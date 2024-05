Podsumowanie 5. kolejki PGE Ekstraligi: Obustronny walkower w Gorzowie!

(Orlen Oil Motor Lublin), który jest zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej, Antoni Mencel (Fogo Unia Leszno), a także Kajetan Kupiec (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa). Skoro jest osiem ekip w PGE Ekstralidze to w tym gronie powinien znaleźć się także czwarty zawodnik, ale o tym dlaczego się tak nie stało tym razem, opiszemy w dalszej części podsumowania.

Pierwszym starcie tej rundy (17 maja) był pojedynek aktualnych mistrzów Polski, czyli Orlen Oil Motoru Lublin z ekipą, która powróciła w tym sezonie do PGE Ekstraligi po paru latach przerwy - mowa oczywiście o NovyHotel Falubazie Zielona Góra. Zdecydowanym faworytem tego starcia byli oczywiście gospodarze, ale przyjezdni z województwa lubuskiego nie chcieli tanio sprzedać skóry, a pomóc miał w tym Jarosław Hampel, który zna doskonale lubelski owal, bowiem jeszcze rok temu reprezentował barwy Motoru.

Orlen Oil Motor wyprowadził szybkie ciosy już w pierwszej serii wyścigów. Po 4. biegu na tablicy widniał wynik 18:6 dla miejscowych, przez co można było mieć wtedy pewność, że lublinianie są dobrze spasowani i wygrają ten mecz większych problemów. Tak też się stało i Orlen Oil Motor kontrolował wysoką przewagę przez cały pojedynek. Gospodarze mogli sobie pozwolić nawet na wystawienie juniorów w biegach nominowanych i dać odpoczynek Bartoszowi Zmarzlikowi i Dominikowi Kuberze. Najjaśniejszym punktem Falubazu był oczywiście Jarosław Hampel, który uzbierał 13 “oczek” w pięciu startach.

Łomot we Wrocławiu

Również 17 maja odbyło się starcie Betard Sparty Wrocław z Fogo Unią Leszno. Na Stadionie Olimpijskim kibice czuli, że może dojść tutaj do dużego pogromu. Mieli do takiego myślenia słuszne powody, bowiem leszczynianie przyjechali na teren rywala bez kontuzjowanych Janusza Kołodzieja oraz Damiana Ratajczaka. Zdobycie chociażby 40 punktów przez Fogo Unię uznawane byłoby za sporą sensację.

