej w gry piłkarskie wie, że trudno oczekiwać jakiejś rewolucji, ale brakuje… pewnej stabilności. Boli, że te podstawowe czynności zajmują zbyt dużo czasu.

Chwalisz FC IQ, a jak odbierasz drugą z tegorocznych nowości - Rush?

Przede wszystkim jeśli na przestrzeni roku będą do odblokowywania jakieś ciekawe karty, dostępne tylko przez zdobywanie punktów Rush, to może to być fajna rzecz i spora zachęta, by ludzie w to dłużej grali.

Ja sam póki co, grając z osobami, które znam, bawiłem się w tym trybie bardzo dobrze. Na razie jestem na tak i widzę po komentarzach społeczności, że gdy ludzie grają ze znajomymi to zabawa jest przednia

No właśnie - ze znajomymi. Schody zaczynają się natomiast, gdy przyjdzie nam grać z losowymi osobami…

Tak, widziałem komentarze, że jak nie grasz ze znajomymi, to to wygląda jak mecze w szkole. Każdy gra na siebie, czasem coś tam poda, ale każdy chce być tą wiodącą gwiazdą.

Myślisz, że społeczność może do tego trybu dorosnąć?

Może z czasem, zobaczymy. Gra dopiero wychodzi, liczba graczy powinna się zwiększać, więc kto wie. Wiele osób zwraca jednak uwagę, że powinien być jakiś system reputacji oraz aby nie można było trafiać tych samych osób dwa mecze z rzędu. EA coś tam próbuje, ale pewnie na fajne funkcje będziemy czekać do kolejnej edycji gry. Mnie jako streamera boli też to, że nie mogę stworzyć własnego lobby, aby zagrać z widzami.

Damian "PLKD" Kornienko © Jacek Jabłoński

Jak w ogóle widzisz odbiór społeczności jeżeli chodzi o FC 25?

Widziałem ostatnio taki komentarz, gdzie ktoś napisał, że będzie oglądał moje odcinki, ale nie warto kupować gry, bo nie ma wielkiej różnicy względem poprzedniej edycji.

Sam też, gdybym włączył losowy film na YT, to gdyby nie ta cała historia, że zaczynamy od nowa, to na pierwszy rzut oka mógłbym nie rozpoznać, że to nowa gra. Trudno jednak o znaczące różnice między kolejnymi edycjami. Twórcy musieliby chyba znacząco odcień trawy zmienić, by to rzucało się w oczy.

Do zakupu kolejnej edycji nie zachęcają chyba też wysokie ceny samej gry?

Widziałem porównania, że w Polsce mamy chyba najdroższą grę na świecie, jeżeli zestawić wszystko do jednej waluty. Podobnie jest z FIFA Pointsami w grze, które także są bardzo drogie, gdyż są przeliczane po jakimś starym kursie dolara. Tak naprawdę to wszystko powinno być sporo tańsze. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to bolączka nie tylko EA FC. Ogólnie gry na Steamie są bardzo drogie.

Nie obawiasz się, również jako content creator związany z tym tytułem, że wysokie ceny sprawią, że społeczność wokół gry zacznie się kurczyć?

Jednak trzeba na to spojrzeć też tak, że ta cena i tak zaraz spadnie, a pierwsze przeceny powinny być za 2-3 tygodnie. Myślę, że dużo osób na to czeka.

Inna sprawa, że mówimy tu o grze Triple-A [gry o wysokim budżecie, przyp. red.]. I czasem zastanawiasz się, jak ktoś mógł w to zagrać i stwierdzić, że naprawdę można to wydać z tyloma niedociągnięciami. Jednak jako gracze jesteśmy w tym przypadku nieco bezradni i możemy jedynie pokazywać swoje odczucia portfelami.

Kolejną rzeczą, która chyba najbardziej boli graczy, jest rosnący power level kart na starcie. Dziś już na starcie składy budowane są z kart o overallach w okolicach 90. Myślisz, że jest szansa, by to wszystko nieco zwolniło?

Trzymam za to kciuki. Też jak rozmawiałem z ludźmi z EA, to choć nie dostałem żadnych deklaracji, to można było wywnioskować, że w tym roku wszystko może rozwijać się wolniej. Trzymam za to bardzo kciuki. Tak naprawdę to wszystko też nie może za bardzo przyspieszać, bo gra za szybko zacznie się ludziom nudzić. Moim zdaniem im wolniej rośnie siła kart, tym lepiej.

Trudno jednak powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy finansowej EA. Może jeżeli pojawiłaby się jakaś konkurencja na rynku, która byłaby w stanie poważnie zagrozić EA, to jakoś by to na wszystko wpłynęło. Ostatecznie myślę jednak, że w EA wciąż jest sporo osób, które chcą dla graczy jak najlepiej, ale nad tymi osobami są ludzie, którym musi się wszystko zgadzać w tabelkach

