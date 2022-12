5 płyt z 2022 roku, którymi możesz przywitać 2023

Tytuł zachęca, by była to płyta pierwszego wyboru, jeśli 2022 żegnasz i 2023 witasz w hotelowym pokoju. Albo korytarzu czy hallu. Przyjmijmy więc umownie, że jest to album, który po prostu pakujesz do walizki. Bo on właściwie taki, jak kolorowa garderoba w bagażu podręcznym, spakowanym na noworoczny wyjazd, jest.

mieni się wieloma barwami muzyki elektronicznej, przy której chce się wspominać dobre chwile, chce się cieszyć życiem i tańczyć. Niezależnie od tego, czy masz pokój z widokiem na morze, czy ogród.