Piloci Wingsuit Mike Swanson, Marco Waltenspiel i Dani Román podczas Red Bull's Ultimate Aerial Obstacle Course
Wingsuit i skoki ze spadochronem

Sprawdź, dlaczego musisz zobaczyć ten niezwykły, podniebny tor przeszkód

Najlepsi na świecie sportowcy specjalizujący się w dyscyplinach lotniczych połączyli siły, aby stworzyć epickie wyzwanie, które jest po prostu spektakularne! Zobacz video.
Autor: Thomas Peeters
Przeczytasz w 5 min

Marco Waltenspiel

Being part of the Red Bull Skydive Team means BASE jumper Marco Waltenspiel can do what he loves every single day – fly like a bird.

AustriaAustria

Dani Román

BASE jumper Dani Román is renowned as a competitive wingsuit flyer and training coach who travels the world in his pursuit of flying opportunities.

HiszpaniaHiszpania

Luke Aikins

Członek Red Bull Air Force, amerykański BASE jumper, skoczył z wysokości 7620 metrów bez spadochronu.

USAUSA

Amber Forte

One of the world’s most talented skydivers, England’s Amber Forte holds numerous records and regularly appears as a stunt performer in films.

United KingdomUnited Kingdom

Sebastián Álvarez

From threading through skyscrapers, diving into volcanoes - or jumping into the jet stream - the Chilean wingsuit pilot continues to redefine the limits of human flight.

ChileChile

Max Manow

As a skydiver, canopy pilot and member of Red Bull Skydive Team, falling from the sky in style is Max Manow’s ultimate speciality.

NiemcyNiemcy

Marco Fürst

Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 10,000 times and enjoyed every single leap.

AustriaAustria

Dimitris Kolliakos

Hailed as one of Greece's top pilots, Dimitris Kolliakos has been jumping out of planes solo since he was 11 years old.

GreeceGreece

Mike Swanson

The undisputed king of the skies, American Mike Swanson is a pioneer of freeflying and an incredibly skilled aerial stuntman.

USAUSA

Andy Farrington

Król przestworzy. Na koncie ma ponad 25000 skoków z samolotów i śmigłowców oraz 1000 skoków BASE.

USAUSA
Jak w ogóle opisać projekt, który nazwano Najlepszym Powietrznym Torem Przeszkód (ang. Ultimate Aerial Obstacle Course)? Skoczek spadochronowy latający w wingsuitach Dani Román, który był częścią tego niesamowitego wyczynu mówi tak: "To wygląda jak film Mission Impossible, to szaleństwo!" Hiszpan jest pewny video, które powstało: "Nawet jeśli nie znasz tego sportu, pokochasz ten film". Nowo opublikowane, niedługie video jest po części superprodukcją pełną akcji, a po części dziełem sztuki i jest w 100 procentach epickie. Ale nie wierz nam na słowo, obejrzyj je teraz:
Stworzony przez najlepszych na świecie specjalistów od dyscyplin powietrznych, w ciągu dwóch lat, film Ultimate Aerial Obstacle Course pokazuje surrealistyczną, 15-etapową opowieść, wydającą się nie mieć końca linię lotu w otwartej przestrzeni, na tle górskich pasm i panoram miast. Stworzenie powietrznego placu zabaw, jakiego jeszcze nie było, wymagało interdyscyplinarnej koordynacji między wingsuiterami, skoczkami spadochronowymi, pilotami motoparalotni, samolotów odrzutowych i operatorów techniki dronowej. W sumie zaangażowanych było 34 sportowców.
"To najfajniejszy projekt, w jakim kiedykolwiek brałem udział" - mówi Marco Waltenspiel, skoczek BASE i członek Red Bull Skydive Team. "Tak naprawdę to 15 projektów w jednym i coś, co zapamiętamy na długo!"

Przekształcanie niemożliwych do realizacji marzeń w podniebną rzeczywistość

Każda "przeszkoda" powstała jako osobny szalony pomysł wprost z wyobraźni sportowców. "Z ekipą, którą mamy, łatwo było wywołać burzę mózgów, ponieważ w zespole jest mnóstwo kreatywnych ludzi" - mówi Román, który latał w formacji do celu z balonem na ogrzane powietrze oraz wśród innych przeszkód. "Ktoś przynosi pomysł, a potem ktoś inny coś dodaje".
Pilot Wingsuit Dani Román uśmiecha się podczas projektu Ultimate Aerial Obstacle Course realizowanego przez Red Bull

