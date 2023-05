5 płyt, które robią WOW

Jeśli o jakiejś płycie można powiedzieć, że chciałoby się ją zjeść, to w pierwszej kolejności o „By Your Side”.

Jeszcze krótszą żywotność niż singel „By Your Side” miała „płyta” szwedzkiej grupy Shout Out Louds. Ale ile było przy niej zabawy! Fani kupujący od zespołu specjalny zestaw „Blue Ice”, znaleźli w nim formę do samodzielnego „wytłoczenia” płyty. Otóż otrzymaną z zestawem formę musieli napełnić wodą, potem zamrozić. Tak powstały lodowy „winyl” nadawał się do odtwarzania. Oczywiście do czasu, aż się nie rozpuścił…