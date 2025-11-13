© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Wingsuit i skoki ze spadochronem
Sprawdź, dlaczego musisz zobaczyć ten niezwykły, podniebny tor przeszkód
Najlepsi na świecie sportowcy specjalizujący się w dyscyplinach lotniczych połączyli siły, aby stworzyć epickie wyzwanie, które jest po prostu spektakularne! Zobacz video.
Jak w ogóle opisać projekt, który nazwano Najlepszym Powietrznym Torem Przeszkód (ang. Ultimate Aerial Obstacle Course)? Skoczek spadochronowy latający w wingsuitach Dani Román, który był częścią tego niesamowitego wyczynu mówi tak: "To wygląda jak film Mission Impossible, to szaleństwo!" Hiszpan jest pewny video, które powstało: "Nawet jeśli nie znasz tego sportu, pokochasz ten film". Nowo opublikowane, niedługie video jest po części superprodukcją pełną akcji, a po części dziełem sztuki i jest w 100 procentach epickie. Ale nie wierz nam na słowo, obejrzyj je teraz:
Stworzony przez najlepszych na świecie specjalistów od dyscyplin powietrznych, w ciągu dwóch lat, film Ultimate Aerial Obstacle Course pokazuje surrealistyczną, 15-etapową opowieść, wydającą się nie mieć końca linię lotu w otwartej przestrzeni, na tle górskich pasm i panoram miast. Stworzenie powietrznego placu zabaw, jakiego jeszcze nie było, wymagało interdyscyplinarnej koordynacji między wingsuiterami, skoczkami spadochronowymi, pilotami motoparalotni, samolotów odrzutowych i operatorów techniki dronowej. W sumie zaangażowanych było 34 sportowców.
"To najfajniejszy projekt, w jakim kiedykolwiek brałem udział" - mówi Marco Waltenspiel, skoczek BASE i członek Red Bull Skydive Team. "Tak naprawdę to 15 projektów w jednym i coś, co zapamiętamy na długo!"
Przekształcanie niemożliwych do realizacji marzeń w podniebną rzeczywistość
Każda "przeszkoda" powstała jako osobny szalony pomysł wprost z wyobraźni sportowców. "Z ekipą, którą mamy, łatwo było wywołać burzę mózgów, ponieważ w zespole jest mnóstwo kreatywnych ludzi" - mówi Román, który latał w formacji do celu z balonem na ogrzane powietrze oraz wśród innych przeszkód. "Ktoś przynosi pomysł, a potem ktoś inny coś dodaje".
"To absurdalne, ambitne, piękne - wszystko, co kochamy w lataniu!", mówi Luke Aikins. "Nie możesz powstrzymać się od uśmiechu, gdy to widzisz" - mówi weteran skoków spadochronowych i członek Red Bull Air Force, który był jednym z dyrektorów sportowych konsultujących projekt. "Jedynym powodem, dla którego mogliśmy to zrobić, jest to, że ci sportowcy są tak dobrzy w tym, co robią. To, co dla innych wydaje się niemożliwe, dla nich jest po prostu kolejnym dniem".
Każda z 15 przeszkód to połączenie precyzyjnego latania i pilotowania, inżynieryjnych czarów i czystego spektaklu, w prawdziwie niespotykany dotąd sposób. Skutery wodne były zrzucane z samolotów na spadochronach i lądowały nienaruszone na wodzie.
To był jeden z najlepszych lotów w moim życiu
Wingsuiterzy Andy Farrington, Mike Swanson i Sebastián Álvarez ścigali smugi z Alpha Jetów lecąc przez "namalowany na niebie tunel" z prędkością ponad 200 km/h, po czym przelecieli przez unoszące się w powietrzu pierścienie holowane przez pilotów motoparalotni. Starannie skoordynowany lot wymagał milisekundowej precyzji. "To był jeden z najlepszych lotów w moim życiu", powiedział Álvarez.
Ludzka katapulta
W jednym z najbardziej spektakularnych momentów sekwencji, trzy ludzkie katapulty wyrzuciły wingsuiterów w otwarte niebo, dając im większą prędkość początkową niż tradycyjny skok ze zbocza góry. "Katapulta była szalona", śmieje się Román, który brał udział w testach. "Umieszczenie trzech katapult na szczycie góry to mnóstwo pracy. Uruchamiasz je wszystkie naraz i nagle lecisz. To szalona i zdecydowanie jedna z moich ulubionych scen".
Od startu z katapulty sekwencja przeszła do slalomu na dużej wysokości nad szwajcarskimi Alpami. Dla jednego z najbardziej znanych pilotów wingsuit Frédérica Fugena, pokonującego tę przeszkodę wraz z Amber Forte i Álvarezem, było to czyste spełnienie marzeń. "To coś, o czym wszyscy marzymy: mieć duże pylony w górach i móc robić slalom pomiędzy nimi z przyjaciółmi" - mówi Fugen.
Jedna z atrakcji: Mega puszka Red Bulla stworzona przez drony
Na tle pięknej panoramy Dubaju sportowcy ścigali się slalomem wśród drapaczy chmur, a także nurkowali w formacji przez rój dronów w kształcie gigantycznej puszki Red Bulla, unoszącej się ponad 300 m nad ziemią, a następnie wykonali bliski przelot nad kultowym hotelem Atlantis The Royal.
"Puszka z dronów jest jedyna w swoim rodzaju. To było jak gra wideo" - mówi Max Manow, jeden z wingsuiterów, który wraz z Waltenspielem i Marco Fürstem przeleciał nad Dubajem. "Teraz masz drony, którymi możesz latać, tworzyć cele i bawić się. Myślę, że to przyszłość pokazów lotniczych i nie mogę się doczekać na więcej!".
Gdzie kręcono Ultimate Aerial Obstacle Course?
Najlepszy Podniebny Tor Przeszkód był kręcony w Chorwacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Austrii, Stanach Zjednoczonych, na Bahamach i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Możesz go teraz obejrzeć na kanale Red Bulla na YouTube.
Kim są sportowcy stojący za Ultimate Aerial Obstacle Course?
Ta jedyna w swoim rodzaju kooperacja połączyła 34 sportowców z całego świata, którzy stworzyli powietrzny plac zabaw, jakiego jeszcze nie było. Oto niektórzy z nich:
- Dani Román
- Luke Aikins
- Frédéric Fugen
- Marco Waltenspiel
- Marco Fürst
- Amber Forte
- Mike Swanson
- Sebastián Álvarez
- Max Manow