Dani Román był jednym z pomysłodawców projektu

"To absurdalne, ambitne, piękne - wszystko, co kochamy w lataniu!", mówi Luke Aikins. "Nie możesz powstrzymać się od uśmiechu, gdy to widzisz" - mówi weteran skoków spadochronowych i członek Red Bull Air Force, który był jednym z dyrektorów sportowych konsultujących projekt. "Jedynym powodem, dla którego mogliśmy to zrobić, jest to, że ci sportowcy są tak dobrzy w tym, co robią. To, co dla innych wydaje się niemożliwe, dla nich jest po prostu kolejnym dniem".
Skuter odrzutowy opuszczający samolot podczas Ultimate Aerial Obstacle Course

Skuter wodny opuszczający samolot podczas Ultimate Aerial Obstacle Course

Każda z 15 przeszkód to połączenie precyzyjnego latania i pilotowania, inżynieryjnych czarów i czystego spektaklu, w prawdziwie niespotykany dotąd sposób. Skutery wodne były zrzucane z samolotów na spadochronach i lądowały nienaruszone na wodzie.
To był jeden z najlepszych lotów w moim życiu
Sebastián Álvarez
Wingsuiterzy Andy Farrington, Mike Swanson i Sebastián Álvarez ścigali smugi z Alpha Jetów lecąc przez "namalowany na niebie tunel" z prędkością ponad 200 km/h, po czym przelecieli przez unoszące się w powietrzu pierścienie holowane przez pilotów motoparalotni. Starannie skoordynowany lot wymagał milisekundowej precyzji. "To był jeden z najlepszych lotów w moim życiu", powiedział Álvarez.

Ludzka katapulta

W jednym z najbardziej spektakularnych momentów sekwencji, trzy ludzkie katapulty wyrzuciły wingsuiterów w otwarte niebo, dając im większą prędkość początkową niż tradycyjny skok ze zbocza góry. "Katapulta była szalona", śmieje się Román, który brał udział w testach. "Umieszczenie trzech katapult na szczycie góry to mnóstwo pracy. Uruchamiasz je wszystkie naraz i nagle lecisz. To szalona i zdecydowanie jedna z moich ulubionych scen".
Trzech pilotów wingsuit katapultowanych w niebo podczas Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course

Dlaczego nie dołączyć ludzkiej katapulty?

Od startu z katapulty sekwencja przeszła do slalomu na dużej wysokości nad szwajcarskimi Alpami. Dla jednego z najbardziej znanych pilotów wingsuit Frédérica Fugena, pokonującego tę przeszkodę wraz z Amber Forte i Álvarezem, było to czyste spełnienie marzeń. "To coś, o czym wszyscy marzymy: mieć duże pylony w górach i móc robić slalom pomiędzy nimi z przyjaciółmi" - mówi Fugen.

Jedna z atrakcji: Mega puszka Red Bulla stworzona przez drony

Marco Fürst i Max Manow podczas Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Marco Fürst i Max Manow szybują nad panoramą Dubaju

Na tle pięknej panoramy Dubaju sportowcy ścigali się slalomem wśród drapaczy chmur, a także nurkowali w formacji przez rój dronów w kształcie gigantycznej puszki Red Bulla, unoszącej się ponad 300 m nad ziemią, a następnie wykonali bliski przelot nad kultowym hotelem Atlantis The Royal.
Drony tworzą gigantyczną puszkę Red Bulla na nocnym niebie Dubaju podczas zawodów Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course.

Puszka Red Bulla unosi się nad Dubajem

"Puszka z dronów jest jedyna w swoim rodzaju. To było jak gra wideo" - mówi Max Manow, jeden z wingsuiterów, który wraz z Waltenspielem i Marco Fürstem przeleciał nad Dubajem. "Teraz masz drony, którymi możesz latać, tworzyć cele i bawić się. Myślę, że to przyszłość pokazów lotniczych i nie mogę się doczekać na więcej!".

Gdzie kręcono Ultimate Aerial Obstacle Course?

Najlepszy Podniebny Tor Przeszkód był kręcony w Chorwacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Austrii, Stanach Zjednoczonych, na Bahamach i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Możesz go teraz obejrzeć na kanale Red Bulla na YouTube.

Kim są sportowcy stojący za Ultimate Aerial Obstacle Course?

Zawodnicy Wingsuit świętują podczas Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 17 października 2025 r.

To dopiero ekipa! Piloci Wingsuit świętują udaną próbę

Ta jedyna w swoim rodzaju kooperacja połączyła 34 sportowców z całego świata, którzy stworzyli powietrzny plac zabaw, jakiego jeszcze nie było. Oto niektórzy z nich:

