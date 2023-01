PLKD: "Wszystko, czego obecnie doświadczam, jest dzięki YouTube'owi"

Zaczynałem w wieku 14 lat. Wtedy też zwróciłem uwagę, że na YouTubie jest pewna pustka. To były czasy, gdy ciągle oglądałem wrestling i też sporo szukałem rzeczy na ten temat. Na YouTubie znalazłem jednak tylko jeden filmik, który ok - miał 11 tysięcy wyświetleń po kilku miesiącach - ale nigdy nie było jego kontynuacji. Tak więc stwierdziłem, że jest na to zapotrzebowanie i wkroczyłem do akcji.

No właśnie - jak to się stało, że od wrestlingu przeszedłeś do FIFY? Jakby nie patrzeć, nie są to zbyt pokrewne sporty.

Propozycje były, dziś ma je w zasadzie każdy, kto zrobił cokolwiek w internecie, takie są realia. Ja jednak wiele razy mówiłem już, że nie i raczej się to nie zmieni, nie czuję takiej potrzeby. Trochę przeraża mnie ten świat. O ile same walki - ok, brzmi to nawet spoko, o tyle cała ta otoczka, to wyciąganie brudów na siebie, to mnie przeraża.

