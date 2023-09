Halo? Tu Taco Hemingway i inni radiowcy na płytach

Dwa lata po tym, jak The Weeknd pojawił się na płycie „Magic Oneohtrix Point Never” zaprzyjaźnionego producenta Daniela Lopatina, ukrywającego się za pseudonimem Oneohtrix Point Never -- która także opierała się na luźnym pomyśle radiowego słuchowiska - sam postanowił wydać podobny materiał. „Wyobraź sobie, że jesteś w czyśćcu. A ja go sobie wyobrażam jak korek w tunelu, w którym wszyscy czekają aż z niego wyjadą. Gdy więc utkniesz w korku, męczysz się w nim, a w samochodzie gra stacja radiowa, prezenter może poprowadzić cię do światła i pomóc przejść na drugą stronę. Może to się wydawać przesadzone, ale tym właśnie dla mnie jest ta płyta” – mówił o swoim dziele The Weekend. Wsparli go w tym i wspomniany Lopatin, i inne sławy świata muzyki oraz filmu. Głosu narratora użyczył Jim Carrey, na płycie pojawili się też Tyler, the Creator, Quincu Jones i Lil Wayne. Ze znakomitym efektem.