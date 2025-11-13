Sprawdź, dlaczego musisz zobaczyć ten niezwykły, podniebny tor przeszkód

Od startu z katapulty sekwencja przeszła do slalomu na dużej wysokości nad szwajcarskimi Alpami. Dla jednego z najbardziej znanych pilotów wingsuit

Frédérica Fugena

, pokonującego tę przeszkodę wraz z

i Álvarezem, było to czyste spełnienie marzeń. "To coś, o czym wszyscy marzymy: mieć duże pylony w górach i móc robić slalom pomiędzy nimi z przyjaciółmi" - mówi Fugen.