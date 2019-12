Podsumowanie 2019: tym żyliśmy!

STYCZEŃ

10 stycznia, ale 1999 roku, wyemitowano po raz pierwszy „Rodzinę Soprano”, czyli najlepszą serialową rzecz, jaka dotąd wydarzyła się w telewizji. Z tej okazji poszukaliśmy u polskich artystów – m.in. u Pezeta, Pro8l3mu i Taco Hemingwaya – nawiązań do tej legendarnej produkcji. Trochę dla potwierdzenia, że to najlepszy serial wszech czasów.

20 lat po emisji pierwszego odcinka przypominamy, dlaczego „The Sopranos” to najlepszy serial wszech czasów.

, jego współtwórca Jotuze wydał winylowy singel „Moja historia 2”. Przy takiej okazji nie mogliśmy nie skorzystać i nie przepytać go z rapowej przeszłości. Choć pytania o przyszłość też padły. A zwłaszcza to: „czy doczekamy się kiedyś kolejnego Grammatika?”.

LUTY

Dziesięć lat mogło niektórym z nich minąć jak jeden dzień. Ale niektórzy przeszli w tym czasie sporą metamorfozę. I od początku 2019 roku, z użyciem hasztaga #10YearsChallenge chwalili się swoimi zdjęciami w sieci pokazując, jak bardzo w ciągu ostatniej dekady się zmienili. A jak zmieniła się ich muzyka? Wykorzystaliśmy okazję i sprawdziliśmy, jak to wyglądało u 10 polskich artystów.

Płyta „247365” Gedza to jedno z najlepszych hiphopowych wydawnictw 2018 roku. Jej autora pytamy o fuzję rapu z elektroniką, tutoriale z YouTube'a i korzyści z używania autotune'a.

MARZEC