Po 4. kolejce PGE Ekstraligi: Emocje w derbach. Przyjemski odjeżdża

W innym piątkowym meczu trójkę w młodzieżowym wyścigu zgarnął Antoni Kawczyński z PRES Grupy Deweloperskiej Toruń, dla którego była to pierwsza taka wygrana w tym sezonie. W niedzielnych spotkaniach triumfowali z kolei Marcel Kowolik (Betard Sparta Wrocław) oraz Damian Ratajczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra).

