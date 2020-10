Jak stworzyć plan treningowy do pierwszego maratonu?

do wiosennego maratonu zaczynamy realizować jeszcze zimą. Do jesiennego, już na wiosnę. Często dużo czasu zabiera już znalezienie odpowiedniego, łatwego do interpretacji i realizacji planu. Oczywiście najlepiej jest skorzystać z porady trenera, ale jeśli w miarę dobrze znamy swój organizm, zachowujemy w bieganiu zdrowy rozsądek, nie przesadzamy w żadną stronę i pamiętamy o podstawach, możemy skorzystać z pewnych ogólnych wskazówek, które pomogą nam zbudować taki plan samodzielnie. Zwłaszcza, jeśli ma to być

jeśli to możliwe trzymaj się z dala od asfaltu. To nie tylko lepsze dla Twoich kolan, ale też o wiele fajniejsze i dużo bardziej motywujące.

Aby trening był łatwiejszy do realizacji podzieliliśmy plan przygotowań na cztery czterotygodniowe bloki – razem 16 tygodni. Nasza główna rada jest taka, żeby nie dać się złapać w pułapkę kurczowego trzymania się swojego planu. Jeśli opuścisz jeden trening, nie wpłynie to zbytnio na rezultat w dniu startu, dlatego nigdy nie nadrabiaj. Oszczędź siły na dzień, w którym rzeczywiście trzeba się będzie spocić. Staraj się też

Trenuj siłę i wytrzymałość – nie tylko bieganie

co ma pozytywny wpływ na bieganie. Ćwiczenia, które warto włączyć do treningu to: planki, burpees, pompki, brzuszki, przysiady, czy wypady.

poprawi twoją siłę, posturę i formę biegową, a w rezultacie wytrzymałość. To kluczowy element uzupełniający, pozwalający podnosić ją z czasem. To może być część treningu siłowego, ćwiczeń w domu, albo zajęcia jogi lub pilatesa. Trening z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała jest idealny, ponieważ oprócz siły poprawia też równowagę i

Częste błędy, których należy unikać

Zobacz film - dawka motywacji:

Fate Doesn't Ask

– zwłaszcza przed długimi treningami i samym maratonem. Tzw. „ściana” będzie pojawiać się częściej, jeśli nie dostarczysz organizmowi odpowiedniej ilości paliwa. Dlatego jedz i pij – również w trakcie biegania – aby nie dopuścić do utraty energii. Nieważne, czy będą to napoje, batoniki, czy inne przekąski. Celuj w 1g węglowodanów na kilogram ciała na godzinę treningu. Jeśli ważysz przykładowo 70kg, na każdą godzinę treningu spożywaj 70g węglowodanów.

Otarcia to także częsta przypadłość, której da się uniknąć. Aby nie dotrzeć na metę w zakrwawionym stroju biegowym, należy korzystać z wazeliny, czy innych środków przeciwko otarciom. Dla ochrony sutków, mężczyźni często naklejają na nie plastry.

Otarcia to także częsta przypadłość, której da się uniknąć. Aby nie dotrzeć na metę w zakrwawionym stroju biegowym, należy korzystać z wazeliny, czy innych środków przeciwko otarciom. Dla ochrony sutków, mężczyźni często naklejają na nie plastry.

Otarcia to także częsta przypadłość, której da się uniknąć. Aby nie dotrzeć na metę w zakrwawionym stroju biegowym, należy korzystać z wazeliny, czy innych środków przeciwko otarciom. Dla ochrony sutków, mężczyźni często naklejają na nie plastry.

Przebijać odciski, czy nie? Dlaczego mój strój do biegania tak brzydko pachnie? Mamy odpowiedzi na te i inne pytania.

Przebijać odciski, czy nie? Dlaczego mój strój do biegania tak brzydko pachnie? Mamy odpowiedzi na te i inne pytania.

Pierwsze cztery tygodnie przygotowań do maratonu