Sezon w pełni, ale już trzeba myśleć o składach na kolejny rok

Jesteśmy tak w samym środku żużlowego sezonu, a giełda transferowa na przyszły rok już się powoli otwiera!

Dowiedz się czym jest program Red Bull Juniorskie Asy i sprawdź aktualną klasyfikację

Transferowa układanka

Zacznijmy od aktualnych mistrzów Polski, czyli PRES Grupy Deweloperskiej Toruń, która nie planuje większych zmian w składzie, chociaż w tym sezonie znaczną obniżkę formy notują Patryk Dudek i Mikkel Michelsen. Torunianie myślą jednak o tym, jak załatać dziurę na pozycji U-24, bowiem tam znajduje się Norick Bloedorn, który nie radzi sobie na wyjazdach. Zespół Piotr Barona ma przecież ważny kontrakt z Bastianem Pedersenem (wypożyczony na ten sezon do Bayersystem GKM-u Grudziądz), ale ten chciałby pozostać w zespole, który reprezentuje w tym roku.

Ciekawe okno zapowiada się w ekipie Orlen Oil Motoru Lublin. Mateusz Cierniak jedzie obecnie ostatni sezon na pozycji U-24, więc muszą znaleźć za niego solidne zastępstwo. Sam Cierniak pewnie znajdzie jednak miejsce w PGE Ekstralidze. Z kolei Lublinianie chcą ponoć dogadać się z jednym z zawodników Gezet Stali Gorzów, którzy mają aż nadto zawodników U-24 w swojej kadrze. Usłyszeliśmy również, że Motor być może będzie chciał zastąpić Fredrika Lindgrena. Stanie się to tylko w sytuacji, kiedy pojawi się na rynku fajna opcja.

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

Z tego co słyszymy, taką opcją może być Max Fricke. Głównym faworytem do awansu do PGE Ekstraligi jest Abramczyk Polonia Bydgoszcz, która bardzo chciałaby Australijczyka w swoim przyszłorocznym składzie. O Fricke’a zabiega również chociażby Stelmet Falubaz Zielona Góra.

Stadion Unii Leszno © Unia Leszno

To tylko plotki

Z Zieloną Górą prawdopodobnie pożegna się z kolei Przemysław Pawlicki (w odwrotnym kierunku być może pójdzie Grzegorz Zengota), który ma dołączyć do swojego brata i startować w przyszłym roku w barwach Fogo Unii Leszno. W kontekście ekipy z Leszna mówiło się także o Ryanie Douglasie. Na ten moment trudno znaleźć tam dla niego miejsce, aczkolwiek pojawiają się plotki o rzekomym zakończeniu kariery przez Janusza Kołodzieja…

Kolejka do Douglasa jest jednak spora. Kluby z Lublina, Gorzowa, Zielonej Góry, Wrocławia i Bydgoszczy czekają nadal na rozwój rynku. Z topowych zawodników do “wyciągnięcia” wydają się być także Michael Jepsen Jensen, Anders Thomsen czy Jack Holder. Ale w ich przypadku trzeba naprawdę mocno przebić ich dotychczasowe kluby.

Zapowiada się również na ciekawą bitwę o wyróżniających się juniorów - głównie tych z zaplecza PGE Ekstraligi. Status młodzieżowca przez wiek stracą Damian Ratajczak i Oskar Hurysz, więc Stelmet Falubaz szuka przynajmniej jednego zawodnika na ich miejsce. Wiele mówi się o Radosławie Kowalskim, który jeździ obecnie dla Cellfast Wilków Krosno. Betard Sparta Wrocław także myśli o wzmocnieniu formacji juniorskiej i tutaj wybór padł na Pawła Sitka z Ostrowa Wielkopolskiego.

Karuzela transferowa dopiero się rozkręca

Generalnie, rynek transferowy ruszył na dobre, ale nie jest to jeszcze “szaleństwo”. Praktycznie przesądzone jest jedynie przejście Przemysława Pawlickiego do Fogo Unii Leszno. Spodziewamy się jednak, że karuzela przyspieszy w lipcu. Kto wie, być może w tym roku zostaniemy zaskoczeni jakimś niespodziewanym hitem?