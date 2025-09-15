Kilka faktów o 7. edycji Festiwalu Siły Marzeń

27 i 28 września, w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” odbędzie się VII edycja Festiwalu Siły Marzeń – festiwalu podróżniczo-przygodowego, którego pomysłodawczynią i organizatorką jest Miłka Raulin. Poniżej kilka liczb, które dobrze pokazują, jak ciekawy jest tegoroczny program.

Ok 500 słuchaczy

Tylu widzów spodziewają się organizatorzy. Patrząc na najstarsze festiwale w naszym kraju takie jak Kolosy czy festiwal w Lądku Zdroju, który w tym roku obchodził swoją 30 edycje nie jest to największa liczba, ale nas zachęca, bo oznacza, że prelegenci są o wiele bardziej dostępni dla publiczności. Nie będziecie stać w kilkumetrowych kolejkach po autograf albo zdjęcie ze sławnym podróżnikiem. Dodatkowo, po prelekcjach do głosu dochodzą słuchacze, także każdy będzie miał możliwość zadać pytanie podróżnikom , co w innych miejscach bywa niemożliwe.

8 prelegentów

Program podzielony jest na dwie części. „W górach” to: Zoja Skubis, Dorota Rasińska-Samoćko, Łukasz Supergan i Marcin Błoński. O kobietach za chwilę. Łukasz jest podróżnikiem i autorem książek – znanym z samotnego pokonywania bardziej i mniej znanych szlaków długodystansowych. Marcin to przewodnik górski, który w swojej prelekcji weźmie kurs na Szkocję. „Dookoła świata” zabiorą nas: samotna żeglarka Joanna Pajkowska, liderka wypraw i żołnierka Aleksandra Wierzbowska, podróżnik z ponad setką krajów na koncie Qba Bociąga i podróżujący dziennikarz Tomasz Gorazdowski. Wszystkie prelekcje są w sobotę.

Festiwal Siły Marzeń © Piotr Lech

5 nagrodzonych filmów podróżniczych i o tematyce górskiej

Kupując jakikolwiek bilet na festiwal w sobotę, widz zyskuje wstęp do podróżniczego kina w niedzielę. A w nim dwa polskie filmy - „W krainie ciszy” i „Svalbard – Totalna Północ” – oraz trzy zagraniczne: „Ice Waterfalls”, „Adra” i „The Final Summit”. 4 zostały nagrodzone na festiwalu w Lądku Zdroju. Zdradzimy, że pojawi się film, którego nie ma w programie. „Kasia Stoparczyk - ulepiona z pasji” – dokument zrealizowany kilka lat temu w ramach festiwalu, odda hołd dziennikarce.

3 kobiety w Alei Przygody Podróży i Sportu

Zoja Skubis, kpt. Joanna Pajkowska i Dorota Rasińska-Samoćko od tego roku będą miały swoje tablice w ursynowskiej Alei Przygody Podróży i Sportu. Pomysł Alei został zainicjowany w ubiegłym roku. Zoja, czyli najmłodsza Polka, która stanęła na Evereście; „Speed Lady” jak nazywają Dorotę Szerpowie, z którymi jako pierwsza Polka zdobyła wszystkie ośmiotysięczniki i Joanna, która jako również jako pierwsza Polka samotnie opłynęła świat bez zawijania do portów, odsłaniając swoje tablice dołączą do: Sebastiana Kawy, Macieja Wisławskiego i Przemka Kossakowskiego.

Przemek Kossakowski i Miłka Raulin © Ewelina Adamczyk / Festiwal Siły Marzeń

1. na świecie interaktywna ścianka wspinaczkowa

To taka ścianka, na której można jednocześnie grać i wspinać się. Stworzył ją Marcin Pery, który najpierw wspinaczką przezwyciężał swój lęk wysokości, a potem postanowił wprowadzić do sportu technologię. Ambasadorką w 100% polskiego startupu jest mistrzyni olimpijska Ola Mirosław. Ścianka SkyWall oferuje ponad 20 gier jedno lub dwuosobowych o różnym poziomie trudności. Nie wspinasz się? Zagraj w Red Bull Tetris.

1 zł – tyle kosztuje najtańszy bilet

Struktura cen biletów w tym roku jest bardzo dobrze przemyślana. Można kupić bilety na pojedyncze prelekcje – na spotkanie otwierające festiwal z Zoją Skubis jedynie za 1 zł, a na pozostałe po 20. Najkorzystniej jednak jest kupić bilet na cały blok „W górach” lub „Dookoła świata”. Każdy w cenie 40 zł, do wyboru mamy po 4 prelekcje. Za nieco więcej można kupić wejściówkę na wieczorny bankiet, który jest całkiem prywatnym spotkaniem środowiska podróżniczego w kameralnej atmosferze.

Bilety i pełny harmonogram Festiwalu Siły Marzeń na jego stronie, tutaj