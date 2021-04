Do czego przydaje się Aplikacja Wings for Life World Run?

Wings for Life World Run odbędzie się

To właśnie Aplikacja połączy Cię z dziesiątkami tysięcy innych biegaczy startujących w tej samej chwili na całym świecie. Sebastian Coe, szef World Athletics i jedyny dwukrotny złoty medalista igrzysk na 1500 m powiedział: "Myślę, że to świetnie, że ten bieg odbędzie się w tym roku bez względu na wszystko. To znaczy, że biegacze już mają cel i motywację aby dobrze zacząć biegowy sezon, która jest niezwykle ważna jeśli chcemy trenować regularnie. Bieganie stało się bardzo ważnym mentalnym i fizycznym ujściem emocji dla wielu ludzi... To wydarzenie łączy też uczestników wirtualnie na całym globie, przekraczając wszystkie granice państwowe".