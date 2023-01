Marek Wartałowicz i Maciek Kiwak zapraszają za kulisy świata driftu!

Jednak drifting to znacznie, znacznie więcej niż to, co na co dzień możemy zaobserwować w Internecie lub

to inicjatywa, jakiej jeszcze nie było na polskiej scenie driftingu. W pierwszym odcinku prowadzący przybliżą, czym w ogóle jest drifting, a także dowiecie się, jak w ogóle trafili do tego świata. Nie zabraknie także podsumowania niezwykle emocjonującego sezonu 2022, który do samego końca przypominał prawdziwy thriller. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to zapnijcie pasy i zapraszamy do odsłuchu pierwszego odcinka, który znajdziecie powyżej!

Marek Wartałowicz: „Jednym z powodów, dla których postanowiliśmy zrobić ten podcast, było to, że podczas transmisji na Red Bull TV dostawaliśmy mnóstwo pytań od widzów, na które nie sposób było odpowiedzieć. Dlatego uznaliśmy, że warto byłoby poruszyć te wszystkie kwestie, a żeby to zrobić potrzebowaliśmy osobnej platformy, która będzie skierowana do widzów. Mamy w planach także zapraszanie gości, którzy poruszą historie, o których na co dzień się nie mówi, także na pewno będzie sporo się działo!”

